De stadscinema komt naar uw huiskamer

De Vlaamse film 'The Barefoot Emperor' overleeft de bioscooplockdown in de digitale cinema.

Als we onze films door corona niet in de cinema’s kunnen tonen, brengen we ze wel naar de huiskamer. Zo redeneren de stadsbioscopen Cinema Zed en Lumière. ‘Dit zijn interessante tijden om te experimenteren.’

De strijd tegen het coronavirus heeft ook ingrijpende gevolgen voor de filmindustrie. Bioscopen zijn dicht, filmreleases en festivals uitgesteld. Voor distributeurs wordt het drummen om hun uitgestelde titels na de coronacrisis in de al overvolle kalender in te passen. Twee Vlaamse stadscinema’s wachten niet tot het virus weg is om hun publiek te bedienen.

Lumière, dat zalen heeft in Brugge en Antwerpen, zette vrijdagavond een deel van zijn programma online. Een digitaal ticket kost 8 euro per film. De stream vervalt na 48 uur. Maandagmiddag stonden op lumiereseries.com 15 films die nu in de bioscoop hadden moeten draaien.

Maar dat kunnen er snel meer worden. Gesprekken met andere distributeurs lopen volop. ‘We worden in snelheid gepakt. Het voortschrijdend inzicht holt ons achterna. Er is veel solidariteit in de sector om films waarvan het leven vorige week radicaal werd doorgeknipt toch het publiek te geven dat ze verdienen’, reageert Lumière-baas Alexander Vandeputte.

Hels gevecht

Ook Cinema Zed opent een virtuele filmzaal. Maandag bracht de Leuvense arthousebioscoop een tiental films uit zijn kalender naar de huiskamer op dalton.be. Dat platform van zijn distributeur Dalton is niet nieuw, alleen stond het nog in zijn kinderschoenen. Er stonden al zo’n 250 titels op, vooral documentaires maar ook kort- en jeugdfilms.

Vorig jaar bekeken zo’n 4.000 mensen een van die titels op het platform. Daarbij ook bibliotheekbezoekers. Cinema Zed heeft rond het platform een proefproject lopen met zes Vlaamse bibliotheken.

‘Dit zijn interessante tijden om te experimenteren’, zegt Cinema Zed-oprichter Johan Van Schaeren. ‘Veel films dreigen ertussenuit te vallen als de cinema’s straks weer opengaan. Het wordt een hels gevecht om met z’n allen in de zalen te geraken. Waarom zouden we dus wachten?’

Van Schaeren maakt zich sterk dat Cinema Zed zichzelf niet in de voet schiet met zijn initiatief. ‘Mensen blijven naar de cinema gaan, leren de uitstekende cijfers van de stadsbioscopen.’ Zelfs als fans een titel op hetzelfde moment thuis in hun zetel kunnen zien. ‘The Irishman’, ‘Roma’ en ‘Marriage Story’ behoorden in Cinema Zed tot de drukstbezochte titels van de jongste jaren, terwijl die films ook op Netflix stonden.

Nederland

Cinema Zed en Lumière zijn de enige Vlaamse bioscoopgroepen die het coronavirus rechtstreeks met een eigen platform bestrijden. Kinepolis gaat niet digitaal. Bij Kinepolis Film Distribution (KFD) stellen ze alle geplande releases uit naar een latere datum. Wanneer de bioscopen weer opengaan dus.

Dan staat de Nederlandse bioscoopwereld een stuk verder met het digitale filmticket. Het streamingplatform Picl groepeert daar al enkele jaren het aanbod van ‘cinematheaters’, zoals arthouse- en stadsbioscopen heten bij onze noorderburen.

Volgens de website zijn 21 van de 35 officiële Nederlandse cinematheaters aangesloten. Sinds het weekend kwamen er al zeker vier nieuwe bij, zegt directeur en oprichter Anke Van Diejen. ‘Het gaat hard nu ook wij in lockdown zijn.'

Op Picl staan zo’n 50 arthousetitels - de bekendste is Oscarwinnaar ‘Parasite’. Subscribers moeten een officieel adres hebben in Nederland en bij de betaling van hun digitaal ticket aangeven in welke van de aangesloten cinema’s ze de film normaal hadden gezien. Het filmhuis en de verdeler krijgen een percentage van de ticketprijs. Wat overblijft, is voor het platform.

Picl-gebruikers kruisen volgens Van Diejen eerlijk een cinema in hun buurt aan. ‘Onze leden hebben veel sympathie voor hun lokale filmtheater. We hopen op een verhoogde golf van solidariteit met deze crisis.’ Hoeveel digitale filmtickets verkoopt Picl elk jaar? 'We verdubbelen elk jaar in aantal views', wil ze alleen kwijt.

Grotere koek

Waarom kan iets als Picl in Nederland wel en in Vlaanderen niet? ‘Nederland heeft een fijnmazig net van buurtcinema’s met veel innovatieve spelers’, zegt Van Diejen.

Het platform komt misschien ook naar ons land. Al voor de coronacrisis liepen gesprekken met filmverdelers. Het zou de bedoeling zijn na de zomer te starten. Er zijn zelfs al Europese subsidies aangevraagd. ‘Maar het gaat moeizaam’, zegt Van Schaeren van Cinema Zed.