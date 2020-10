Filmfeest in een dwangbuis

De documentaire 'Billie' over jazz-zangeres Billie Holiday is een van hoogtepunt van Film Fest Gent.

De 47ste editie van Film Fest Gent wordt iets speciaals, maar niet omdat de organisatoren erom gevraagd hebben. Zij zijn al blij dat het festival in de huidige context kan plaatsvinden. 'We kunnen niets op automatische piloot doen.'

Toen Covid-19 in maart de wereld lamlegde, maakte Film Fest Gent zich niet meteen grote zorgen. De volgende editie stond tenslotte pas meer dan een half jaar later later op de kalender. Naarmate de maanden verstreken en de situatie bleef aanslepen, werden de vooruitzichten almaar nijpender. ‘We waren voor het eerst echt bezorgd toen we hoorden dat Cannes geannuleerd werd’, geeft managing director Marijke Vandebuerie toe. ‘We vroegen ons af hoe we een volwaardig programma moesten samenstellen en hoe we het financieel konden redden.’ Maar zie, morgen begint de 47ste editie met 'Drunk' van Thomas Vinterberg als openingsfilm.

Subsidies

2,6 miljoen euro Het werkingsbudget van Film Fest is gedaald van 3,5 naar 2,6 miljoen euro.

De budgettaire impact van de coronacrisis is hoe dan ook heel groot. Het b2b-gedeelte, traditioneel een aanzienlijke bron van inkomsten, viel volledig weg. De meeste sponsors bleven wel aan boord, maar gemiddeld slonken hun bijdragen tot 75 procent van het afgesproken bedrag. Bovendien kunnen de zalen maar voor de helft gevuld worden, wat de ticketverkoop onder druk zet.

Al lijkt dat laatste vooralsnog mee te vallen. ‘De voorverkoop loopt beter dan vorig jaar’, zegt Vandebuerie. ‘Blijkbaar willen de mensen er door de beperkte capaciteit van de zalen snel bij zijn. De eerste dagen waren er al meteen enkele voorstellingen uitverkocht. Je merkt dat er honger is naar cinema. Als je de films aanbiedt, is de respons groot.’

Gelukkig werd aan de beloofde subsidies niet geraakt en kon het festival rekenen op extra steun van Stad Gent (30.000 euro) en van het cultureel noodfonds van de Vlaamse Overheid (135.000 euro, via het VAF). Toch spreken de cijfers voor zich. Normaal heeft Film Fest Gent een werkingsbudget van 3,5 miljoen euro, nu moest het festival het zien te klaren met 2,6 miljoen. Er werd sterk geschrapt in de kosten. De tijdelijke infrastructuur rond Kinepolis Gent wordt niet opgezet.

Sfeer

Andere besparingen waren een logisch gevolg van de gezondheidssituatie. Zo zijn er minder internationale gasten en dus ook minder reiskosten. De traditionele filmconcerten in de Capitole vinden ook niet plaats. De 20ste World Soundtracks Awards krijgen voor de gelegenheid een gratis livestream, met vooraf opgenomen muziek van het Brussels Philharmonic.

Het grote vraagteken is of er nog evenveel sfeer zal zijn. Al de dingen die nu wegvallen of anders moeten, maken normaal gezien mee het festival. Wim De Witte Programmator Film Fest Gent

‘Het grote vraagteken is of er nog evenveel sfeer zal zijn’, zegt programmator Wim De Witte. ‘Alle dingen die nu wegvallen of anders moeten, maken normaal mee het festival. Anderzijds keren we wel terug naar de kern, en dat zijn de films.’

Aanvankelijk dacht Film Fest Gent dat het ook qua filmaanbod zou moeten afslanken. Uiteindelijk staan toch weer 110 langspeelfilms, zowat 30 korte films en twee tv-series op het programma. Dat allemaal in goede banen leiden, wordt de grote uitdaging van deze editie. ‘We kunnen dit jaar niets op automatische piloot doen,’ besluit De Witte. ‘Alles moet grondig doordacht gebeuren. We programmeren de voorstellingen verder uit elkaar, zodat er tijd is om de zaal te laten leeglopen, te poetsen en weer te laten volstromen. Crowd management is onze grootste prioriteit.’

Film Fest Gent loopt van 13 tot 24 oktober. Alle info op filmfestival.be.