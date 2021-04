De identiteitscrisis van een Brits-Pakistaanse rapper

Niet aanvaard door de westerse wereld, afkerig van de eigen traditionele cultuur. Het energieke drama ‘Mogul Mowgli’ delft diep in de identiteitstrauma’s van jonge Britten met Pakistaanse roots. Te bewonderen op het online filmfestival MOOOV.

'Maybe I’m from everywhere but nowhere / No man’s land, between the trenches, nothing grows there / But it’s fertilized by the brown bodies fought for you in the wars.' De lyrisch rappende tirade die Zed, de hoofdfiguur uit ‘Mogul Mowgli’, midden in de film uitbraakt tijdens een concert vat de knoop in zijn maag perfect samen.

Mogul Mowgli Wat? ‘Mogul Mowgli’ is het verhaal van een Britse rapper die voor zijn grote doorbraak staat. Als hij in Londen zijn ouders bezoekt, die ooit uit Pakistan gevlucht zijn, gebeurt iets wat zijn hele leven op de helling zet. Waarom de moeite? Regisseur Bassam Tariq en acteur/coscenarist Riz Ahmed bouwen een diep persoonlijk verhaal om tot een doorleefd en fascinerend drama, gekruid met magisch realistische toetsen. Ahmed is bovendien fenomenaal in de hoofdrol. Waar te zien? ‘Mogul Mowgli’ staat op het programma van de online-editie van het filmfestival MOOOV. Je vindt alle informatie op www.mooov.be.

De song in kwestie, ‘Where you from’, staat ook op het album ‘The Long Goodbye’ van Riz MC uit 2020. Dat is de artiestennaam van Riz Ahmed, die in ‘Mogul Mowgli’ de rol van Zed voor zijn rekening neemt. De 38-jarige Londenaar is het bekendst als acteur, onder meer van ‘The Road to Guantánamo’, ‘Venom’ en ‘The Night Of’. Voor zijn vertolking in ‘Sound of Metal’ kreeg hij een Oscarnominatie, en als hij die volgende zondag verzilvert, wordt hij de eerste moslim die het beeldje in ontvangst mag nemen.

Stadsjungle

In ‘Mogul Mowgli’, dat hij samen met de Amerikaans-Pakistaanse cineast Bassam Tariq creëerde, vallen Ahmeds beide carrières elkaar glorieus in de armen. Het resultaat is een broeierig drama dat recht uit het hart komt en naar de keel grijpt. Ahmeds grommende songs putten doorgaans hun inspiratie uit zijn verwarrende en frustrerende ervaringen als jonge Brit met Pakistaanse ouders, en ook deze film bijt zich vast in die thematiek.

Om maar één voorbeeld te noemen: de titel verwijst naar de identiteitscrisis waar veel mensen in zijn situatie mee worstelen. De ‘Mogul’ verwijst naar het Indiase Mogolrijk, dat tussen de 16de en 19de eeuw een van de grote wereldmachten was. Dat rijke verleden botst echter met de ‘Mowgli’ van het heden, waar Riz en zijn generatiegenoten net zoals het hoofdpersonage uit Kiplings ‘Jungle Book’ door een wildernis (de stadsjungle van het Westen) zwerven waar ze niet thuishoren. ‘Half Mogul Half Mowgli’ is trouwens een song van Swet Shop Boys, het muzikale duo waarvan Ahmed ook deel uitmaakt.

Ik ben ervan overtuigd dat zelfliefde de echte motor is om dingen te veranderen. Veel meer dan de integratiemaatregelen die de politiek oplegt. Riz Ahmed Acteur en rapper

In de film speelt hij een rapper, Zed dus (eigenlijk Zaheer), die al jaren aan de weg timmert met geëngageerde songs. Nu hij eindelijk lijkt door te breken, besluit hij nog eerst langs te gaan bij zijn ouderlijke huis in Londen, waar hij al twee jaar niet meer geweest is.

Zed voelt zich niet op zijn gemak in die traditionele omgeving, maar hij troost zich met de gedachte dat hij binnenkort op wereldtournee mag. En dan gebeurt iets wat hem zal dwingen om zijn wereldbeeld te herkalibreren.

Trailer

‘Hij zal zijn kwetsbaarheid en zijn broosheid moeten aanvaarden,’ legt Ahmed uit op het filmfestival van Berlijn, waar ‘Mogul Mowgli’ deel uitmaakte van de Panorama-sectie. ‘Net als zijn vader heeft hij het daar enorm moeilijk mee. Zijn lichaam maakt hem echter duidelijk wat hij zelf weigert in te zien.’

Zelfliefde

Tariq en Ahmed sleutelden jaren aan het verhaal, dat bol staat van hun eigen ervaringen. De homevideos en foto’s die in de film te zien zijn, tonen echt de jonge Ahmed. ‘We praten veel over de weg die we afgelegd hebben als artiest', zegt Ahmed. ‘Vaak gaat het dan over een vreemde tegenstelling: we proberen kunst te maken die onze afkomst weerspiegelt maar die kunst distantieert ons tegelijk ook van onze families. Uiteindelijk belanden we dus in een soort niemandsland, ergens tussen het Oosten en het Westen. Daar is het idee voor ‘Mogul Mowgli’ ontstaan.’

De film spit de thematiek op alle mogelijke vlakken uit, ook visueel. Regisseur Bassam Tariq laat verleden en heden geregeld door elkaar vloeien in dromen en hallucinaties. Een terugkerend motief is Toba Tek Singh, een mythische figuur met bloemensluiers voor het gezicht, die Zed voortdurend confronteert met zijn twijfels en angsten.