Eerste vrouwelijke CEO voor Warner Bros. in een eeuw

De aanstelling is opvallend na het ontstaan van de Metoo-beweging, als reactie op de schandalen rond filmproducent Harvey Weinstein en anderen in de sector. Ook Kevin Tsujihara, haar voorganger bij Warner, moest in de lente opstappen wegens een schandaal. De man had een buitenechtelijke relatie met een actrice en wordt ervan beticht haar filmrollen bezorgd te hebben nadat de twee seks hadden.