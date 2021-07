De zomer waarin Hollywood rechtkrabbelt

De zomer was precorona het seizoen van de Hollywoodkrakers. Nu de pandemie over haar hoogtepunt lijkt, proberen de Amerikaanse filmstudio’s die glorietijd terug te vinden, al zijn er obstakels.

Heropstarten. Dat is de uitdaging waar Hollywood voor staat, ongeveer 15 maanden nadat de filmwereld was stilgevallen. De kaarten liggen intussen helemaal anders. De filmstudio’s kunnen onmogelijk terugkeren naar hoe het vroeger was. Toen de Amerikaanse bioscopen op 17 maart vorig jaar de deuren sloten, leek de oplossing online te liggen.

Vijf kaskrakers voor de zomer Black Widow Het enige vrouwelijke lid van het Marvel-team The Avengers krijgt eindelijk haar eigen avontuur. Uit op 7 juli F9 De waanzinnige (en soapy) actiespektakels met Vin Diesel en gepimpte auto’s reizen naar de ruimte. Uit op 14 juli The Suicide Squad De sympathieke superschurken zijn terug, deze keer onder de vleugels van regisseur James Gunn (‘Guardians of the Galaxy’). Uit op 28 juli Jungle Cruise Ouderwets avontuur, net als ‘Pirates of the Caribbean’ gebaseerd op een attractie uit Disneyworld. Uit op 28 juli Snake Eyes De derde film in de actiereeks ‘G.I. Joe’ focust op een oosterse krijger en een clan van Japanse ninja’s. Uit op 18 augustus

De streamingplatformen waren al aan een stevige opmars bezig en konden een deel van de geplande films aanbieden. Voor de grote potentiële kaskrakers zochten de studio’s een nieuwe plaats op de (overvolle) kalender, in de hoop dat de situatie snel zou normaliseren. Nu het stilaan weer mogelijk wordt om blockbusters de wereld in te sturen is de vraag of die digitale oplossing geen vergiftigd geschenk was.

Een nieuwe filmwereld

Hollywood heeft sinds begin juni al een paar keer een teen in het water gestoken. De conclusies zijn op zijn minst tegenstrijdig. Voor elke relatief succes (‘Godzilla vs Kong’, ‘A Quiet Place: Part II’) bleef een andere release (‘Mortal Kombat’, ‘Spiral’) onder de verwachtingen.

Ook valt niet te voorspellen waar het grote publiek momenteel zin in heeft. De redenering dat de kijker na de ellende van de voorbije maanden hunkert naar warmhartig vertier blijkt niet te kloppen. In de jaren 1930 trokken de mensen naar dromerige musicals om de Grote Depressie te ontvluchten. Maar ‘In the Heights’, een latinomusical die aanvoelt als een avondvullende Coca Cola-advertentie, kon de gemiddelde kijker niet verleiden, en de familiefilm ‘Peter Rabbit 2’ deed het drie keer minder goed dan zijn voorganger.

Een andere vaststelling waar Hollywood niet omheen kan, is dat het epicentrum van de filmwereld niet langer in Amerika ligt. Streamingsuccessen als ‘La casa de papel’ en ‘Lupin’ hebben bewezen dat ook niet-Engelstalige verhalen kunnen scoren.

Bovendien: de grootste markt is meer dan ooit China. Sinds 2017 nam het aantal bioscoopschermen er toe tot zowat 75.000, ruim dubbel zoveel als in Noord-Amerika. De Chinese filmindustrie kijkt minder naar het Westen en staat stevig op haar benen - weliswaar met de hulp van strenge importbeperkingen. De grootste twee hits van 2021 zijn Chinees: de tragikomedie ‘Hi, Mom’ (692,5 miljoen euro box office) en de actiekomedie ‘Detective Chinatown 3’ (578 miljoen).

Trailer F9

Dat verklaart waarom Hollywood reikhalzend uitkijkt naar de eerste Amerikaanse blockbuster die wereldwijd kan doorbreken en - wie weet - door de magische grens van 1 miljard dollar inkomsten breken. De grootste kanshebber lijkt ‘F9’, de negende aflevering in de gigantisch populaire Fast & Furious-serie rond acteur Vin Diesel en diens collectie racewagens. De film moet in veel landen nog in de zalen komen en is ook te zien op het festival van Cannes, maar prijkt al op de derde plek in de box office-lijst van 2021 met 421,5 miljoen. Hollywood hoopt dat zo’n ontegensprekelijke hit aan het grote publiek duidelijk maakt dat het weer de moeite loont de bioscoop te bezoeken.

Piraterij is enorm toegenomen nu zo veel films online te vinden zijn.

Het is afwachten of dat publiek zijn streaminggewoonte van de voorbije maanden zomaar afleert. Een aantal grote releases, zoals de Disney-krakers ‘Black Widow’ en ‘Jungle Cruise’, zijn ook meteen digitaal beschikbaar.