De methode Day-Lewis

Met zijn rol van modeontwerper in ‘Phantom Thread’ zet de drievoudige Oscarwinnaar Daniel Day-Lewis een punt achter zijn fenomenale carrière. Portret van een obsessieve perfectionist.

‘Daniel is de meest rechtschapen acteur met wie ik ooit heb gewerkt.’ Dat zei Emily Watson vele jaren nadat ze naast Daniel Day-Lewis in ‘The Boxer’ had gespeeld. Op de set was ze nochtans bijna gek geworden van haar medespeler.

Day-Lewis en Watson speelden een man en een vrouw die elkaar 14 jaar niet meer hadden gezien. Om zich voor te bereiden op zijn rol had Day-Lewis zijn handen laten tatoeëren en had hij anderhalf jaar - zes dagen op zeven - bokstraining gevolgd bij een oud-bokskampioen. En om de vervreemding tussen hun personages tastbaar te maken eiste hij van Watson dat ze op de filmset geen woord tegen elkaar zeiden.

‘Het was eenzaam, intimiderend en eng’, aldus Watson. ‘Maar nu ik ouder ben en meer ervaring heb, begrijp ik zijn fanatisme. Daniels hele lijf straalt integriteit uit. Ik herinner me dat ik aan het einde van de opnames vroeg: ‘Waarom werk je zo?’ Hij antwoordde, heel lief: ‘Ik ben als acteur niet goed genoeg om het op een andere manier te doen.’

Method acting heet die werkwijze. Day-Lewis heeft er zijn carrière op gebouwd. Methodeacteurs gaan volledig op in hun personage, ook als de camera’s uit zijn. Dat gaat veel verder dan verdikken voor een rol (Robert De Niro in ‘Raging Bull’) of spieren bijkweken in de fitnesszaal (Matthias Schoenaerts in ‘Rundskop’).

Mr. President

Day-Lewis ging extreem in het methodacting. Voor zijn rol als verlamde man in ‘My Left Foot’ - zijn eerste van drie Oscars - bleef hij ook buiten de opnames in de rolstoel zitten. Op zijn rol in ‘The Last of the Mohicans’ bereidde hij zich voor door zes maanden in de wildernis te verblijven. Om zijn onschuldig veroordeelde personage uit ‘In The Name of the Father’ te vatten liet hij zich als voorbereiding op een ondervragingsscène opsluiten en sliep drie nachten niet. Tijdens de opnames van ‘Lincoln’ stond hij erop altijd als ‘Mr. President’ te worden aangesproken.

Een groter probleem was dat hij bij sommige rollen de knop niet meer kreeg omgedraaid. Na de opnames van ‘Gangs of New York’ van Martin Scorsese bleef hij nog maanden met het accent van zijn personage spreken. Afscheid nemen van zijn rol lukte eigenlijk nooit. ‘Zo’n laatste opnamedag is onwerkelijk’, zei hij ooit over de ‘vreselijke droefenis’ die hem na opnames kan overvallen. ‘Je hebt zo veel van je tijd besteed aan het ontketenen van een spirituele onrust dat je geest, je lichaam, je hele ziel niet bereid zijn te accepteren dat het voorbij is.’

Ook de opnames van ‘Phantom Thread’, die dinsdag zijn Belgische première beleeft, bleken een ‘ware nachtmerrie’ voor de obsessieve perfectionist. De film speelt zich af in het Londen van de jaren vijftig en draait rond Reynolds Woodcock, een succesvolle modeontwerper. Een groot deel is opgenomen in het statige herenhuis van Woodcock.

Herenhuis

Om de sfeer helemaal juist te krijgen verhuisde regisseur Paul Thomas Anderson de volledige productie naar het herenhuis. Tot groot ongenoegen van Day-Lewis. ‘Ik had gehoopt in een afgesloten wereld te werken waar we niet zouden worden gestoord. Het helpt me als de kamers van mijn personage ook echt van mij zijn, maar nu moest ik in dat prachtige herenhuis de hele tijd verhuizen om plaats te maken voor al het materiaal van die gigantische productie. Het huis voelde als een termietenheuvel’, zei hij in een interview.

Dezelfde week verscheen in het Amerikaanse modeblad W het enige interview waarin de 60-jarige acteur zijn vervroegd pensioen toelichtte. Toen hij aan ‘Phantom Thread’ begon, wist hij nog niet dat het zijn laatste film zou worden. Dat werd pas duidelijk toen hij op de filmset werd bevangen door - opnieuw - die ‘vreselijke droefenis’. En niet op de laatste draaidag, zoals meestal, maar al veel eerder nam hij afstand van zijn personage.

‘Ik vrees dat ik het inflatiegevoelige woord ‘kunstenaar’ moet gebruiken. Maar er was iets van de verantwoordelijkheid van de kunstenaar dat over me hing. Ik moet geloven in de waarde van wat ik doe. Als een publiek het gelooft, zou dat goed genoeg voor me moeten zijn. Maar de jongste tijd is het dat niet.’

Trailer Phanton Thread

Escapisme

Het lijkt erop dat Day-Lewis na dertig jaar en zo’n twintig filmrollen de sigaar is geworden van zijn ziekelijke perfectionisme en zijn dwanggedachte dat het nooit genoeg kan zijn. Sommigen noemen hem bipolair, maar dat heeft hij altijd tegengesproken, hoewel een van zijn kinderen een bipolaire stoornis heeft.

Day-Lewis groeide op in een gecultiveerd hogeklassemilieu in Londen. Zijn vader was een gevierd dichter, zijn moeder actrice. Zelf was hij nooit loslippig over zijn bevoorrechte jeugd. Volgens zijn oudere zus Tamasin, die ook in de filmindustrie werkt, ontbrak het aan nestwarmte. ‘Daniel en ik gingen niet naar beneden om te eten’, zei ze eens in een interview, waarin ze haar ouders als ‘emotioneel afstandelijk’ omschreef. ‘We bleven met de oppas in de kinderkamer, waar we samen in een eenzame wereld werden achtergelaten, met weinig meer dan onze verbeelding om op terug te vallen.’

De relatie met hun vader was ingewikkeld. Cecil Day-Lewis was niet alleen kil, hij legde de lat ook erg hoog. Zijn zoon hield er het constante gevoel aan over niet goed genoeg te zijn, wat maakte dat hij zijn vak tot in de puntjes wilde beheersen en bij elke rol het wiel opnieuw uitvond. Het maandenlange opgaan in een personage was voor Day-Lewis meer dan spelen. Het was een vorm van escapisme waar hij naar eigen zeggen met volle teugen van genoot. Tot nu dus.