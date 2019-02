En de winnaar is... Netflix

Het streamingplatform Netflix zette de voorbije maanden de grote wapens in om te heersen over de Oscars. Brengt ‘Roma’ straks een big bang teweeg in de filmindustrie?

Met tien nominaties, waaronder beste film en regie, is het Mexicaanse drama ‘Roma’ de te kloppen titel op de 91ste Oscars. De Spaanstalige arthousefilm van Alfonso Cuarón is zondagnacht de eerste filmproductie van de streaminggigant Netflix die kan gloriëren op het wereldtoneel van de cinema. En de gloriekansen zijn reëel, getuige de consensus over de artistieke kwaliteiten en de zegetochten langs Bafta’s en andere Golden Globe-shows.

De trailer van Cuaron's meesterwerk 'Roma', die genomineerd is voor beste film en beste regie.

Maar de Oscars blijven natuurlijk het summum. Voor het eerst in de geschiedenis van de Academy Awards kan een buitenlandse zwart-witfilm die amper 15 miljoen dollar kostte en maar enkele weken in de Amerikaanse bioscoopzalen te zien was, alle belangrijke prijzen wegkapen. Een film die niet door een klassieke Amerikaanse studio is gemaakt, maar door een betaalzender met een bioscoopaversie die entertainmentliefhebbers thuis vanuit hun luie zetel leerde comakijken naar tv-reeksen. En dat maakt Hollywood zenuwachtig. ‘Als ‘Roma’ de Oscar voor beste film krijgt, verandert het spel voorgoed’, zei een Amerikaanse mediasocioloog deze week in The New York Times.

Netflix spaarde de voorbije maanden kosten noch moeite om de filmindustrie te tonen dat het menens is. In juli betaalde het streamingbedrijf 150 miljoen dollar voor 35 billboards op Sunset Strip. Het lijkt een oudmodische marketingtactiek voor een bedrijf dat de entertainmentindustrie radicaal innoveerde met streaming en online video-on-demand. Maar in dit digitale tijdvak waarin traditionele reclame aan belang inboet, vormen billboards gericht op de elite van Hollywood een grote uitzondering.

Wat Hollywood nog het meest benauwt aan de Oscarhonger van Netflix, is de aanwerving van Lisa Taback als promotor van ‘Roma’. ‘The Oscar Whisperer’, wordt ze ook wel genoemd op Sunset Strip. De 55-jarige Taback leerde slinks campagne voeren onder de vleugels van de gevallen filmproducent Harvey Weinstein. Samen behaalden ze Oscarsuccessen met ‘Chicago’, ‘Shakespeare in Love’ en ‘The English Patient’. Zonder haar volharding en goede relaties bij voorname Academy-leden hadden commercieel minder voor de hand liggende prenten als ‘Spotlight’, ‘The Artist’ en ‘Moonlight’ wellicht nooit een Oscar voor beste film gewonnen.

Taback heeft als geen ander begrepen dat een goede film niet volstaat om Oscars te winnen. Ze overtuigde de marketingdivisie van Netflix om 25 tot 30 miljoen dollar opzij te houden voor de publiciteitscampagne voor ‘Roma’. Volgens het Amerikaanse filmblad Variety is dat zowat 10 miljoen meer dan Warner Bros overhad voor ‘A Star is Born’.

Taback betaalde filmsterren als Angelina Jolie en Charlize Theron om op te draven op juryscreenings van ‘Roma’, liet een museumtentoonstelling met kostuums uit de film bouwen en deelde aan stemgerechtigde Academy-leden ‘Roma’-stickers en -chocolade uit. Het is wat groezelig aanvoelend marketingstuntwerk voor een ingetogen film waarin de regisseur zijn eigen jeugd op het doek projecteerde.

Het geeft aan hoe hard Netflix erop gebrand is om zondag zijn moment te grijpen in het Dolby Theatre. En dat hoeft niet te verbazen als je ziet welk cijferplan achter de Hollywoodambities van de online betaalzender zit. De meeste filmstudio's zien het winnen van de Oscar voor beste film als een manier om de kaartverkoop in de bioscoop op te drijven. Maar Netflix heeft een veel bredere kijk. Omdat Disney, de kabelgigant Comcast en Warner Media binnenkort concurrerende streamingdiensten lanceren, zet Netflix nog meer in op exclusieve eigen content.

Het bedrijf heeft zich geëngageerd om dit jaar 12 miljard dollar te spenderen aan eigen films en tv-reeksen, in en buiten de VS. In 2022 trekt het dat bedrag op tot 22 miljard. De wereldmarktleider in comakijken heeft daarvoor al 8 miljard dollar geleend. In september vorig jaar gaf hij voor 2 miljard dollar vers schuldpapier uit, specifiek om de steile ambities in producties te financieren.

Meer en beter

Netflix-baas Reed Hastings kijkt meer dan ooit naar de rest van de wereld. Dat is niet onlogisch: de Amerikanen zijn nog maar goed voor een derde van de abonnees. Vorig jaar investeerde Netflix al 1 miljard dollar in 35 niet-Engelstalige producties, in 2020 moet dat aantal verdrievoudigd zijn, met een extra focus op langspeelfilms, in hoofdzaak uit Europa. ‘We willen met de grootste filmtalenten van Europa werken’, zei de Europese topman Erik Barmack vorig jaar in Variety.

Na het succes van ‘Roma’ en de drugsreeks ‘Narcos’ is Mexico de springplank voor Latijns-Amerika. De komende twee jaar wil Netflix er vijftig nieuwe series en films produceren. India, waar vorig jaar dertig producties in gang zijn gezet, moet de deur naar Azië opengooien. Voor de Europese markt is het vizier gericht op Spanje, waar Netflix vorige zomer een productieafdeling opende.

Opent de creatiedrang van de streaminggigant ook perspectieven voor Vlaanderen? Netflix stak al een teen in het water door de uitzendrechten van ‘Girl’, ‘Belgica’ en ‘Tabula Rasa’ te kopen. Maar dat is nog iets anders dan hier producties opzetten. Volgens Erwin Provoost, de directeur van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), zal Netflix hier niet meteen zijn Vlaamse ‘Roma’ komen maken, omdat onze markt te klein is. Om te beginnen zal Netflix elk jaar 2 procent van de omzet in Vlaanderen investeren in Vlaamse producties.

Schermvullende weergave Voor het eerst in de geschiedenis van de Academy Awards kan een buitenlandse zwart-witfilm, Roma van Alfonso Cuaron, die amper 15 miljoen dollar kostte en maar enkele weken in de Amerikaanse bioscoopzalen te zien was, alle belangrijke prijzen wegkapen ©NYT