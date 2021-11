De nieuwe film van Jane Campion: tweestrijd op een onmetelijke vlakte

Met ‘The Power of the Dog’ levert Jane Campion een film af die bij momenten aan ‘The Piano’ doet denken. Maar de emoties zijn donkerder, complexer en perverser.

Een weduwe verhuist met haar kind naar de afgelegen boerderij van haar nieuwe echtgenoot, waar ze de aandacht trekt van een brute maar charismatische man. Dat klinkt als ‘The Piano’. Toch laat de Nieuw-Zeelandse regisseur Jane Campion in ‘The Power of the Dog’ andere facetten van zichzelf zien.

Het verhaal speelt zich af in 1925 in Montana, waar de onmetelijke vlakten en de ranches de sfeer van klassieke westerns oproepen. Maar aan de rand voel je dat de moderne wereld zijn plaats opeist. Die tweedeling weerspiegelt zich ook in de broers Phil en George Burbank, die centraal staan in de film. Na de dood van hun ouders hebben ze de ranch in handen genomen, wat hun blootstelling aan vrouwen sterk heeft beperkt.

Slanke Phil (gespeeld door Benedict Cumberbatch) heeft de macho uitstraling van een doorgewinterde cowboy en zet zijn onzekere broer, die hij ‘fatso’ noemt, graag te kakken. Die machtsverhouding komt in gevaar als George (Jesse Plemons) op een dag uit het niets aankondigt dat Rose (Kirsten Dunst), een weduwe uit een nabijgelegen stadje, zijn huwelijksaanzoek heeft aanvaard en ook op de ranch komt wonen.

Phil reageert met psychologische wreedheid. Eerst tegen Rose en daarna vooral ook tegen haar tienerzoon Peter (Kodi Smit-McPhee), een student geneeskunde die graag papieren bloemen vouwt en elke traditionele vorm van mannelijkheid lijkt te missen.

Angst voor woorden

Bij Campion heeft zowat alles en iedereen een verborgen kant en wegen onuitgesproken dingen zwaarder dan de dialogen. In haar grote doorbraakfilm ‘The Piano’ weigert een van de hoofdfiguren te praten. Ook in ‘The Power of the Dog’, gebaseerd op de gelijknamige roman van Thomas Savage uit 1967, heerst angst voor woorden. Vooral George en Rose hebben er last van. Phil gebruikt taal dan weer als machtsinstrument. Hij beperkt zich het liefst tot verbale steken, maar laat voortdurend voelen dat hij tot veel meer in staat is.

De film wordt zo veel meer dan een eenvoudig symbolisch verhaal over de clash tussen twee tijdperken. George kleedt zich wel netjes, is ervan overtuigd dat ze nieuwe machines moeten kopen om de ranch te runnen, rijdt rond met een auto en behandelt vrouwen met respect, maar hij is oppervlakkig en oninteressant. Phil loopt rond met de toxische arrogantie van een ouderwetse cowboy (‘I stink and I like it!’), maar hij heeft wel aan de universiteit van Yale gestudeerd, bezit een scherpe geest en is een genie op de banjo.

Visuele pracht

Met zijn verhaal over een moeder die klem raakt tussen een betrouwbare maar weinig opwindende nieuwe echtgenoot en een afstotelijke maar charismatische man doet ‘The Power of the Dog’ meer dan eens aan ‘The Piano’ denken.

Telkens als je denkt dat je de personages hebt doorgrond, doen ze een nieuwe kant vermoeden.

De landschappen - de film werd niet gedraaid in Montana, maar in de Nieuw- Zeelandse regio Otago - zien er even adembenemend uit. Die visuele pracht is een van de belangrijkste redenen om de Netflix-productie te bekijken in de bioscoop in plaats van te wachten tot het streamingplatform haar online aanbiedt.

De emoties zijn veel donkerder, complexer en perverser dan in ‘The Piano’. Telkens als je denkt dat je de personages hebt doorgrond, doen ze een nieuwe kant vermoeden, en dat geldt zeker voor de vreemde verstandhouding die lijkt te groeien tussen Phil en de tengere Peter.

‘The Power of the Dog’ is virtuoze cinema van een cineaste met een feilloos psychologisch inzicht en tonnen lef, en gedragen door een geweldige cast. Met een speciale vermelding voor Kodi Smit- McPhee, die sinds zijn verschijning in ‘The Road’ uitgegroeid is tot een uitzonderlijke acteur.