De vechtlust van een kwetsbaar vogeltje

De 15-jarige Milla lijdt aan een levensbedreigende ziekte. Als ze op een dag Moses ontmoet, verandert haar leven. Ondanks de tragiek is de Australische film ‘Babyteeth’ een energieke en opbeurende ervaring.

Toen ‘Babyteeth’ vorig jaar in competitie voorgesteld werd op het filmfestival van Venetië - Covid-19 heeft de release meerdere keren uitgesteld - wist regisseur Shannon Murphy niet hoe het publiek zou reageren. Het is haar eerste langspeelfilm, en cinema is toch iets anders dan de theaterstukken, operavoorstellingen en kortfilms waarmee ze in haar thuisland Australië naam had gemaakt.

‘Babyteeth’ vertelt over afscheid, onmacht en pijn, maar met zoveel zwier en energie dat de film omslaat in een ode aan het leven.

De toon van de film maakte haar ongerust. ‘Babyteeth’ is het verhaal van de 15-jarige Milla, die door haar ouders sterk afgeschermd wordt van de buitenwereld. Daar hebben ze goede redenen voor, want het meisje lijdt aan een levensbedreigende ziekte en ze zijn doodsbang dat haar iets overkomt. Die situatie wordt nog meer gespannen als Milla op de terugweg van school kennismaakt met Moses, een 23-jarige jongeman die zijn dagen vult met nietsdoen en drugs slikken. Milla smelt meteen voor Moses’ relaxte stijl, haar ouders zien de prille liefde veel minder zitten.

Ondeugend en speels

De manier waarop Murphy het verhaal vertelt, onderscheidt ‘Babyteeth’ van de meeste gelijkaardige films. Ze neemt met zichtbaar genot de ondeugendheid en de speelsheid van haar bronmateriaal over, het gelijknamige toneelstuk van de Australische dramaturge Rita Kalnejais. ‘Babyteeth’ heeft het over afscheid, onmacht en pijn, maar Kalnejais en Murphy brengen die thema’s met zoveel zwier en energie dat de film omslaat in een ode aan het leven.

Veel mensen vinden die mix van tragiek, humor en ongedwongenheid heel Australisch, zegt Murphy. ‘Australiërs nemen zichzelf meestal niet heel ernstig. Tegelijk woon ik er nog maar een jaar of 12. Mijn vader is Australisch, maar ik ben opgegroeid in Hongkong en andere delen van de wereld. Ik ben er trots op dat mensen mijn film toch typisch Australisch noemen, ook omdat we ver weg blijven van de outback en de andere landschappen die Australische films vaak typeren. In dit verhaal zijn de gezichten van de acteurs de landschappen.’

Forensische blik

Door de doorleefde en subtiele vertolkingen merk je dat Murphy allesbehalve een beginneling is. Eliza Scanlen maakt dat Milla zoveel meer om het lijf heeft dan een kwetsbaar vogeltje en verleent haar een onverwachte kracht. Nieuwkomer Toby Wallace geeft Moses zoveel aandoenlijke charme dat je hem zijn vele gebreken gemakkelijk vergeeft. Gevestigde waarden Essie Davis en Ben Mendelsohn brengen dan weer knap het hartverscheurende dilemma en de complexe relatie van Milla’s ouders tot leven. ‘Ik vind het belangrijk de sfeer op de set zo licht mogelijk te houden', stelt Murphy. ‘Zo’n artificiële omgeving maakt de taak van de acteurs niet eenvoudiger, met al die camera’s en kijkende mensen. Daarom wil ik dat er grapjes gemaakt worden en dat iedereen zich amuseert.’

Schermvullende weergave De protagonisten uit de film: Eliza Scanlen (Milla) en Toby Wallace (Moses).

‘Babyteeth’ is echter niet alleen emotioneel drama met sterke acteurs. De film speelt zich grotendeels af in één huis - een fraaie en authentieke woning met een glazen atrium - en het verhaal is kleinschalig. Die beperkingen weerhouden Murphy er niet van een vindingrijk en visueel aantrekkelijk stukje cinema te creëren. Ze laat Milla bijvoorbeeld verschillende keren eventjes naar de camera kijken, alsof het meisje de kijker extra bij het verhaal wil betrekken. De ogenschijnlijk irrelevante details die ze hier en daar toevoegt - let op de vogels - geven het verhaal een extra dimensie. En de manier waarop ze met kleuren speelt, is niet minder dan adembenemend.

Murphy staat erop om een pluim te geven aan haar productieontwerper, een functie die al te vaak in de schaduw blijft staan. ‘In dit geval was dat Sherree Philips,’ vertelt ze. ‘Ze is haar professionele carrière begonnen als forensisch expert. Ze onderzocht plaatsen delict en maakte psychologische profielen van misdadigers. Het interessante is dat ze die forensische blik behouden heeft en ermee het verhaal en de personages benadert. Daarom klopt elk detail in de film.’