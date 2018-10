Felix Van Groeningen: 'Soms biedt het leven geen antwoorden'

Regisseur Felix Van Groeningen heeft zijn afspraak met Hollywood niet gemist. De première van 'Beautiful Boy' in Los Angeles maakte meteen speculaties over Oscarkansen los. Een gesprek over drugs, vrijheid en Brad Pitt.

Terwijl u dit leest, ligt Felix Van Groeningen (40) ergens in Los Angeles onder een palmboom te bekomen van de Amerikaanse première van ‘Beautiful Boy’. Komende week komt hij gewoon weer naar huis, want vrijdag sluit zijn eerste Amerikaanse film Film Fest Gent af.

Het interview is zeven minuten ver als we de anders zo minzame cineast op zijn paard krijgen. De opmerking dat zijn vorige langspeelfilm ‘Belgica’ het niet goed heeft gedaan, valt slecht. ‘Ik ben nog altijd kwaad over de perceptie rond ‘Belgica’’, onderbreekt hij ons. ‘De film heeft misschien onder de verwachtingen gepresteerd, maar hij kreeg goede recensies, is wereldwijd uitgekomen én er zijn in België nog altijd 90.000 mensen naartoe gegaan. (luid) Leg dat cijfer eens naast de box office van veel andere Vlaamse films van de voorbije drie jaar, en zet dat in uw artikel, alsjeblieft.’

De trailer van 'Beautiful Boy'

We stellen alsnog onze vraag. Of hij met revanchegevoelens aan ‘Beautiful Boy’ is begonnen? ‘Nee’, antwoordt Van Groeningen zonder aarzelen. ‘Het stond al vast dat ik die film zou maken, en ik heb hem niet anders gemaakt.’

Het ontroerende drugsdrama werd vorige maand lovend onthaald op het filmfestival van Toronto. Enkele Amerikaanse media schrijven de film zelfs Oscarkansen toe. Ere wie ere toekomt: de lof is in de eerste plaats gericht aan de twee hoofdrolspelers. Maar wat is een acteur zonder de strakke hand en het onbegrensde vertrouwen van zijn regisseur?

‘Beautiful Boy’ richt de spots op Nic, een 17-jarige die niets tekort lijkt te komen. Desondanks verliest hij zich in een zware drugsverslaving die zijn hele gezin de dieperik in sleurt. Steve Carell (‘Foxcatcher’, ‘The Big Short’) speelt de vader, rijzende ster Timothée Chalamet (‘Call me by Your Name’) de junkiezoon.

‘Beautiful Boy’ is de jongstefilm van Felix Van Groeningen. Het is zijn eerste Amerikaanse productie. Van Groeningen,die een opleiding audiovisuele kunsten aan het KASK in Gent volgde, debuteerde in 2004met ‘Steve + Sky’. Daarna maakte hij ‘Dagen zonder lief’ (2007),‘De helaasheid der dingen’ (2009), ‘The Broken Circle Breakdown’ (2012) en ‘Belgica’ (2016).

Hun turbulente tocht is op feiten gebaseerd. The New York Times-journalist David Sheff beschreef in zijn autobiografie 'Beautiful Boy: A Father’s Journey Through His Son’s Addiction’ hoe zijn zoon in de greep van crystal meth raakte. Ook Nic schreef zijn ervaringen in een boek neer. Samen met een Amerikaanse scenarist herwerkte Van Groeningen de twee boeken tot een filmscript.

Waarover gaat ‘Beautiful Boy’ voor u?

Felix Van Groeningen: ‘Over als ouder beseffen dat je kind soms gewoon niet te redden is, en dat je er niet altijd kán zijn. Dat aanvaarden moet een van de moeilijkste dingen zijn in het leven van eender wie die in de situatie van David belandt. Dat is het existentiële niveau, de reden waarom de film zo hard binnenkomt.’

‘Ik wilde hem absoluut maken om het clichébeeld van drugsgebruikers ter discussie te stellen. We zien een drugsverslaving nog altijd als een persoonlijk falen, eerder dan als een ziekte. Er is weinig empathie. ‘Je moet maar sterk genoeg zijn.’ Maar zo eenvoudig is het niet, ook niet voor de entourage van de verslaafde. Het kan iedereen overkomen. Er is niets dat Nic een mooie toekomst in de weg lijkt te staan. Toch is het fout gelopen. Waarom? Gewoon dáárom. Soms biedt het leven geen antwoorden.’

De VS kampen met een van hun zwaarste drugscrisissen ooit. Mogen we cynisch stellen dat uw film op het juiste moment komt?

Van Groeningen: (knikt) ‘De huidige verslavingscrisis is een opïoidencrisis (zware pijnstillers op doktersvoorschrift die verslaafden naar heroïne kan leiden, red.), terwijl Nic verslaafd is aan crystal meth, een amfetamine met een verwoestend effect op de hersenen. Crystal meth is in de VS een minder groot probleem dan pakweg tien jaar geleden, maar toch. Het is ook een verschrikkelijke drug.’

‘Amerikanen houden er een dubbele moraal op na als het over drugs gaat. De farma- industrie heeft boter op het hoofd. Drugs zijn vrij goedkoop. Het taboe is kleiner dan hier: je hebt praatgroepen all over the place. Aan de andere kant is het oordeel van Amerikanen over drugsgebruikers veel genadelozer dan bij ons. Die winners-en-losersmentaliteit, hè.’

‘Beautiful Boy’ is geen ‘Trainspotting’. Van Groeningen is spaarzaam met al te nadrukkelijke spuitscènes of tableaus over de complete radeloosheid van de jonge junk. Nic prostitueerde zich om aan drugs te geraken. Dat staat in een van de boeken, maar het haalde de film niet. ‘Sereniteit stond voorop. Het mocht geen karikatuur worden. Het uitgangspunt was om Nic te tonen als een charmante en beloftevolle tiener, een beautiful boy die je gradueel in een junkie ziet veranderen. Ik vond het interessanter dat proces te beschrijven dan de mensen plat te slaan met beelden die ze al duizend keer hebben gezien.’

Hebt u hard moeten vechten voor dat soort ‘zachte’ artistieke keuzes?

Van Groeningen: ‘Eigenlijk niet. Ik had een grote mate van artistieke vrijheid omdat ik behalve als regisseur ook als schrijver was gecrediteerd. Een regisseur die ginder met een bestaand scenario aan de slag gaat, kan zijn auteurschap minder claimen. Maar je hoort me niet beweren dat niemand over mijn schouders heeft meegekeken. De belangen waren groot. Met 25 miljoen dollar was ons budget zowat acht keer groter dan in België. Dan is het maar normaal dat ze je meer op de vingers kijken.’

‘Dat geld schiep dan weer mogelijkheden die ik niet kende. We konden het huis van David en zijn familie helemaal naar onze goesting nabouwen. Ruben (Impens, zijn vaste cameraman, red.) mocht de beste camera’s uittesten. Soms was het wel een logge machine. Ik beschikte over een enorme crew, maar door de strenge vakbondsregels in Hollywood kon ik niet iedereen zomaar inzetten wanneer ik dat wilde. Voor wie zoals ik onderweg graag van plan verandert, is dat frustrerend. Zoveel centen en zoveel mensen, maar we kunnen nú niet bijdraaien omdat iedereen op de set zijn uren al heeft gedaan.’

Schermvullende weergave Brad Pitt in 2013. ©Photo News

Zat Brad Pitt, de producent van ‘Beautiful Boy’, dicht op uw huid?

Van Groeningen: ‘We hebben enkele dagen samengezeten voor de ontwikkeling van het scenario, op de set is hij hallo komen zeggen, en in de postproductie heeft hij zijn gedacht gezegd. En ja, ik heb naar hem geluisterd. Maar niet omdat hij Brad Pitt is. Het waren stuk voor stuk waardevolle suggesties.’ (lacht)

‘Natuurlijk was ik onder de indruk toen ik hem voor het eerst ontmoette. Maar dat gevoel is snel weggeëbd. Hij was kapot van ‘The Broken Circle Breakdown’. Als zo iemand om die reden met je samenzit, streelt dat je ego. Ik voelde me op mijn gemak, waardoor ik rechtuit kon zijn en niet het gebruikelijke onderhandelingsspel moest spelen. Dat is de enige mogelijke aanpak voor mij, want ik ben geen bluffer.’

U bent inderdaad de antipode van de Amerikaanse spirit: geen man van de grootspraak, veeleer van de gezonde twijfel. Was dat niet lastig tijdens het draaien?

Van Groeningen: ‘Laten we zeggen dat het een pittige ervaring was. Het is een paar keer spannend geweest. Het vroeg ontzettend veel om mezelf te kunnen zijn en me niet te laten overmeesteren door de omstandigheden. Dat doe je door op grote stressmomenten sterk en volhardend te blijven, wat niet wil zeggen dat ik niet openstond voor mijn eigen twijfels. Ik ben nog altijd dezelfde twijfelaar. Dat mag ook niet veranderen, daardoor maak ik de films die ik maak.’

De twijfel mag dan niet verdwenen zijn, zijn geslaagde Hollywoodavontuur heeft zijn zelfvertrouwen een serieuze boost gegeven. Geschrapt van zijn to-dolijst: een Felix-film maken in het mekka van de cinema.

Niet dat Van Groeningen nu staat te trappelen voor een volgend Amerikaans avontuur. Zijn volgende film kan evengoed weer een Vlaams project zijn. ‘Ik weet het nog niet, maar dat komt wel. Het zijn heftige tochten. Je spendeert drie jaar van je leven aan dat ene ding. Het moet juist voelen. Ik heb mijn loopbaan heel organisch kunnen opbouwen. Na ‘The Broken Circle Breakdown’ kon ik al naar de VS. Maar ‘Belgica’ had voorrang, en ik ben nog altijd trots op het resultaat. Ook nu ga ik weer mijn hart volgen.’

Eén ding is zeker: een verhuizing naar de VS is uitgesloten. ‘Ik heb geen zin om afhankelijk te worden van Hollywood. Als je daar woont, moet je veel geld verdienen, en dat interesseert me niet. Ik wil altijd en overal mijn eigen, onafhankelijke ding kunnen doen.’

‘Beautiful Boy’ sluit vrijdag het Film Fest Gent af. Op 22 november is de film te zien in de bioscoop.