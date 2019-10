De paardentemmer in Matthias Schoenaerts

Een onhandelbare crimineel en een onhandelbaar wild paard vinden elkaar. ‘The Mustang’, een drama met Matthias Schoenaerts in de hoofdrol, klinkt als een romantisch sprookje maar staat wel degelijk met beide voeten in de realiteit.

Plastische kunst, tuinieren, theater en muziek. Het zijn maar enkele van de therapeutische programma’s waarmee gevangenissen de rehabilitatie en uiteindelijk de reintegratie van hun gedetineerden stimuleren. Werken met dieren hoort daar ook bij. Een paar jaar geleden las de Franse cineaste Laure de Clermont-Tonnerre over een instelling in Straatsburg waar gevangenen zorg dragen voor huisdieren. Het onderwerp sprak haar zo aan dat er een kortfilm van kwam: ‘Rabbit’. Toen ze vervolgens vernam dat in de Amerikaanse staat Arizona een gelijkaardig programma bestaat met wilde paarden, het Wild Horse Inmate Program (WHIP), kreeg ze het idee voor een langspeelfilm.

‘The Mustang’ is het verhaal van Roman Coleman, een fysiek imposante maar emotioneel verkrampte man die al vijf jaar achter de tralies zit wegens een extreme gewelddaad. In de gevangenis zondert hij zich compleet af, in die mate zelfs dat hij de voorkeur geeft aan eenzame opsluiting. De zon breekt echter door de wolken wanneer hij de opdracht krijgt om uitwerpselen te ruimen bij de paarden. Naast de gevangenis ligt een stoeterij waar gedetineerden helpen om wilde mustangs te temmen en klaar te stomen voor een openbare veiling. En daar maakt Roman kennis met een paard dat volgens iedereen te woest is om onder de knoet te houden.

Mens en dier

Kort >‘The Mustang’ is een Amerikaanse film van de Franse regisseur Laure de Clermont-Tonnerre. >Matthias Schoenaerts schittert als een onhandelbare gevangene die deel uitmaakt van een rehabilitatieprogramma met wilde paarden. >De film is geïnspireerd op een bestaand project in de Amerikaanse staat Arizona. >Schoenaerts is nu peter van Rescaled, een internationale beweging die zich inzet voor kleinere detentiehuizen.

‘The Mustang’ is geen film die het moet hebben van zijn verrassende wendingen of voelbare spanning. Zodra Roman en de mustang elkaar in de ogen kijken, begrijp je welk pad ze samen zullen bewandelen. Het zal misschien niet altijd even vlot gaan, maar de eindbestemming komt nooit in gevaar. De Clermont-Tonnerre gooit andere troeven op tafel: een poëtische gevoeligheid, een knappe beeldvoering door de Vlaming Ruben Impens, en vooral de hoofdvertolking van Matthias Schoenaerts (41).

Roman Coleman lijkt wel een Amerikaanse neef van zijn hoofdpersonage uit ‘Rundskop’, een man die nooit geleerd heeft zijn emoties uit te drukken en al zijn hele leven focust op zijn lijf. Hij is meer dier dan mens - hoe hij stapt, zijn zware ademhaling. En hij zal ironisch genoeg de hulp van een dier nodig hebben om de mens in zichzelf terug te vinden.

‘In een gevangenis gaat het om overleven,’ zegt Schoenaerts, die vier zwaarbeveiligde instellingen bezocht en met gedetineerden sprak om zich op de rol voor te bereiden. ‘Je overleeft door anderen te domineren en te manipuleren. Het regime in een gevangenis dwingt je ertoe je volledig te concentreren op je eigen noden en verlangens. Maar als je met een paard werkt, maken je eigen verlangens niets uit. Dan moet je proberen te begrijpen wat het paard wil. Op die manier leer je weer buiten jezelf te kijken, aandacht te hebben voor een ander levend wezen. Want als je niet aandachtig bent, krijg je klappen van dat paard.’

Humanisme

De gedetineerden die betrokken waren bij het WHIP recidiveren zelden, terwijl twee derde van de Amerikaanse gevangenen doorgaans binnen de drie jaar na hun vrijlating weer achter de tralies belanden. ‘Het is het succesvolste rehabilitatieprogramma ter wereld’, vertelt Schoenaerts. ‘De gedetineerden met wie we voor de film samengewerkt hebben, waren ooit gangsters of leden van de beruchte gevangenisbende Aryan Brotherhood. Mensen met wie je anders geen minuut in dezelfde kamer zou willen staan. Ze hadden veel duisternis in hun verleden, en dat zag je in hun ogen. Maar hun paard heeft hen weer op het juiste pad gekregen. Ik heb heel veel van dat soort getuigenissen gehoord.’

De acteur is nu ook peter van een ander initiatief dat de reïntegratie van vrijgelaten gevangenen wil bevorderen. Rescaled is een internationale beweging waartoe onder meer de Belgische vzw De Huizen behoort. Die werd opgericht door de voormalige gevangenisdirecteur Hans Claus.

‘Ook daar gaat het om de menselijkheid van gedetineerden’, zegt Schoenaerts. ‘Het is niet de bedoeling luxegevangenissen te creëren maar kleinere detentiehuizen te ontwikkelen, waar vijf of zes gedetineerden met meer autonomie samenleven. Het is meer gericht op het Noorse principe, dat bijzonder succesvol is. In de grond is het humanistisch werk. En elke keer als ik de kans krijg om erover te praten, doe ik dat.’

‘The Mustang’ speelt vanaf deze week in de bioscoopzalen.