De perfecte versmelting van twee creatieve geesten

Haruki Murakami mag dan door en door Japans zijn, zijn verhalen slaan universeel aan. De Zuid-Koreaanse regisseur Lee Chang-dong herwerkte een van zijn kortverhalen tot een intense psychologische thriller.

Jong-soo is een jonge aspirant-schrijver die nauwelijks aan de bak komt. Tijdens een van de losse klusjes waarmee hij zijn brood verdient, loopt hij Hae-mi tegen het lijf, een meisje dat hij kent van vroeger. Ze beginnen een relatie. Maar als Hae-mi na een reis terugkeert, heeft ze een nieuwe vriend aan de arm: de rijke en zelfverzekerde Ben. Er ontstaat een eigenaardige driehoeksverhouding, die een sinistere wending krijgt als Ben op een avond aan Jong-soo toevertrouwt dat hij een donkere hobby heeft: serres in de fik steken. En de volgende die hij in gedachten heeft, zegt hij, ligt dicht bij Jong-soo in de buurt.

'Burning' is een verfilming van een boek van de Japanse schrijver Haruki Murakami.

Fans van Haruki Murakami zullen de plot van ‘Burning’ misschien herkennen. De film is gebaseerd op een kortverhaal van de Japanse schrijver uit 1992: ‘Schuurtjes in brand steken’, oorspronkelijk gepubliceerd als ‘Barn Burning’ in The New Yorker en later gebundeld in ‘De olifant verdwijnt’. Dat minimalistische verhaal telt amper tien pagina’s. Maar het prikkelde de verbeelding van de Zuid-Koreaanse regisseur en voormalige minister van Cultuur Lee Chang-dong zodanig dat die er een meeslepend en spannend drama van bijna 2,5 uur uit gepuurd heeft.

Woede

‘Toen ik het las, besefte ik dat het nauw aansloot bij een thema waar ik al langer op kauwde’, legt de cineast uit. ‘Ik wou graag iets vertellen over de woede, de frustratie en de hulpeloosheid die ik bij de jonge generatie zie, niet alleen in Zuid-Korea maar ook daarbuiten. Ze voelt dat er iets schort met deze wereld, maar ze kan er haar vinger niet op leggen. Dit is dan ook de eerste generatie sinds lang die het moeilijker heeft dan haar ouders. De wereld is geëvolueerd en niet noodzakelijk in goede zin. Veel jongeren weten niet wat ze ermee moeten aanvangen. Ze begrijpen niet waarom hun toekomst zo donker oogt.’

Die onderhuidse spanning houdt ‘Burning’ op gang, ook al omdat Lee de personages van Murakami uitwerkt tot intrigerende en levendige figuren en omdat hij zijn film gestaag maar met een voelbare doelgerichtheid opbouwt. ‘Burning’ opent als een fijne karakterstudie en ontwikkelt zich vervolgens bijna onmerkbaar tot een intense psychologische thriller. Uiteindelijk overstijgt hij het oorspronkelijke kortverhaal en dompelt hij het helemaal onder in de Zuid-Koreaanse sfeer. Al knipoogt Lee een paar keer naar de auteur door er typische Murakami-elementen aan toe te voegen, zoals de verdwenen kat, de muziek van Miles Davis en een referentie aan William Faulkner, die zelf ooit een kortverhaal met de titel ‘Barn Burning’ schreef.

De zorgvuldig gekozen locaties dragen zeker bij tot de uitgesproken Zuid-Koreaanse identiteit van ‘Burning’. De film speelt zich voor een groot stuk af in Paju, een stad vlak aan de grens met Noord-Korea. ‘Paju ligt in een landelijk en agrarisch gebied dat in wezen typisch Koreaans is’, vertelt Lee. ‘Omdat de verstedelijking in mijn land zo sterk is, blijven er steeds minder boerderijen over. Dat stuk Koreaanse geschiedenis vervaagt. Er wonen nog nauwelijks jonge mensen.’

Schermvullende weergave Serres in brand steken is de hobby van de verwesterde en rijke Zuid-Koreaanse jongen Ben. ©RV DOC

De locatie staat bovendien symbool voor de scheidingslijnen die zich aftekenen in de Zuid-Koreaanse maatschappij. ‘Burning’ neemt de sociale contrasten op de korrel. Jong-soo en Ben zijn tegenpolen, jonge mannen aan beide uiteinden van het spectrum. ‘Jong-soo woont in Paju, heeft het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen en heeft het gevoel dat alles en iedereen hem tegenwerkt,’ verduidelijkt Lee. ‘Ben woont in Gangnam, de rijkste en meest comfortabele buurt van Seoel. De meeste jongeren bevinden zich ergens tussen die twee uitersten. Ze dromen ervan om te leven zoals Ben, maar voelen de frustraties van Jong-soo.’

Lee onderstreept het thema door de rol van Ben toe te vertrouwen aan Steven Yeung, een acteur die geboren werd in Seoel, opgroeide in Michigan en beroemd werd door zijn rol in de successerie ‘The Walking Dead’. Yeung wordt in Zuid-Korea op handen gedragen en praat Koreaans met veel Engelse leenwoorden, een perfecte illustratie van de verwesterde jeugd. Hij zet niet enkel een akelige vertolking neer, hij belichaamt ook de essentie van zijn personage.

‘Burning’ baadt in mysterie en empathie, en is de perfecte versmelting van twee creatieve geesten.