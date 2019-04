Filmfonds vraagt extra geld voor scenaristen en jonge regisseurs

Vlaamse films lokten in 2018 meer dan 2 miljoen bezoekers naar de bioscoop, of een stijging van 38 procent tegenover het jaar voordien.

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), de instelling die jaarlijks zo’n 16 miljoen euro subsidies verstrekt voor de productie van films, tv-series en games, vraagt meer middelen aan de Vlaamse overheid. Dat geld moet besteed worden aan scenarioschrijvers en jonge, talentvolle filmmakers die vandaag in de kou blijven staan. Die boodschap gaf directeur Erwin Provoost woensdag op de presentatie van het jaarverslag van het VAF.

Alles begint met een verhaal en daarom moeten we er meer tijd in steken om relevant en kwalitatief te zijn. Erwin Provoost Directeur van het filmfonds VAF

‘Als jaarlijks 500 films vechten voor een plaatsje in de Belgische bioscopen’, aldus de VAF-baas over de noodzaak voor meer middelen voor scenaristen, ‘gaan enkel de beste winnen. Alles begint met een verhaal en daarom moeten we er meer tijd in steken om relevant en kwalitatief te zijn.’

Provoost wil ook inzetten op jonge filmmakers, ‘met die nuance dat het niet de bedoeling is om 35-plussers met pensioen te sturen. We zullen een goede balans moeten vinden tussen de nieuwkomers steunen en begeleiden en ervoor zorgen dat de gevestigde waarden ook nog aan de bak komen’, klinkt het.

‘Daar zitten we met een groot budgettair probleem, want er kunnen misschien 80 tot 100 regisseurs bij ons langskomen, terwijl we maar 7 of 8 films kunnen maken. We hebben niet de ambitie om morgen 20 of 30 films te maken, maar iets meer zou wel mogen.’

366.000 'Patser' in de bioscoop De film 'Patser' van Adil El Arbi en Bilall Fallah lokte in 2018 366.000 bezoekers naar de Belgische bioscoop. Geen enkele Vlaamse film deed beter.

Het jaarverslag leert dat Vlaamse producties en coproducties afgelopen jaar 2,2 miljoen bezoekers naar de Belgische bioscopen hebben gelokt. Dat is een stijging met 38 procent ten opzichte van de 1,7 miljoen bezoekers in 2017. De stevige toename verdient wel nuance: door het relatief lage aantal releases vertoont het bezoekerstotaal voor Vlaamse films van jaar tot jaar sterke pieken en dalen.