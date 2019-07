‘De voorbije vijftien jaar waren voorbereiding'

De enige Belgische stopmotionstudio is een partnerschap aangegaan met de filmproducent Lumière. Na veel ups en downs staat Beast Animation waar het wil. ‘Ooit ging het zo slecht dat we dachten dat onze telefoon kapot was.’

15 jaar bestaat Beast Animation in 2019. En dat jubileum viert de eerste Belgische stopmotionstudio met een samenwerking met Lumière. De Gentse (co)producent van de animatiefilms ‘Funan’ en ‘Phantom Boy’ - naast Vlaamse films en internationale tv-series als ‘Occupied’ - neemt een minderheidsparticipatie in Beast Animation en ontfermt zich voortaan over de zakelijke kant. Daardoor kunnen Beast-oprichters Ben Tesseur en Steven De Beul, die achter de kinderserie ‘Rintje’ zitten, op het creatieve focussen.

Maar veel scheelde het niet of de twee hadden er zo’n tien jaar geleden de brui aan gegeven. Ze hadden elkaar leren kennen op de animatieafdeling van de Brusselse filmschool RITS, en besloten in 2004 hun droom na te jagen: een eigen studio oprichten. Beast Animation profileerde zich aanvankelijk als bedrijf dat opdrachten uitvoerde voor andere animatiefilms. Zo werkte het mee aan de Franse cultserie ‘Panique au village’ en aan de gelijknamige langspeelfilm van 2009. Die productie maakte deel uit van de Officiële Selectie in Cannes en leverde Beast een hele reeks internationale contacten op.

Maar toen werd het stil. ‘We waren anderhalf jaar met die ene film bezig’, vertelt De Beul. ‘Daarna vielen we in een zwart gat. Geen klanten, geen reclameopdrachten, geen televisie, niks.’ Op de duur begon het echt te nijpen. ‘Steven vroeg me op een bepaald moment om hem te bellen’, grinnikt Tesseur. ‘Hij dacht dat er misschien iets mis was met zijn telefoon. We hebben serieus overwogen ons bedrijf dan maar op te doeken.’

Lotus Bakeries

De redding kwam toen het reclamebureau Duval Guillaume hen vroeg een commercial te maken voor Lotus Bakeries, maar bij Beast beseften ze dat ze het sowieso anders moesten aanpakken. ‘Na onze dip van 2009 hebben we nagedacht over onze strategie’, zegt Tesseur. ‘Vandaag proberen we twee tot drie jaar vooruit te kijken en grotere projecten zoals series of langspeelfilms af te wisselen met kortfilms en reclame. De lange projecten dienen om stabiliteit te creëren, via de kortfilms kunnen we mensen opleiden en technieken ontwikkelen.’

Economisch zijn kortfilms niet verantwoord. Maar je kunt er wel mee opvallen op festivals en ze openen deuren. Steven De Beul Oprichter Beast Animation

De kortfilms zijn ook de beste visitekaartjes. ‘Oh Willy…’ en ‘Ce magnifique gâteau’ (allebei van Emma De Swaef en Marc James Roels) en ‘Meneer Papier’ (naar de verhalen van Elvis Peeters en Gerda Dendooven) oogstten heel wat festivalselecties en vielen internationaal in de prijzen. ‘Economisch gezien zijn kortfilms niet verantwoord,’ zegt De Beul. ‘Maar je kunt ermee opvallen op festivals en ze openen deuren.’

Een andere conclusie na het bijna-faillissement was dat ze zelf de touwtjes in handen moesten nemen en producent worden, al hadden ze daar geen kaas van gegeten. ‘Wij zijn creatieve mensen. Verhalen vertellen, dingen maken met onze handen en animeren, dat is wat we graag doen’, zegt De Beul. Maar ook producent zijn eiste een tol. ‘Ik besefte een tijdje geleden dat ik al een jaar niet op een set had gestaan’, huivert Tesseur. ‘Ik had geen pop meer aangeraakt. Ik was voortdurend bezig met spreadsheets en mails. Dat kon niet blijven duren.’

Opnieuw kwam het antwoord van buitenaf, deze keer van een andere Belgische studio: Lumière. ‘Via onze productiearm Lunanime zullen we alles mee produceren wat Ben en Steven aan originele content creëren’, zegt Annemie Degryse, mede-eigenaar van Lumière en CEO van Lunanime. ‘Zo willen we hen de tijd en de ruimte geven om hun creatieve talenten tot volledige wasdom te laten komen. We denken absoluut dat stopmotion als medium een toekomst heeft. De animatie die je met poppen kunt brengen, is niet haalbaar met de computer.’

Pijplijn

Aan ideeën ontbreekt het in elk geval niet bij Beast Animation. Voor de komende vijf jaar zitten minstens drie originele projecten in de pijplijn.

We drukken beginnende stopmotionmakers altijd op het hart eerst goed na te denken voor ze iets doen. Ben Tesseur Oprichter Beast Animation

De ‘Fluffy Four’, de vier knuffelbare boerderijdieren uit de trailer die ze mochten maken voor het gerenommeerde animatiefestival van Annecy, moeten een serie worden. Ook werken ze samen met het productiehuis Bullet Proof Cupid aan een langspeelfilm rond de legende van het Ros Beiaard - Steven De Beul is van Dendermonde - en hopen ze om eindelijk hun erotisch getinte parodiereeks ‘Master Bator’ van de grond te krijgen. Eerst staan echter twee projecten op stapel waar ze vooral instaan voor de regie: de serie rond ‘Meneer Papier’ en de hybride balletfilm ‘Coppelia’, in samenwerking met het Nationaal Ballet van Nederland.