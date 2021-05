Een moderne Romeo en Julia

Caitlin en Fraser, tieners op zoek naar hun identiteit. Het levert in 'We Are Who We Are' sprankelende televisie op.

Met de sprankelende serie ‘We Are Who We Are’ voegt de Italiaanse regisseur Luca Guadagnino een nieuwe parel aan zijn kroon toe. Het idee van de reeks kwam van de Italiaanse sterauteur Paolo Giordano.

De puberteit is een woelige tijd. Alles lijkt ingewikkeld, vooral omdat je nog niet ontdekt hebt wie je bent en wat je overtuigingen zijn. De achtdelige HBO-serie ‘We Are Who We Are’ verkent die zoektocht in zijn vele facetten. Alles begint bij de 14-jarige Fraser. Hij gaat wonen op de Amerikaanse legerbasis in Italië waar zijn moeder als kolonel de touwtjes in handen heeft gekregen. Fraser vindt het verschrikkelijk dat ze New York hebben verlaten, tot hij gefascineerd raakt door Caitlin, de dochter van een andere militair. Beetje bij beetje groeit een unieke vriendschap.

Los en lyrisch

De serie raakte in een stroomversnelling toen cineast Luca Guadagnino (‘Call Me By Your Name’, ‘Suspiria’) er mee zijn schouders onder zette. Hij stelde voor het verhaal te situeren op een militaire basis. Tenslotte verwacht het leger - net zoals een godsdienst - dat je je identiteit ondergeschikt maakt aan een hogere macht.

We are who we are Wat? Achtdelige HBO-serie van Luca Guadagnino (‘Call Me By Your Name’). We volgen het dagelijkse leven van twee bevriende tieners die met hun militaire families op een Amerikaanse legerbasis in de buurt van Venetië wonen. Waarom de moeite? Guadagnino dringt samen met zijn medeschrijvers en zijn fantastische groep acteurs met veel gevoel voor detail en sfeer diep door in de tienerziel, de periode in een mensenleven waar we op zoek zijn naar onze identiteit. De gelaagde serie maakt duidelijk dat die zoektocht nooit eindigt. Waar te zien? ‘We Are Who We Are’ is vanaf 7 mei beschikbaar op mylum.tv.

De losse, lyrische en sensuele stijl waar Guadagnino een patent op heeft, zit ‘We Are Who We Are’ als gegoten. Op zich gebeurt er meestal niet zoveel tijdens de afleveringen, maar de ongedwongenheid en de pure levensvreugde geeft de karakters veel beter weer dan een uitgeschreven scenario had gekund.

De episode waarin ze in een leegstaande villa binnendringen om uitgebreid te vieren dat een van hen zich verloofd heeft (voor hij op missie naar Afghanistan vertrekt) steekt er op dat vlak bovenuit. Guadagnino laat zijn uitmuntende jonge acteurs bovendien geregeld hun gang gaan. De spontaniteit waarmee ze zich over het scherm bewegen, is onweerstaanbaar.

Romeo & Juliet

De jonge hoofdpersonages in ‘We Are Who We Are’ tasten alle mogelijkheden af om te bepalen wie ze precies zijn, zowel cultureel (muziek, kleren, film, literatuur), spiritueel (religie), relationeel als seksueel. ‘Het was mijn bedoeling de complexe dynamiek van identiteit en gender in hedendaagse tieners weer te geven', zegt Paolo Giordano.

De Italiaanse schrijver, die bekendheid verwierf met ‘De eenzaamheid van de priemgetallen’, leverde de oorspronkelijke aanzet voor de serie. ‘Ik verzon een soort moderne Romeo & Juliet, het verhaal van twee jongeren die hun eigen verlangens verkennen met de hulp van de ander. Op zich is het onschuldig wat ze doen, maar hun zoektocht dwingt de mensen in hun omgeving hun eigen identiteit in vraag te stellen.’

Er is zo’n breed spectrum van identiteiten waaruit we kunnen kiezen. Dat zou het leven gemakkelijker moeten maken, maar het tegendeel is waar, zeker als je 15 bent. Paolo Giordano Schrijver

Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de moeder van Caitlin, die ziet hoe vrijgevochten Frasers ouders (een lesbisch echtpaar) door het leven stappen en zich almaar minder kan neerleggen bij de streng traditionele ideeën van haar echtgenoot.

trailer

De thematiek is actueler dan ooit, meent Giordano. De vrijheid om onze eigen weg te zoeken, werpt ook hindernissen op. ‘Er is zo’n breed spectrum van identiteiten waaruit we kunnen kiezen,’ stelt hij. ‘Dat zou het leven gemakkelijker moeten maken, maar het tegendeel is waar, zeker als je 15 bent. Het blijft een complexe onderneming om te begrijpen wat je echt wil. Je verlangens ontsnappen aan elk vooraf bepaald label qua identiteit en seksuele voorkeur. Maar de dwang om een duidelijke categorie te kiezen kan zwaar wegen.’

Organisch

‘We Are Who We Are’ is heerlijke televisie, die haar ambities niet in de weg laat lopen van de menselijkheid van haar personages. De serie raakt heel veel gevoelige en lastige thema’s aan, maar wordt op geen enkel moment belerend of zwaar op de hand. ‘We hebben eraan geschaafd tot we voelden dat alles organisch in elkaar vloeide', legt Giordano uit. ‘We hebben geprobeerd zo eerlijk mogelijk te bekijken hoe tieners vandaag het leven ervaren. Zonder iemand met de vinger te wijzen.’