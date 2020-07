De nieuwe laklaag van Pinocchio

In zijn nieuwe versie van ‘Pinocchio’ keert regisseur Matteo Garrone terug naar de bron: het klassieke kinderboek van Carlo Collodi. Het resultaat is een weelderige, maffe, ontroerende en uitgesproken Italiaanse fabel die een perfect evenwicht vindt tussen licht en duisternis

Halverwege de nieuwe versie van ‘Pinocchio’ geeft de Blauwe Fee het zichtbaar verbouwereerde hoofdpersonage een brutale waarheid mee: ‘Marionetten groeien niet. Ze worden geboren als marionetten, leven als marionetten en sterven als marionetten.’ Het fatalisme dat uit die woorden spreekt (die trouwens letterlijk uit de oorspronkelijke tekst van Carlo Collodi gelicht zijn), zegt veel over de film die regisseur Matteo Garrone uit zijn mouw heeft geschud. Collodi schreef zijn boek in de late 19de eeuw, en de personages die erin rondlopen, zitten vaak gevangen in armoede waar ze niet uit raken.

‘Ik stond versteld hoe rijk en verrassend de originele roman is. Ik zag een uitgelezen kans om dat meesterwerk in al zijn glorie te openbaren aan een internationaal publiek. Matteo Garrone Regisseur

Dat geldt zeker ook voor Gepetto (vertolkt door Roberto Benigni), een schrijnwerker die houtschilfers in zijn mond propt om de knagende honger toch enigszins te vergeten. Hij loopt gekleed in lompen, zijn huis is grauw en koud. En toch is het niet enkel kommer en kwel. Gepetto probeert de moed erin te houden en wanneer een poppentheater in het stadje aankomt, besluit hij zelf de allermooiste marionet te bouwen. Uit een magische boomstronk komt Pinocchio - wat zoveel betekent als ‘Klein stuk pijnboom’ - tot leven, en de vaderliefde die in Gepetto’s hart ontvlamt, lijkt alles goed te maken. Alleen is Pinocchio te nieuwsgierig en te levenslustig om zomaar in het gareel te lopen.

Schelmenverhaal

‘Pinocchio’ is onmiskenbaar een verhaal dat universeel in de smaak valt. Walt Disney koos Collodi’s boek niet toevallig voor zijn tweede lange animatiefilm. Ook Garrone was altijd al gefascineerd door het sprookje, zei hij op het filmfestival van Berlijn, waar zijn ‘Pinocchio’ eerder dit jaar zijn internationale première beleefde. ‘Je kunt stellen dat ik geboren ben om ‘Pinocchio’ te verfilmen. Ik was amper zes toen ik er mijn eerste storyboard voor op papier zette. Ik heb die tekening trouwens nog altijd. Mijn moeder had me het verhaal verteld en ik wou er meteen een strip van maken.’

De levende marionet ‘Pinocchio’ is een nieuwe versie van de tijdloze fabel over een marionet die tot leven komt. Regisseur Matteo Garrone richt zich na de misdaaddrama’s ‘Gomorra’ en ‘Dogman’ voor het eerst tot een breed publiek. De film onderscheidt zich van zijn voorgangers door het oorspronkelijke boek van Carlo Collodi trouw te volgen.



De hamvraag is echter wat een nieuwe versie nog aan al de voorafgaande interpretaties kan toevoegen. Het antwoord diende zich aan zodra hij Collodi’s boek begon te lezen. ‘Ik stond versteld hoe rijk en verrassend die roman is’, vertelt hij. ‘Ik zag een uitgelezen kans om dat meesterwerk in al zijn glorie te openbaren aan een internationaal publiek.’

Garrones ‘Pinocchio’ bevat talloze scènes en karakters waarmee je niet vertrouwd bent. Pinocchio’s voeten die in brand vliegen, zijn confrontaties met een aapachtige rechter, het eigenaardige personeel van de Blauwe Fee, de pratende tonijn, bij Disney is daar allemaal geen sprake van. Garrones eerste passie is beeldende kunst, en hij leeft zich uit met de bizarre beelden en figuren die Collodi’s werk opvoert. Hij volgt ook de episodische structuur van het boek, wat de film dan weer niet per se ten goede komt. Of liever: het duurt even voor je went aan het idee dat deze ‘Pinocchio’ een soort road movie is, een schelmenvertelling die zichzelf bij elke volgende sequens opnieuw op gang trekt.

Niet hopeloos

De bestemming ken je, maar de tocht loont wel de moeite, vooral door de manier waarop Garrone de donkere kanten van het verhaal aanpakt. De wereld waarin Pinocchio rondstapt (en Gepetto naar hem op zoek gaat) is vaak wreed, hard en onbegrijpelijk.

De leraar in het dorp is een sadist die graag lijfstraffen uitdeelt. De eigenaar van het marionettentheater is een beul. De rechter veroordeelt onschuldigen en laat misdadigers vrij. Pinocchio zelf wordt bedrogen, bestolen, belogen, opgeknoopt en in zee gedumpt.

En toch lukt het Garrone om een geestige charme aan die duisternis toe te voegen, een lichtstraal die maakt dat de situatie nooit helemaal hopeloos wordt. Gepetto mag weinig bemiddeld zijn, hij kan Pinocchio al de liefde geven die de jongen nodig heeft. Dat de humor in de film vaak buitensporig expressief is, past bovendien bij het doorgedreven Italiaanse karakter van de productie.

Matteo Garrone bewijst met zijn ‘Pinocchio’ dat het verhaal van de arme schrijnwerker en diens bijzondere zoontje nog lang niet uitverteld is. Walt Disney Productions en de Mexicaanse cineast Guillermo del Toro, die elk nog een eigen nieuwe versie plannen voor de nabije toekomst, zullen opgelucht ademhalen.

‘Pinocchio’ speelt vanaf deze week in de bioscoopzalen.