De opperrechter die Amerika meer gendergelijkheid gaf

Embleem van maatschappelijke vooruitgang of baarlijke duivel? De Amerikaanse opperrechter Ruth Bader Ginsburg (85) laat niemand onberoerd. De onderhoudende biopic ‘On the Basis of Sex’ toont het seksisme dat ze aan het begin van haar roemruchte carrière moest overwinnen.

‘Mag ik u vragen u voor te stellen en uit te leggen waarom u een plaats inneemt die naar een man had kunnen gaan?’ De neerbuigende woorden waarmee decaan Erwin Griswold de vrouwelijke studenten welkom heet aan Harvard Law School zijn representatief voor hun tijd. In 1956, het jaar dat Ruth Bader Ginsburg er haar studies aanvat, laat Harvard vrouwen nog maar zes jaar toe en met hun negenen vormen ze slechts een klein groepje.

De trailer van 'On the Basis of Sex'.

Zoals ‘On the Basis of Sex’ herhaaldelijk aangeeft, is Ginsburg (gespeeld door de Britse actrice Felicity Jones) geen vrouw die zomaar over zich heen laat lopen. Dat koppige doorzettingsvermogen - gekoppeld aan een vlijmscherpe intelligentie - zal er uiteindelijk toe leiden dat ze in 1993 door president Bill Clinton voorgedragen wordt als rechter van het federale Hooggerechtshof, waarin ze sindsdien zetelt. Slechts één vrouw, Sandra Day O’Connor, ging haar voor in die positie.

Zo ver reikt het verhaal van ‘On the Basis of Sex’ echter niet. Scenarist Daniel Stiepleman, overigens Ginsburgs neef, beperkt zich tot de eerste 15 jaar van haar loopbaan. Het centrale thema is wel consistent: het diepgewortelde seksisme in de Amerikaanse maatschappij midden vorige eeuw. We zien hoe Ginsburg er als studente tegen opbokst, hoe ze er ondanks haar schitterende resultaten niet in slaagt een job te vinden en uiteindelijk ook hoe ze de rechtszaak aanvat die haar op de kaart zal zetten.

Discriminatie op basis van geslacht was altijd al haar stokpaardje, maar omdat ze steevast met mannelijke rechters en jury’s werd geconfronteerd, ketsen haar pogingen om de wetgeving te veranderen steevast af.

Wie is Ruth Bader Ginsburg? > Geboren in 1933 in een Joodse familie in Brooklyn > Rechten gestudeerd in Harvard en Columbia > Bekend geworden als advocaat voor de American Civil Liberties Union, waar ze vooral op vrouwenrechten werkte > In 1993 door president Bill Clinton voorgedragen voor het Hooggerechtshof > Is een belangrijke stem geweest in de debatten rond het homohuwelijk

In 1970 kreeg ze echter via haar echtgenoot Martin Ginsburg, een specialist op het vlak van belastingwetgeving, een zaak in handen die het verschil zou maken. De aanklager was namelijk een man, Charles Moritz, die geen recht had op een belastingvoordeel om voor zijn oude moeder te zorgen. Die aftrekpost was voorbehouden voor vrouwen, die traditioneel het huishouden voor hun rekening nemen.

Ginsburg had met andere woorden een dossier vast dat een ongezien precedent kon scheppen en 178 andere discriminerende wetten kon onderuithalen.

‘On the Basis of Sex’ kon rekenen op de inbreng van Ginsburg zelf - ze vindt de film ‘prachtig’ - en is dus zeker authentiek. Maar het is niet meteen cinema die veel twijfel laat bestaan over de goede afloop. Wat de makers denken over hun beroemde hoofdfiguur is evenmin een mysterie. ‘Ruth Bader Ginsburg is geen superheld’, zei regisseur Mimi Leder bij de première. ‘Ze is een vrouw en ze heeft zoals zoveel generaties vrouwen voor en na haar het hoofd geboden aan de subtiele minachting en openlijke discriminatie van een hele cultuur. En ze heeft die cultuur veranderd met haar intelligentie en haar welbespraaktheid en de steun van een goeie man. Ze heeft het land meer gelijk gemaakt, en ze heeft zowel vrouwen als mannen meer vrijheid geschonken.’

We zien hoe Ginsburg als studente tegen seksisme opbokst, hoe ze ondanks haar schitterende resultaten geen job kan vinden en hoe ze de rechtszaak aanvat die haar op de kaart zet.

Als filmmaker heeft Leder zelf voldoende ervaring met genderdiscriminatie. Na twee relatief succesvolle actiefilms, ‘The Peacemaker’ en ‘Deep Impact’, mislukte ze in 2000 met het drama ‘Pay It Forward’. ‘Een man die een flop van 250 miljoen dollar maakt, zal waarschijnlijk nog wel drie kansen krijgen,’ stelt ze in een interview in ‘The Atlantic’. ‘Voor een vrouw liggen de kaarten anders. Deze industrie is nog altijd heel seksistisch.’ Leder heeft 19 jaar op die nieuwe kans moeten wachten.

De ‘steun van een goeie man’ waar ze naar verwijst, komt ook in ‘On the Basis of Sex’ aan bod. Meer nog, het is de reden waarom de film meer om het lijf heeft dan een doordeweekse verheerlijkende biografie. Ruth Bader Ginsburg is niet alleen progressief in haar visie, ook haar huwelijk was allesbehalve traditioneel. Martin Ginsburg (rol van Armie Hammer) was dan wel een bejubelde fiscale jurist, zijn status weerhield hem er niet van elke avond te koken en bij zijn gezin te zijn. Dat element speelde de makers trouwens parten, want veel (mannelijke) investeerders vonden Martins personage ongeloofwaardig en zwak.

‘De liefde tussen Ruth en Martin was tegelijk realiteit en metafoor’, stelt Leder. ‘Ze zetten de gelijkheid waarvoor ze vochten in de praktijk om.’