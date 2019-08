Duisternis in de volle zon

‘Midsommar’ is de meest hallucinante ervaring die deze zomer - misschien zelfs dit jaar - in de bioscoop te vinden is. De setting van dit huiveringwekkende drama: een zonovergoten midzomerfeest in Zweden.

Vier jonge Amerikanen gaan op reis naar Europa om van alle geneugten te profiteren. Eenmaal ter plaatse ontdekken ze echter een waarheid die veel minder aangenaam is dan ze zich hadden voorgesteld.

‘Midsommar’ is op het eerste gezicht een variatie op een bekend horrorverhaal. Voeg daaraan toe dat de hoofdpersonages een exclusieve midzomerviering bij een commune diep in de bossen van Zweden bezoeken en je komt uit bij een subcategorie van het genre, de ‘folk horror’, waarvan ‘The Wicker Man’ de vaandeldrager is.

De trailer van 'Midsommar'.

De regisseur-scenarist Ari Aster (33) past er echter voor op om ‘Midsommar’ botweg te bestempelen als horror. ‘Ik noem dit liever een volwassen en eigentijds sprookje,’ zegt hij. ‘Mijn film heeft wel raakvlakken met folk horror, maar die zijn eerder bijkomstig. Mijn hoofdbedoeling was om een grote opera-achtig verhaal te vertellen over het einde van een relatie, over hoe dat kan aanvoelen alsof de wereld vergaat. Je kan ‘Midsommar’ dus ook zien als een perverse fantasie over wensen die in vervulling gaan.’

Koortsdroom

Net als in zijn verbluffende debuut ‘Hereditary’ gebruikt Aster elementen en vaste patronen van het huivergenre om diep te graven in de pijnlijkste emoties van zijn hoofdpersonage. De gebarsten relatie waarover hij het heeft, is die tussen Dani (prachtig vertolking van Florence Pugh) en haar vriend Christian. Eigenlijk wil hij het al lang uitmaken omdat ze hem voortdurend lastig valt met haar familieproblemen, maar hij durft het haar niet te zeggen. Net als zijn vrienden hem overtuigen dat het welletjes is geweest, overkomt Dani iets wat zo traumatiserend is dat Christian het niet meer kan maken om haar te laten vallen.

Christian en zijn vrienden vertegenwoordigen de individualistische levensvisie die het moderne Westen typeert. Ze zijn zelfstandig en kritisch maar ook egoïstisch, hebzuchtig en gevoelloos.

Daarom gaat ze - zeer tegen de zin van Christian en zijn vrienden - mee naar Zweden. Melodrama, zeg je? Dat klopt ook. ‘De term melodrama verwijst naar het Griekse woord voor muziek’, zegt Aster. ‘En zo heb ik mijn film opgevat, als een soort muziekstuk.’

Wie een traditionele horrorfilm als pakweg ‘The Conjuring’ of een wurgende nachtmerrie als ‘Hereditary’ verwacht, komt van een kale reis terug. Meer nog, ‘Midsommar’ overtreedt zowat alle regels van het genre: de twee schokkendste scènes zitten in de eerste helft van de film. Eigenlijk verklapt Aster al in het begin hoe het afloopt (let op de tekeningen en rituelen) en op een memorabele uitzondering na gebeurt al het bloedvergieten buiten beeld. ‘Midsommar’ is eerder een elegante en ongemakkelijke koortsdroom, die bij momenten bijzonder grappig is.

Aantrekkelijk monster

De wereld die Aster op het scherm brengt, ziet er in al zijn surrealisme bovendien uitgesproken geloofwaardig uit. De cineast putte uit allerlei bronnen, van folklore en mythologie over plantkunde en agronomie tot architectuur en design, zonder de foltertechnieken van de Vikings te vergeten. Hij distilleert er een fictieve gemeenschap uit, de Hårga, die in absolute harmonie met de natuur leeft en een ontzettende gelukzaligheid uitstraalt. Omdat ze alle kanten van het leven - goed en slecht - vastgelegd heeft in rituelen, kan de gemeenschap alle tegenslagen aan.

De cultuurclash tussen de Hårga en de Amerikaanse personages wijst bovendien de weg naar de diepste laag van ‘Midsommar’: de aantrekkingskracht van wat in wezen het monster uit de film is. Christian en zijn vrienden vertegenwoordigen de individualistische levensvisie die het moderne Westen typeert. Ze zijn zelfstandig en kritisch maar ook egoïstisch, hebzuchtig en gevoelloos. Twee personages studeren antropologie, maar ze zijn vooral in de Hårga geïnteresseerd om zelf carrière te maken.

Schermvullende weergave

De Hårga staan dan weer voor geborgenheid en groepsgevoel, maar ze zijn ook geïndoctrineerd en genadeloos in hun tradities en overtuigingen. Voor iemand als Dani, die sinds de gruwelijke gebeurtenis in haar leven compleet stuurloos is, is het leven van de commune onweerstaanbaar.

De hallucinante trip zet het horrorgenre compleet op zijn kop. Het is wellicht het beste dat u dit jaar in de bioscoop zult tegenkomen.