De krakende knoken van James Bond

'No Time To Die' is de vijfde en laatste film met Daniel Craig.

Twee jaar later dan voorzien komt donderdag de nieuwe James Bond-film ‘No Time to Die’ in de zalen. De bioscoopindustrie en de betrokken filmstudio’s snakken naar een monsterscore. Is de duurste 007-film uit de geschiedenis een cinemabezoek waard?

Bijna iedereen gevaccineerd? Daar is James Bond eindelijk. Drie keer moesten de filmstudio’s MGM en Universal de 25ste Bond-film uitstellen door de coronapandemie. En ‘No Time to Die’ had al vertraging opgelopen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de Brits-Amerikaanse actiethriller in november 2019 in de zalen zou komen. Maar regisseur Danny Boyle (‘Slumdog Millionaire’, ‘Trainspotting’) trok zich in de zomer van 2018 terug, officieel vanwege creatieve meningsverschillen.

De vijfde en laatste Bond-film met Daniel Craig was toen al in preproductie. Volgens de onofficiële Bond-website MI6 kostte de exit van Boyle de producerende studio’s 24 miljoen dollar. Tel daarbij het productiebudget van 250 miljoen dollar, een marketingbudget van 150 miljoen (waarvan MGM en co. al 30 miljoen hadden uitgegeven voor corona) en zo’n 35 miljoen aan interesten voor de maanden waarop de film niet in de zalen is gekomen, en je komt uit op een budget van ongeveer 460 miljoen dollar.

460 miljoen dollar Het budget van de 25ste Bond-film.

Het maakt van ‘No Time to Die’ de duurste Bond-film in de geschiedenis van de bijna 60 jaar oude franchise. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat die monsterinvestering niet wordt terugverdiend in de cinema’s. Ten eerste omdat de bioscoopmarkt opnieuw aantrekt. De filmgroep Kinepolis zat in juli - een maand na de heropening - alweer aan ruim 60 procent van zijn bezoekersaantal van 2019, toen een topzomer. Ook de mooie bezoekerscijfers van het twee weken geleden uitgebrachte sf-epos ‘Dune’ zijn geruststellend. In het voorjaar had de wereldwijde opbrengst van 460 miljoen dollar voor ‘Godzilla vs. Kong’ al aangetoond dat mensen nog steeds naar de bioscoop gaan voor een film die ze echt willen zien - vooral voor een spektakelstuk dat alleen in de cinema’s loopt.

En dan is er de zekerheid dat een nieuwe Bond-film altijd scoort, zelfs al stelt hij inhoudelijk wat teleur. Na ‘Skyfall’ (2012) kreeg Sam Mendes’ opvolger ‘Spectre’ (2015) ondanks de spectaculaire openingsscène een wat lauwer onthaal. Dat hield het publiek niet weg van het grote scherm. De blockbuster bracht een kleine 900 miljoen dollar op, waarmee hij drie keer zijn budget terugverdiende. Waarmee we bij de hamvraag zijn: hoe zwaar weegt ‘No Time to Die’ als film? Heeft hij iets te bieden wat de gemiddelde bioscoopbezoeker en de doorgewinterde Bond-fan kan verrassen?

Er sneuvelen meer bekende gezichten en terugkerende karakters dan ooit.

Niet echt, luidt het antwoord, al probeert de film het wel. De reeks rond 007 neemt sinds ‘Casino Royale’ en de dood van Bonds geliefde Vesper Lynd zowat elke keer afscheid van een belangrijk personage, en dat is deze keer niet anders. Meer zelfs, er sneuvelen meer bekende gezichten en terugkerende karakters dan ooit. Maar het zegt genoeg dat die schokkend bedoelde sterfscènes vooral aanvoelen als pogingen om de stotterende plot aan de defibrillator te leggen.

Het verhaal kleurt sowieso weer perfect binnen de lijntjes. Bond is net zoals Marvel en ‘Star Wars’ een peperduur merk dat zo angstvallig afgeschermd wordt van vernieuwing dat regisseurs er nauwelijks in slagen hun eigen stem te laten klinken - de reden waarom Boyle er liever voor paste. En dus trekt 007 opnieuw de wereld rond om de mensheid te behoeden voor een megalomane slechterik met een dodelijk wapen. De Russische schurk in kwestie (rol van Rami Malek) is echter zo vaal en onbeduidend dat hij nauwelijks een impact heeft. Sommige veelbelovende ideeën, zoals de Giftige Tuin, blijven liggen zonder dat de film er iets mee doet.

De essentie ‘No Time to Die’ is de 25ste film rond de Britse spion James Bond.

Het is de vijfde en laatste keer dat Daniel Craig de rol speelt.

Deze keer neemt hij het op tegen een schurk met een dodelijk virus.

‘No Time to Die’ is de langste en - mee door toedoen van de pandemie - duurste film uit de reeks.

Al dat geld vertaalt zich in een avontuurlijk drama met enkele goeie actiescènes, maar weinig memorabele momenten.

Regisseur Cary Joji Fukunaga (‘True Detective’) houdt het tempo wel strak genoeg en de vele actiescènes inventief genoeg om de speelduur van 2 uur en 43 minuten enigszins verteerbaar te maken, maar veel piment heeft ‘No Time to Die’ niet te bieden. Of het zou het al te korte optreden van de Cubaanse actrice Ana de Armas moeten zijn als een jongedame die Bond bijstaat als hij in Havana een Russische wetenschapper gaat onderscheppen. Plots besef je dat Phoebe Waller-Bridge (‘Fleabag’) meegeschreven heeft aan de film, maar haar inbreng is ook niet meer dan een lekker smaakje in een glas plat water.

‘No Time to Die’ zal zijn plaatsje krijgen in het Bond-canon, bijvoorbeeld omdat Léa Seydoux de eerste Bond-girl is die in twee films mag meespelen en omdat Bonds privéleven een nieuwe wending neemt. Maar los daarvan is dit een modale episode in een serie die hopeloos ter plaatse trappelt.