Filmpaleis in de voetgangerszone

Met tien jaar vertraging opent eind deze maand een nieuwe arthousebioscoop in het hart van Brussel. In een tijd van dalend bioscoopbezoek en seriekijken op Netflix toont Le Palace zich razend ambitieus.

Le Palace is de oudste cinemazaal van Brussel. De Franse filmpionier Charles Pathé liet het gebouw in 1913 verbouwen door een leerling van art-nouveau-architect Paul Hankar. In 1916 vonden de eerste filmvoorstellingen plaats in het complex, dat schuin tegenover de concertzaal AB ligt.

In de jaren 70 en 80 verkocht Bauknecht er huishoudtoestellen, maar eind jaren 90 maakte een Vlaams filmbedrijf er met het welbevinden van velen opnieuw een filmpaleis van.

‘Gravity’, ‘Dunkirk’ of zelfs ‘The Lord of The Rings’ zijn voor ons evenzeer auteurscinema, omdat het titels zijn die artistiek gezien de lat hoog leggen Luc Dardenne Initiatiefnemer

Het succes was van korte duur, in 2000 ging de Kladaradatsch! - zoals het complex toen heette - failliet. Er volgde een bitse communautaire strijd om het gebouw te kopen, die uiteindelijk door de Franse gemeenschap werd gewonnen.

Troebel kostenplaatje

In 2004 won een groep filmprofessionals rond regisseur Luc Dardenne een projectoproep voor de herbestemming van het complex tot arthousecinema. De vzw mikte op een heropening in 2008, maar uiteindelijk duurde het tot 2012 voor de renovatiewerken van start konden gaan. De werken werden een paar keer stilgelegd om financiële redenen. De initiatiefnemers hulden zich op de persvoorstelling dan ook in stilzwijgen over het kostenplaatje van de renovatie.

Architect Alain Richard liet het gebouw haast volledig strippen. Enkel de oude foyer is min of meer intact gebleven. Richard koos voor een labyrintstructuur waarin het voor de meeste medewerkers van Le Palace ook even zoeken was om de zalen terug te vinden. Het bioscoopcomplex telt er vier, de grootste met 370 zitjes, de kleinste met 60 plaatsen. Er zijn ook een bar, een restaurant en een winkeltje, waar je dvd’s kan kopen.

Inhoudelijk mikt Le Palace op ‘auteurscinema’, in de brede zin van het woord. Luc Dardenne: ‘We zijn open van geest. Auteurscinema moet niet worden verward met moeilijke cinema voor een beperkt publiek van insiders. Wij doorbreken dat hokjesdenken. ‘Gravity’, ‘Dunkirk’ of zelfs ‘The Lord of The Rings’ zijn voor ons evenzeer auteurscinema, omdat het titels zijn die artistiek gezien de lat hoog leggen.’

Voor zijn inkomsten rekent Le Palace voor 80 procent uit opbrengsten uit filmtickets en horeca, en voor 20 procent op overheidssteun. De subsidies komen van de Franse gemeenschap. Maar Le Palace zal een tweetalige bioscoop zijn, onderstreepte Dardenne op de voorstelling, die wel nagenoeg volledig in het Frans verliep.

Je kan een film twee keer zien bij ons: tijdens de voorstelling in een van onze vier zalen, en bij de nabespreking in onze bar Luc Dardenne Regisseur

De communicatie gebeurt in het Nederlands, en alle vertoonde films worden ondertiteld in het Frans én Nederlands, luidde het. Er zal ook Vlaamse cinema worden geprogrammeerd. ‘Zo vullen we een grote lacune in, want Vlaamse films worden weinig vertoond in Brussel’, zegt de Vlaamse cineaste Fien Troch, die in de raad van bestuur van de achterliggende vzw zetelt.

Het restaurant van Le Palace krijgt een belangrijke functie als toeleider van het publiek naar de filmvoorstellingen. Dat kan misschien een troef van het complex worden. Nu het bioscoopbezoek overal terugloopt, zitten veel uitbaters met de handen in het haar.

Le Palace schotelt de bioscoopbezoekers een totaalbeleving voor die de concurrentie mist: een restaurant, een bioscoopzaal en een bar voor het drankje achteraf, allemaal op één plek. Of zoals Luc Dardenne zegt: ‘Je kan een film twee keer zien bij ons: tijdens de voorstelling in de zaal, en na afloop bij de nabespreking in onze bar.’

Moordende concurrentie

De nieuwe arthousebioscoop opent op 28 februari met stevige ambities. Dit jaar wordt op 90.000 bezoekers gemikt, op termijn op 125.000 verkochte tickets - schoolvoorstellingen inbegrepen. Die aantallen zijn nodig om uit de kosten te geraken.

Kan Le Palace die ambities waarmaken? Cinema Zed opende een jaar geleden een arthousebioscoop met twee zalen in Leuven. Daar kwamen het eerste jaar 78.000 bezoekers over de vloer. Maar Leuven is de Brusselse binnenstad niet.

Cinema Zed vormt in de studentenstad een artistiek antwoord op de commerciële programmatie bij Kinepolis. In het centrum van Brussel is de concurrentie moordend, met vier arthousebioscopen op wandelafstand en het UGC-complex op het nabijgelegen De Brouckèreplein.