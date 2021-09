‘Er is nog een onbediend bioscooppubliek in Vlaanderen’

De filmgroep Lumière viert haar vijfentwintigste verjaardag met een nieuw bioscoopcomplex in de oude stadsfeestzaal van Mechelen. Een gesprek met oprichter Jan De Clercq over verstilde cinemabeleving, eigen fictie en ‘grote toevalligheden waar je een stamp tegen geeft’.

‘Ik ben ontzettend blij met de kleuren’, zegt Jan De Clercq (63), terwijl we langs een goudkleurig rolgordijn een stalen groene trap omhooggaan. We staan met de oprichter van Lumière op de linkerkant van de nieuwe cinematoren in de oude stadsfeestzaal van Mechelen. Achter het gordijn liggen drie gestapelde filmzalen, samen goed voor 250 bioscoopzitjes. De toren, een ontwerp van het Brugse architectenbureau Dertien 12, raakt net niet aan de glazen dakkoepel waarlangs het daglicht vandaag zo mooi de neoclassicistische zaal binnenvalt. De rondboogarcades en balustrades op de bovenverdieping zijn gebleven. Daar komt een bar waar filmliefhebbers iets kunnen drinken of eten voordat ze hun filmticket inruilen voor een zitje in de toren.

Met de komst van de vierde bioscoopzaal van Lumière begint de Stadsfeestzaal van Mechelen aan een nieuw hoofdstuk in haar 133 jaar oude geschiedenis. Oorspronkelijk vormde de zaal een turn- en speelzaal voor schoolmeisjes en een feestzaal voor de Mechelaars. Na de Tweede Wereldoorlog werd ze een vaste waarde in het culturele leven van Mechelen. Er vonden theatervoorstellingen, tentoonstellingen en dansfeesten plaats.

Het gebouw werd in 2011 gesloten wegens de aanwezigheid van asbest. Lumière investeerde 900.000 euro om de feestzaal om te turnen tot bioscoop. Hoewel de stad Mechelen en de Vlaamse overheid tussenkwamen in de renovatie, blijft het een stevige investering. De lat ligt hoog wat de bezoekersaantallen betreft. Lumière wil op jaarbasis 60.000 bezoekers naar zijn nieuwe bioscoopcomplex lokken. Dat is niet veel minder dan de 65.000 bezoekers die in 2019, voor de pandemie, naar een film gingen kijken bij Lumière in Brugge, waar het deze week net 25 jaar geleden allemaal begon voor de bioscoopuitbater die inmiddels een uit de kluiten gewassen filmgroep is geworden (zie inzet).

De afgelopen zomer was 30 procent beter dan verwacht in onze zalen. De mensen willen weer buitenkomen. Jan De Clercq Stichter filmgroep Lumière

En dat in een periode waarin mensen volop moeten leren om opnieuw naar de film te gaan. Maar dat konden de mensen van Lumière natuurlijk niet weten toen ze zeven jaar geleden in dit project stapten. ‘Toen corona begon, waren wij aan het bouwen’, vervolgt De Clercq terwijl hij plaatsneemt in een van de rode zeteltjes in de toren. Heeft hij nooit getwijfeld tijdens de lockdowns? Hij schudt het hoofd. Wel eventjes gevloekt, bekent hij, toen Hollywood films tegelijk met de bioscoop op de platforms begon uit te brengen. ‘Maar we hadden op dat vlak al goede ervaringen met een aantal Netflix-films. En recent nog met ‘Nomadland’. Hoewel die film al sinds februari op Disney+ staat, speelt hij nog altijd in onze zalen. De afgelopen zomer was ook heel goed in onze zalen, 30 procent beter dan verwacht. De mensen willen weer naar buiten komen.’

Maar willen ze ook zo massaal naar een nieuwe bioscoop trekken in een centrumstad met al een multiplex en de concurrentie van steden als Antwerpen, Brussel, en ook Leuven, met zijn stadsbioscoop Cinema Zed, dicht in de buurt? ‘Er is zeker nog een onbediend bioscooppubliek in Vlaanderen. De groep van mensen die naar de bioscoop gaan, groeit. Vlak voor de pandemie hadden wij een bezoekerstoename van 15 procent in onze zalen. Alleen gaan mensen minder frequent naar de cinema. Ze kiezen hun moment, omdat er zoveel andere verlokkingen zijn. Je moet ze dus een mooie avond bezorgen, een sterke beleving die langer bijblijft dan thuis een serie bingewatchen. Mensen zoeken naar een meer verstilde manier om naar de cinema te gaan. Ze willen iets anders dan de popcorncultuur van de multiplexen aan de rand van de stad. Ik zeg niet dat daar iets mis mee is. Ik geloof gewoon dat het publiekspotentieel groot genoeg is om beide vormen van kijken naast elkaar te laten bestaan.’

De bioscopen maken in een normaal jaar maar 10 procent uit van Lumières groepsomzet, maar omdat de stichters zulke cinefielen zijn, willen ze die cinema’s nooit loslaten. De belangrijkste afdeling blijft de distributie. Het jarige filmhuis bouwde de afgelopen 20 jaar een solide reputatie op als verdeler van kwalitatief sterke audiovisuele fictie uit Europa.

Dat avontuur begon in 2002 toevallig met ‘La Meglio Gioventù’. Puur op buikgevoel snoepte De Clercq de rechten van de zes uur durende familiekroniek af van concurrent Cinéart. De film haalde 300.000 bioscoopbezoekers, de dvd vond nog eens 300.000 kopers. Rond die periode kocht hij ook ‘Wallander’ aan. Om de tweede reeks te krijgen moest hij de filmrechten van de ‘Millennium’-boeken kopen. Het was een gok. Niemand kende Stieg Larsson hier, maar nadat hij de boeken had gelezen, waagde hij het erop. De West-Vlaming noemt het ‘grote toevalligheden waar je een stamp tegen geeft’.

Hetzelfde geluk had Lumière met Mylum.tv tijdens de eerste lockdown. Toevallig was het digitale thuiskijkplatform technisch klaar toen de bioscopen moesten sluiten. Vandaag doet Mylum het nog altijd goed bij een nichepubliek van mensen die aan cherrypicking doen en hun gading niet vinden bij Netflix. Hoe goed? De Clercq geeft geen cijfers omdat de internationale spelers dat ook niet doen voor hun lokale markten. ‘Maar als we zo hard blijven groeien, is Mylum binnen twee jaar winstgevend.’

Profiel Lumière

Vlaamse audiovisuele groep met drie, en straks vier stadsbioscopen (Brugge, Antwerpen en Mechelen), een distributieafdeling, een productiehuis, een animatiestudio en een eigen digitaal thuiskijkplatform (Mylum.tv).

Aantal medewerkers: 38.

Omzet: 14 miljoen (2020) en 10 miljoen (2019) euro.

De distributie en het productiehuis Lunanime zijn de grootste afdelingen. De cinema’s waren in het coronajaar 2020 goed voor 3 procent van de omzet, in 2019 was dat 12 procent.

Het heeft niet altijd meegezeten. Nadat de dvd-verkoop in 2015 was ingestort, moest Lumière herstructureren en mensen ontslaan. Gelukkig was er net ervoor een kapitaalinjectie geweest. De familiale investeringsgroep Fin.Co had in 2014 5 miljoen euro ingebracht en bezit nu 47 procent van de groep. ‘We spreken elkaars taal’, zegt De Clercq. De rest van de aandelen is in zijn handen en die van de twee andere oprichters, onder wie zijn vrouw. ‘We kennen elkaar door en door en hebben nog nooit ruzie gemaakt, (lacht) op het werk. Hoe mooi is dat, na 25 jaar?’

Eigen fictie

Samen met zijn vrouw runt hij de productieafdeling van het filmhuis. Na de crisis van zes jaar geleden besliste Lumière meer eigen fictie te maken. ‘Wie de content in de audiovisuele sector bezit, is de rijkste’, zegt De Clercq.

Er is de voorbije jaren veel gezaaid, nu is het tijd om te oogsten. De 25ste verjaardag valt samen met de oplevering van twee langverwachte fictieprojecten. Lumière zet als coproducent én distributeur hoog in op het debuut ‘Un monde’ van Laura Wandel dat op veel applaus kon rekenen tijdens het filmfestival van Cannes. Nog dit najaar komt ‘Grond’ bij ons op tv. Voor die serie van Adil El Arbi en Bilall Fallah over een Marokkaanse begrafenisondernemer ging Lumière als hoofdproducent in zee met de omroep SBS en de wereldspeler Netflix.

Het moet de start worden van meer moois - Vlaams en internationaal - waaronder de productieafdeling van het filmbedrijf zijn schouders heeft gezet. Zo maakte Lumière de nieuwe speelfilm van Peter Monsaert die begin volgend jaar dankzij de aanwezigheid van Koen De Bouw een brede bioscooprelease krijgt. Met de makers van ‘The Investigation’, de knappe serie over de duikbootmoord in Denemarken, is een thriller in de maak die zich afspeelt in de Europese lobbywereld. Scenariste Julie Mahieu (‘De dag’) herwerkt daarvoor samen met twee Scandinavische collega’s het boek ‘The Swimmer’ tot een televisiereeks. ‘We zullen zeker nog zulke producties doen in de toekomst. Wij houden de internationale spelers wakker. Omdat we als verdeler een merknaam zijn in Europa, voelen we een groeiend vertrouwen van buitenlandse productiehuizen om samen dingen te maken.’