'The Shape of Water' ontpopt zich tot Oscar-slokop

Een nieuwe Mexicaanse zegetocht en het slagvaardige dankwoord van Frances McDormand. Dat onthouden we van de eerste Oscars na het MeToo-schandaal.

Na de voor het imago van Hollywood desastreuze hashtag-jaren - #OscarSoWhite en vooral #MeToo natuurlijk - werd nog iets harder uitgekeken naar deze Oscars dan de vorige jaren. Presentator Jimmy Kemmel bracht in zijn openingsspeech meteen het schandaal rond producer Harvey Weinstein in herinnering.

'Het jaar waarin mannen zich zo beroerd gedroegen, dat vrouwen met vissen gingen daten', zo sprak hij, verwijzend naar #MeToo en het 13 keer genomineerde ‘The Shape of Water’ van Guillermo del Toro. De fantasyfilm van de Mexicaanse cineast - geen familie van de acteur Benicio - over de liefde tussen een schoonmaakster en een mythisch zeecreatuur won in vier categorieën, waaronder die voor beste film en beste regie.

Hét moment van de avond: Frances McDormand haalt haar Oscar op.

De keuze voor ‘The Shape of Water’ mag als een statement over inclusie worden gelezen. Del Toro vatte zijn film over een schijnbaar onmogelijke liefde tussen een mens en een zeemonster op als een krachtig tegengif tegen de angst voor alles wat anders is. Het hoofdpersonage volgt liever haar buikgevoel dan de regels van de goegemeente, en krijgt de hulp van vrienden die evenzeer aan de rand van de samenleving staan: een zwarte collega en een buur die worstelt met zijn homoseksualiteit.

Het mooiste van onze kunst is dat we er lijnen in het zand mee kunnen uitwissen. Laten we dat blijven doen, ook als de wereld zegt dat ze dieper moeten worden. Guillermo del Toro Oscarwinnende regisseur 'The Shape of Water'

De Mexicaanse regisseur verwees in zijn dankwoord dan ook naar onze onterechte angst voor het vreemde, door zijn eigen afkomst in de schaal te werpen: ‘Ik ben een immigrant, net als zovelen van jullie. Ik leef in een eigen land: hier, in Europa, overal. Het mooiste van onze kunst is dat we er lijnen in het zand mee kunnen uitwissen. Laten we dat blijven doen, ook als de wereld zegt dat ze dieper moeten worden.’

Opmerkelijk: De Mexicanen liggen al enkele jaren in het hoogste schuif van de Academy. Alfonso Cuaron (‘Gravity’, 2013) en Alejandro Gonzalez Inarritu (‘Birdman’, 2014 en ‘The Revenant’, 2015) kregen ook al de Oscar voor beste regisseur.

Perspectief

De tweede grote favoriet, ‘Three Billboards outside Ebbing, Missouri’ haalde slechts twee Oscars binnen, ondanks zeven nominaties. De terechte triomf van hoofdrolspeelster Frances McDormand leide wel tot het opvallendste moment van de uitreiking. De 60-jarige Amerikaanse actrice zet in deze tragikomedie een geweldige prestatie neer als een rouwende, verbitterde moeder die aandacht wil voor de onopgeloste moord op haar dochter. Tijdens haar dankwoord vroeg een erg geëmotioneerde McDormand alle vrouwen in de zaal met een Oscar-nominatie recht te gaan staan.

‘Het is tijd voor wat perspectief’, zei ze terwijl ze haar Oscar op de grond plaatste. ‘Kijk om je heen, we hebben allemaal verhalen te vertellen en mensen nodig om dat te financieren. Praat met ons erover, niet per se vanavond, maar nodig ons over een paar dagen uit op jullie kantoor.’

Ook Rachel Morrison kwam uit haar stoel in het Dolby Theatre. De cameravrouw had geschiedenis kunnen schrijven door als eerste vrouw een beeldje te winnen in de categorie ‘Cinematography’. Maar zij moest het afleggen tegen de Britse cameraman Richard Deakins, die de Oscar won voor ‘Blade Runner 2049’.

Schermvullende weergave Jordan Peele: de eerste Afro-Amerikaan die een Oscar voor beste scenario wint. ©AFP

Jordan Peele schreef wel Oscargeschiedenis. Met zijn regiedebuut ‘Get out’ werd hij de eerste Afro-Amerikaan die de Oscar voor beste scenario wint. De film volgt een zwarte jongeman die de ouders van zijn blanke vriendin voor het eerst ontmoet. Het is een film over hedendaags racisme, waar de 'slechteriken' op het eerste gezicht progressieve mensen zijn.

Kinprothese

De Brit Gary Oldman ging aan de haal met de Oscar voor beste acteur. In ‘Darkest Hour’ geeft hij gestalte aan oorlogspremier Winston Churchill. Oldman torst een imposante kinprothese, waardoor de rolprent van Joe Wright ook met de Oscar voor beste make-up en hairstyling naar huis ging. Beste actrice in een bijrol werd Allison Janney, voor haar vertolking van de moeder van schaatsster Tony Harding in ‘I, Tonya’.

3 Dunkirk De oorlogsfilm 'Dunkirk' van Christopher Nolan verzilverde drie van zijn acht nominaties.

’Dunkirk’ van Christopher Nolan won drie beeldjes in technische categorieën. ‘Phantom Thread’ – de laatste film van Daniel Day-Lewis - en ‘Call Me by your Name’ waren genomineerd als beste film, maar moesten zich tevreden stellen met respectievelijk de Oscars voor beste kostuumontwerp en beste geadapteerd scenario.

De Chileense prent ‘Una mujer fantastica’ van regisseur Sebastian Lelio kreeg de Oscar voor beste niet-Engelstalige film en troefde daarmee de Russisch-Belgische coproductie ‘Loveless’ van Andrej Zvyagintsev af.

Schermvullende weergave Frances McDormand werd bekroond als beste actrice voor haar rol in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. ©REUTERS

Schermvullende weergave Gary Oldman kreeg de Oscar voor beste acteur voor zijn rol als Winston Churchill in 'Darkest Hour'. ©REUTERS