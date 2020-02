Filmcomponist Mathias Coppens timmert aan de weg in Hollywood: 'Hier komt mijn muziek beter tot haar recht'

Met dagen tot 14 uur componeren werkt de jonge Belg Mathias Coppens hard om te slagen in LA. Na de Oscars zondag beleeft hij zijn vuurdoop. 'Ik geef mezelf vijf tot tien jaar voor mijn eerste score van een grote studiofilm.'

Het is middernacht lokale tijd als we Mathias Coppens (32) aan de lijn krijgen in Los Angeles. Nog een paar uur prutsen aan zijn compositie, dan kan hij eindelijk gaan slapen. Coppens verfijnt de partituur van een pianoconcerto dat in december in Peking werd opgevoerd en komende maandag - een dag na de Oscars - in San Francisco zijn Amerikaanse vuurdoop beleeft.

Aaron Zigman schreef het concerto en Coppens hielp met de notatie en orkestratie. Een half jaar is hij nu de rechterhand van de Amerikaanse componist, bekend van zijn filmscores voor 'The Notebook' van Nick Cassavetes en de twee 'Sex and the City'-films. Een docent aan de University of Southern California had Coppens aanbevolen bij Zigman. De West-Vlaming volgde op de prestigieuze unief in LA een filmscoreopleiding van een jaar. Inschrijvingsgeld: 55.000 dollar.

Zijn plan was te blijven in het mekka van de entertainmentwereld en het als filmcomponist te proberen. De job als assistent van Zigman kwam als een geschenk uit de hemel. Hij is een van zes assistenten en staat samen met een Spanjaard het dichtst bij Zigman. Daarnaast maakt de geroutineerde musicus gebruik van een legertje proeflezers, die partituren nalezen en corrigeren. 'Eén van hen schreef brassarrangementen voor Michael Jackson en Quincy Jones.'

Digitalisering

Het is een geweldige leerschool voor Coppens, die in 2012 met grote onderscheiding afstudeerde aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Al is het verdomd hard werken. Zeker de zomermaanden waren loodzwaar, met dagen tot 14 uur componeren, weken aan een stuk en zonder rustdag. Tegenwoordig gaat componeren een stuk sneller dan vroeger. Door de digitalisering is er veel veranderd.

'John Williams stelde vroeger zijn muziek aan de piano voor. Klonk het goed voor de regisseur of de studio, dan sloot hij zich op en begon te componeren. Omdat we nu met computersamples componeren, die een volledig orkest kunnen evoqueren en dat vrij snel kan, vragen regisseurs en studio's zoveel mogelijk versies van hetzelfde stukje film. Dat maakt het werkritme ongelooflijk intens', zegt hij.

Coppens geeft zichzelf tussen vijf en tien jaar om zijn eerste score van een grote studiofilm te maken.

Als klassiek pianist deelde Coppens in België het podium met het Vlaams Radiokoor en Sidi Larbi Cherkaoui. Hij speelde Tsjajkovski, Chopin, Beethoven en Mozart, schreef muziek voor Brussels Philharmonic, Bl!ndman en het Hermes Ensemble. De klassieke muziekwereld is evenwel klein in België. Zijn liefde voor filmmuziek werkte steeds harder door in zijn klassieke composities.

'Mijn muziektaal verschilt behoorlijk van de mainstream hedendaagse klassieke muziek in België', zegt hij voorzichtig. 'Ik voel een sterke verwantschap met Thomas Newman (componist van '1917', 'Skyfall', 'American Beauty', red.), Jonny Greenwood (muzikant bij de Britse band Radiohead en componist van films van Paul Thomas Anderson, red.) en Brad Mehldau. Voor ik hier kwam wonen, deed ik een paar residenties in de VS: een maand inwonen en muziek maken. Toen wist ik: Amerika is mijn muzikale thuis, de plek waar mijn muziektaal nog beter tot haar recht komt dan in België.'

Hij geeft zichzelf vijf tot tien jaar voor zijn eerste score van een grote studiofilm. En hij wil concertmuziek blijven schrijven. 'Anders zou mijn ziel een beetje afsterven. Na anderhalf jaar is het innerlijke conflict om commerciële muziek te schrijven niet weg. Ik droom van een carrière zoals die van Philip Glass: een herkenbare eigen taal ontwikkelen voor zowel film als concertmuziek of opera.'

In LA, de netwerkstad bij uitstek, legt hij interessante, nuttige contacten. Samen met een Belgische operazangeres die in Hollywood woont, doet hij huiskamerconcerten bij bekende filmcomponisten. Onlangs traden ze op bij Bruce Broughton ('Silverado', 'Infinity') en 'House of Cards'-componist Jeff Beal.

Bluffen

Maar een netwerk alleen volstaat niet. Aan zijn kwaliteiten als componist ligt het niet, zegt hij zonder arrogant te willen zijn. In Hollywood moet je ook een bluffer zijn, maar met grootspraak weet de nuchtere West-Vlaming zich niet altijd raad, zegt hij. 'Mijn standaardhouding is: een Amerikaan kan je niet onmiddellijk vertrouwen. Alles is altijd 'amazing'. Tot je niets hoort, dan blijken ze met iemand anders in zee te gaan. Zo heb ik me al een paar keer laten vangen. De verleiding is soms groot even opportunistisch te zijn in mijn contacten. Maar ik probeer niet in die val te trappen.'