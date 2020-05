Documentaire | De zakenman die jonge meisjes naar zijn villa lokte

Hoe maak je een documentaire over de misdaden van een man die zo onvatbaar is en zoveel connecties had als de schatrijke pedofiel Jeffrey Epstein? De vierdelige Netflix-reeks 'Jeffrey Epstein: Filthy Rich' concentreert zich op de uitgebreide feiten en het verwerkingsproces van de talloze slachtoffers.

'Een Gatsby-achtige mysterieuze man.' Zo omschrijft iemand in de eerste episode van 'Jeffrey Epstein: Filthy Rich' de centrale figuur. In de loop van haar vier uur durende afleveringen zal de Netflix-reeks daar nog een resem andere omschrijvingen aan toevoegen. Epstein was volgens de vele getuigen een manipulator, een doeltreffende en scherpe verkoper, charmant en ontwapenend, een svengali, een narcist die geen empathie kon voelen, een poppenmeester, een sociopaat, niet te ontcijferen.

Wie was Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein was een Amerikaans zakenman die vorig jaar werd gearresteerd en beschuldigd van seksuele handel en misbruik van tienermeisjes in Florida en New York. De miljardair rekende hooggeplaatsten als Donald Trump en Bill Clinton tot zijn vriendenkring. De Amerikaanse minister van Werk Alexander Acosta moest in juli vorig jaar opstappen omdat hij Epstein in 2008 geholpen zou hebben een zware veroordeling te ontlopen. Epstein pleegde zelfmoord in de gevangenis.



Bij dat laatste lijkt deze documentaire zich ook neer te leggen. Haar vele typeringen ten spijt heldert ze het mysterie rond de Amerikaanse investeerder/beleggingsadviseur - zelfs zijn bron van inkomsten blijft vaag - nauwelijks op. Epsteins jeugd in Coney Island is amper enkele regels waard en zijn vroege carrière wordt samengevat als succesvol bedrog.

'Jeffrey Epstein: Filthy Rich' kiest een andere invalshoek. Regisseur Lisa Bryant verwoordt het als volgt in een interview met Time: '[Epstein was] een steenrijke kerel die veel charisma had en overal mee wegkwam. Puzzelstuk per puzzelstuk wilden we in kaart brengen hoe hij leefde en hoe hij het systeem naar zijn hand zette. En dat bleef hij met brio doen tot het bittere eind.'

De zakenman haalde zijn slachtoffers voornamelijk uit West Palm Beach, het sociaal achtergestelde stadsdeel aan de overkant van het water - een punt dat de generiek van de serie nadrukkelijk illustreert.

De reeks is gebaseerd op het gelijknamige non-fictieboek van misdaadschrijver James Patterson (bekend van onder meer 'Kiss the Girls' en 'Along Came a Spider'), die ook als uitvoerend producent op de aftiteling prijkt en een paar keer in beeld komt. Patterson woonde een tijdje in de buurt van Epstein in het exclusieve residentiële deel van Palm Beach in Florida. Wat zich daar in 2006 afspeelde, vormt de ruggengraat van de serie en ook haar grootste troef. Epsteins arrestatie in 2019 was namelijk niet de eerste keer dat hij in contact kwam met het gerecht.

Jarenlang onderhield hij ongestraft een praktijk die de documentaire omschrijft als een 'seksueel piramidesysteem': hij lokte jonge meisjes naar zijn chique villa met de belofte dat hij ze rijkelijk zou belonen voor een simpele massage, misbruikte ze, en wist met nog meer cash enkele van hen te overtuigen de volgende keer vriendinnetjes mee te brengen.



En daar komen we bij de kern van 'Jeffrey Epstein: Filthy Rich'. De zakenman haalde zijn slachtoffers voornamelijk uit West Palm Beach, het sociaal achtergestelde stadsdeel aan de overkant van het water (een punt dat de generiek van de serie nadrukkelijk illustreert). Doorgaans kwamen die meisjes uit gebroken gezinnen en hadden ze een geknakt zelfbeeld. Daardoor waren ze een gemakkelijke prooi voor Epstein en - zo stellen veel getuigen - diens gezellin Ghislaine Maxwell, de dochter van de notoire Britse mediamagnaat Robert Maxwell.

In 2006 kreeg de politie van Palm Beach toch lucht van de zaak en zag het ernaar uit dat er een einde zou komen aan Epsteins misbruik. Toen bleek echter pas hoeveel gewicht de man in de schaal kon leggen en hoe bitter weinig zijn vele slachtoffers daar tegenover konden stellen. De klassenjustitie die zich ontvouwde, zou in 2019 nog leiden tot het ontslag van Trumps minister van Arbeid Alex Acosta, die tijdens dat eerste proces tegen Epstein openbaar aanklager was in Florida.

De trailer van de Netflix-reeks over Jeffrey Epstein.

'Jeffrey Epstein: Filthy Rich' gunt de slachtoffers die zo lang gemuilkorfd of genegeerd werden en vergeefs op gerechtigheid bleven wachten het platform dat ze verdienen. Daarom alleen al is de serie waardevol, als bewijs dat die vrouwen elk op hun eigen manier (en met wisselend succes) hun trauma's proberen te verwerken.

Tegelijk blijven aan het eind van de laatste episode veel vragen onbeantwoord. Wie was Jeffrey Epstein nu eigenlijk? Waar kwam zijn schokkende gedrag vandaan? Wie heeft hem al die tijd een hand boven het hoofd gehouden? Wie wist hij mee te trekken in zijn web? Om daar een licht op te werpen is meer tijd en journalistieke arbeid nodig. Misschien kan Adam McKay ('The Big Short', 'Vice') al een tip van de sluier oplichten in de Epstein-documentaire die hij momenteel klaarstoomt voor HBO.