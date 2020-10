De midlifecrisis van Borat

In het vervolg op de succesfilm uit 2006 reist de schunnige televisiejournalist Borat opnieuw naar Amerika, dat in de ban is van corona en de verkiezingen. De seksistische grappen en provocaties werken anno 2020 minder goed.

De Kazachse journalist Borat dook in 2000 voor het eerst op in ‘Da Ali G Show’, waarin de Britse komiek Sasha Baron Cohen als Ali G bekende figuren verraste met debiele interviewvragen. Borat was even racistisch en seksistisch als de idiote blanke rapper. In de eerste Borat-film reisde het scabreuze typetje in 2006 naar de VS om de Amerikanen uit hun tent te lokken. Dat gaf hilarische toestanden waarbij de mensen die onwetend het pad van de fake tv-reporter kruisten schaamteloos meegingen in zijn seksisme en antisemitisme. Wie voorbij de onderbroekenhumor kon kijken, zag genadeloze politieke satire over de Amerikaanse volksaard.

Veertien jaar later is Borat terug. Heel verrassend is zijn comeback niet. In volle coronacrisis ging de reis van Cohen, 49 inmiddels, en zijn team door het land van ‘McDonald Trump’ natuurlijk niet onopgemerkt voorbij. In juli was Borat opgedoken op een bijeenkomst van Republikeinen, verkleed als een dikkige yankee die een countryliedje zong waarin hij oud-president Barack Obama corona toewenste. Uiteraard gebeurde dat tot hilariteit van de aanwezigen.

De trailer van 'Borat Subsequent Moviefilm'.

In dezelfde periode was de komiek ook gesignaleerd in een roze bikini in een hotel waarin Rudy Giuliani, de advocaat van Donald Trump, zich had laten verleiden tot een interview met Borats 15-jarige dochter in de film. Het telefoontje met de politie dat de voormalige burgemeester van New York na het voorval deed, lekte uit. De scène is het hoogtepunt van de film. In de hotelkamer voelt het meisje Giuliani aan de tand over de Amerikaanse aanpak van de coronacrisis. Hij stelt dat het virus gefabriceerd is door China, dat het opzettelijk wereldwijd zou hebben verspreid. Als het gesprek is afgerond verplaatsen de twee zich naar de slaapkamer van de hotelkamer. Daar is heel even te zien hoe Giuliani, liggend op een bed, zijn hand in zijn broek stopt. Borat komt de kamer binnen en roept: ‘Ze is 15, veel te oud voor jou.’

Seksistische humor

De pr-machine van de komiek verspreidde de scène deze week op sociale media, waarop Giuliani aan damage control moest doen. In een reeks tweets liet hij weten dat hij alleen zijn overhemd weer in zijn broek stak. Wat ook lijkt te kloppen overigens.

De dochter van Borat klopt uiteindelijk bij Giuliani aan omdat ze niet bij Trumps vicepresident Mike Pence kon geraken. Dat is de inzet van hun roadtrip. Borat wil zijn dochter cadeau doen aan Pence in de hoop de diplomatieke banden tussen de VS en Kazachstan te herstellen. Dat klinkt grappiger dan het in werkelijkheid is. Dit vervolg is maar half geslaagd. De meeste provocaties zijn voorspelbaar en flauw. Anno 2020 choqueert Borats seksistische humor gewoon niet meer. Intussen kent iedereen Borat ook. Dat is de reden waarom de makers zijn dochter in de strijd gooien. De vader-dochterrelatie voegt een sentimentele laag toe, wat deze mockumentary zowaar iets ernstigs en moralistisch geeft. Zo kenden we Borat dan weer niet.