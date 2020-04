'Ema', een Chileens punksprookje

‘De adoptieverhalen die we te horen krijgen klinken gewoonlijk sprookjesachtig', zegt Pablo Larraín, de regisseur van het Chileense drama ‘Ema’. ‘Maar uit onderzoek weet ik dat adoptieouders het soms echt moeilijk hebben. En hoe ouder het kind dat ze adopteren, hoe zwaarder het valt. Adoptie is op zich prachtig en onzelfzuchtig, en in de meeste gevallen komt alles in orde. Maar soms klikt het niet. Ik weet niet wat de situatie in België is, maar in Chili komen zulke mislukte adopties meerdere keren per jaar voor. Dat is een bijzonder trieste en complexe situatie, en het leek me de moeite om me erin te verdiepen.’ De Vlaamse interlandelijke adoptiediensten FIAC-Horizon en Het Kleine Mirakel noemen bij navraag het scenario ‘zeer uitzonderlijk’.