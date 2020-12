De val van de adelaar

Dominique Strauss-Kahn op weg naar het proces in 2015 over het organiseren van seksfeesten met prostituees in Rijsel.

Een Netflix-documentaire zuigt zich vast op de seksaffaires rond de Franse oud-IMF-topman Dominique Strauss-Kahn. Achteraf bekeken was ‘DSK’ de ouverture op #MeToo, alleen konden of wilden we dat niet zien.

Met bijna vier uur neemt de Franse regisseur Jalil Lespert (‘Yves Saint Laurent’, ‘Versailles’) ruim de tijd om in ‘Room 2806’ de val van zijn landgenoot Dominique Strauss-Kahn onder de loep te nemen. Het kamernummer in de titel refereert aan de luxesuite in het Sofitel-hotel in New York die in mei 2011 het decor was van de aanrandingszaak die de naam van de IMF-topman definitief besmeurde.

Een kamermeisje beschuldigde de Fransman van brute verkrachting. DSK liet de vrouw achter in de suite en liet zich naar de luchthaven rijden. Daar merkte hij dat hij zijn gsm niet bij zich had. Hij belde naar het hotel en werd kort nadien in het vliegtuig, dat vertrekkensklaar stond naar Frankrijk, ingerekend.

Hoewel de rechtbank vond dat er te weinig bewijs was tegen DSK, betaalde hij het kamermeisje een forse schadevergoeding. Verder zoomt de documentaire in op twee andere seksaffaires die Strauss-Kahn in verlegenheid brachten. De Franse schrijfster Tristane Banon diende klacht in tegen DSK omdat hij haar verkracht zou hebben. In 2015 stond de bankier en politicus terecht voor het organiseren van seksfeesten met prostituees in Rijsel, maar hij ging vrijuit.

De trailer van 'Room 2806: The Accusation'.



Ook Banon trok haar klacht uiteindelijk in. DSK, die in 2017 voor de vierde keer trouwde, hield dus een blanco strafblad over aan de affaires. Vermoedelijk vond hij het daarom niet nodig om zijn medewerking aan de crime docu te verlenen. Zijn stilzwijgen is een lacune, maar maakt de getuigenissen van drie vermeende vrouwelijke slachtoffers enkel moediger. Vooral Nafissatou Diallo, het kamermeisje van het Sofitel-hotel, maakt indruk.

Lespert kreeg ook zijn directiesecretaresse van het IMF en een paar nauwe vrienden van Strauss-Kahn voor de camera. Ze verdedigen zijn seksueel adelaarsgedrag met amateurpsychologische argumenten: ‘We hebben allemaal twee kanten. Je kunt het slechte niet zomaar negeren. Of het goede. Dat is heel oneerlijk. Dit is de hele persoon. Dit is wie hij is.’

Het sterke aan de documentaire is dat ze in herinnering brengt dat de MeToo-beweging zes jaar voor Harvey Weinstein haar oorsprong vond in de affaire-DSK. En dat het moeilijk te begrijpen is dat we toen minder verontwaardigd reageerden dan in 2017. Jammer is alleen dat de makers veel langer dan nodig blijven hangen bij de nooit bewezen theorie dat DSK, die ten tijde van de Sofitel-zaak getipt werd als socialistische kandidaat-president van Frankrijk, het slachtoffer was van een politiek complot door de zittende president Nicolas Sarkozy. Het verhoogt onnodig het voyeurgehalte. Maar je blijft wel kijken.