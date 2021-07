'First Cow' toont ander gezicht western

‘First Cow’, de nieuwe film van de immens getalenteerde Kelly Reichardt, speelt zich af in Oregon in de vroege 19de eeuw. De hoofdpersonages zijn geen revolverhelden, maar een koe.

Cookie Figowitz (John Magaro) werkt als kok voor pelsjagers in de bossen van Oregon, in het noordwesten van Amerika langs de brede rivier Columbia. Het bestaan is hard en de eenzaamheid groot, tot hij kennismaakt met de voortvluchtige Chinees King-Lu (Orion Lee). Het klikt tussen de twee, en het lukt hen zelfs een succesvol handeltje op te zetten met de verkoop van oliebollen.

Alleen komt de melk die ze gebruiken van de koe die een plaatselijke rijke handelaar heeft laten invoeren, en die man is nergens van op de hoogte. Zo begint een teder, ingetogen en verrassend spannend verhaal over een vriendschap op een plaats die daar niet meteen aanleiding toe geeft.

Toen schrijver Jonathan Raymond in 2004 debuteerde met zijn roman ‘The Half-Life’ oogstte hij applaus om zijn poëtische blik, aangrijpende humanisme en de subtiele manier waarop hij bredere sociale en politieke thema’s aankaart. Die kwaliteiten kleurden ook de vier andere romans en verhalenbundels die hij sindsdien schreef, en zijn bijdragen op het kleine en grote scherm.

Zijn meest gelauwerde werk leverde hij voor de miniserie ‘Mildred Pierce’ van Todd Haynes, waarvoor hij een Emmy kreeg. Maar het is vooral met cineaste Kelly Reichardt dat Raymond een hechte band heeft gesmeed.

Ze leerden elkaar kennen via Haynes, en hun samenwerking begon met ‘Old Joy’, een bewerking van het gelijknamige kortverhaal van Raymonds hand. Daarna volgden ‘Wendy and Lucy’, ‘Meek’s Cutoff’ en ‘Night Moves’. Met ‘First Cow’ pakken ze eindelijk ook ‘The Half-Life’ aan.

Of liever: een deel van dat boek, want waar Raymonds verhaal twee verhaal- en tijdlijnen combineert, focust de film zich na een hedendaagse inleiding op de vroege 19de eeuw. ‘We hebben twee derde van het boek overboord gegooid’, zegt Raymond vanuit zijn thuis in Portland, de hoofdstad van Oregon. ‘En dan hebben we ook nog eens alle epische evenementen geschrapt, zoals een reis naar China. We wilden de thema’s naar boven laten komen via een kleinschalig en lokaal verhaal.’

Een koe belichaamt overvloed en levenskracht. Maar je kan ze ook zien als een industriële machine waar je economieën op bouwt. Jonathan Raymond Schrijver

Die thema’s zijn net als in de andere films die Reichardt en hij gemaakt hebben ongelijkheid, onderdrukking, macht, kansarmoede, vriendschap en de mythes van het Amerikaanse Westen. De koe dient in dit geval als een metafoor, al zit het dier opvallend genoeg niet eens in de originele roman.

‘Het was een manier om de personages en de locatie en de thema’s scherp te stellen', legt Raymond uit. ‘Ik weet niet hoe ik erop gekomen ben, maar ik wist meteen dat het een goed idee was. Er is ooit een eerste koe naar dat gebied gebracht, want het is geen inheems dier. Het is een fysiek dier dat melk geeft en een bepaalde overvloed en levenskracht belichaamt. Maar je kan het ook zien als een industriële machine, iets waar je economieën op bouwt.’

Geen hufters

Die specifieke regio van de VS, niet ver van waar de Columbia uitmondt in de Stille Oceaan, is allang een epicentrum van menselijke activiteit. Duizenden jaren teelden inheemse stammen zoals de Chinook er gewassen en voerden ze er handel. In de vroege 19de eeuw, wanneer ‘First Cow’ zich afspeelt, was het een zeer kosmopolitische gemeenschap vanwege de bonthandel, met inwijkelingen van over de hele wereld.

‘Ik hou ervan me in te beelden hoe het leven toen geweest moet zijn', vertelt Raymond. ‘Toen ik hier opgroeide, was Portland een provinciestadje, ver weg van de rest van de wereld. Het sprak me aan een soort ontstaansgeschiedenis te bedenken die verfijnd en multicultureel was.’

‘First Cow’ laat een ander beeld zien dan wat de westerns doorgaans tonen, met gewone mensen in plaats van pistoolhelden en outlaws. ‘Op enkele uitzonderingen na zijn westerns fundamenteel gebouwd rond witte mannen,’ stelt Raymond. ‘Ik hou van westerns met een ander perspectief. Het gaat te vaak over de migratie van oost naar west. We hebben nood aan northerns, southerns en easterns, verhalen over mensen uit andere windstreken. Die lijken me veel boeiender. Zeker als je daar karakters als Cookie en King-Lu aan toevoegt, die heel anders zijn dan de flamboyant individualistische hufters die traditioneel in westerns rondlopen.’