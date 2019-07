De glibberige geest van Diego Maradona

Na films te hebben gemaakt over Ayrton Senna en Amy Winehouse richt de Britse documentairemaker Asif Kapadia in ‘Diego Maradona’ de camera op een van de beroemdste voetbalvedettes aller tijden. De man bleek echter even moeilijk te vatten als zijn reputatie doet vermoeden.

Tegenstrijdigheden en misleiding. Dat is de essentie van Diego Maradona, zowel op het veld als ernaast. In 1984 verliet hij als duurste speler ter wereld het grote Barcelona en trok naar Napels, de armste stad van Italië. Hij was meer geïnteresseerd in glorie dan in geld, maar hij genoot met volle teugen van de materiële voordelen die zijn status hem schonk. Hij kon alles met een bal, maar schrok er niet voor terug vals te spelen.

‘Waar hij ook gaat, ontstaan problemen en chaos’, vertelde regisseur Kapadia ons in mei op het festival van Cannes, waar zijn documentaire ‘Diego Maradona’ haar première beleefde. ‘Hij teert op spanningen en woede. Hij zegt dat hij vrede wil, maar eigenlijk wil hij conflict. Hij wil absoluut geliefd zijn, maar hij wil ook met rust worden gelaten. Hij is een wandelende contradictie. Daarom paste hij ook perfect bij Napels. In de jaren 80 was dat een krankzinnige stad.’

Maradona stond bekend als een godenkind. Op amper 15-jarige leeftijd speelde hij zijn eerste wedstrijd in de eerste klasse van Argentinië, waar hij op zijn 21ste weggeplukt werd door FC Barcelona. Dat Spaanse avontuur liep met een sisser af - of liever met een gigantische vechtpartij met Athletic Bilbao - en na twee seizoenen verkocht Barcelona hem met nauwelijks verholen opluchting aan Napels.

‘Maradona is diep vanbinnen altijd een straatjoch gebleven’, legt Kapadia uit. ‘Hij groeide op in Villa Fiorito, een van de sloppenwijken in de buurt van Buenos Aires. Die achtergrond typeert hem en in Napels vond hij een thuis.’ Veel heeft te maken met de socio-economische situatie in Italië, waar voetbal en maatschappij hecht met elkaar verweven zijn. Sinds jaar en dag wordt de Serie A gedomineerd door clubs uit het rijke noorden van het land, zoals Juventus (Turijn), Milan en Inter (beide Milaan). Napels is daarbij de grote pispaal die in de gezangen van vijandige supporters hard wordt aangepakt. ‘Ik was op de hoogte van die tegenstelling tussen noord en zuid in Italië’, bekent Kapadia. ‘Maar ik had geen idee van hoe smerig het eraan toegaat. Die gezangen lijken eerst gevat en grappig, tot je beseft hoe racistisch en wreed de teksten eigenlijk zijn. Die liederen worden trouwens nog steeds aangeheven als Napels de tegenstander is.’

Iedereen stond ervan versteld dat Napels, een financieel noodlijdende club die in 1984 enkel twee keer de bekercompetitie Coppa Italia had gewonnen, een wereldster als Maradona kon strikken. De speler werd er dan ook meteen op handen gedragen en geniet tot vandaag een godenstatus vanwege de vreugde en de trots die hij Napels schonk. ‘Het is de enige plaats die hem altijd onvoorwaardelijk zal liefhebben’, stelt Kapadia. ‘Je ziet er nog altijd overal posters, sjaals en shirts met zijn naam en portret. Kinderen die nog niet geboren waren toen Maradona er speelde, houden van hem.’

Schaduwzijde

Die aanbidding had ook een pikdonkere schaduwzijde, en dat is de reden waarom de film zich op die periode uit Maradona’s carrière concentreert. Hij kwam er binnen de kortste keren in aanraking met de comorra, met alle gevolgen van dien. ‘In de jaren 80 ging iedereen naar de wedstrijden van Napels kijken’, vertelt de cineast. ‘Rechters, politiemensen, arbeiders, huisvrouwen en leden van de maffia zaten naast elkaar in de tribunes. Maradona voelde zich daar in zijn sas. Daarom is hij zo’n boeiend onderwerp. Zijn leven zit vol drama en bedrog en onbehoorlijke toestanden. Ik ben enkel geïnteresseerd in karakters waaraan scherpe kantjes zitten.’

‘Diego Maradona’ is dan ook een wilde rit, maar omdat de voetballer zo veel van zijn leven in de schijnwerpers heeft doorgebracht, biedt de film maar occasioneel een openbaring of een verrassend inzicht. Kapadia mag dan beweren dat hij op zoek is gegaan naar de man achter de mythe, aan het eind blijft Maradona een raadsel. Ook dat is eigen aan hem, geeft de regisseur toe: ‘Je kunt hem moeilijk vastpinnen. Hij beschermt zichzelf, wat typisch is voor mensen met zijn ruwe achtergrond. Hij doet en zegt wat hij wil. We wisten dat Maradona niet noodzakelijk de beste getuige zou zijn van zijn eigen leven. Daarom hebben we genoeg research gedaan en met veel andere mensen gepraat. Finaal hou je dan vast aan de versie die je het meest waarachtig lijkt.’