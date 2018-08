George Clooney best verdienende Hollywoodster

De Amerikaanse acteur George Clooney verdiende vorig jaar 239 miljoen dollar. Volgens het zakenmagazine Forbes is hij daarmee Hollywoods best betaalde ster. Niet dat Clooney recent nog scoorde in de cinema.

Dat de 57-jarige hoofdrolspeler uit onder meer Ocean’s Eleven nooit meer verdiende dan tussen juni vorig jaar en nu, is volgens Forbes te danken aan tequila. Iets meer dan een jaar terug verkocht Clooney Casamigos, het luxe-tequila-merk dat hij nog maar drie jaar eerder had opgericht met twee zakenpartners.

Die tequila bleek zo’n succes dat de Britse drankengigant Diageo bereid was om er meteen 700 miljoen dollar voor op tafel te leggen. Als Casamigos goed blijft verkopen, maken Clooney en co. kans op nog een extra 300 miljoen dollar.

Er gaapt een gigantische kloof tussen de inkomsten van de mannelijke Hollywood-iconen en de vrouwelijke.

Dankzij de tequila-deal heeft Clooney ook een ruime voorprong op het nummer twee in de Forbes-lijst: de acterende vleeshomp Dwayne ‘The Rock’ Johnson. Die verdiende vorig jaar 124 miljoen dollar voor belastingen en commissielonen door een aardig deel van de opbrengsten van blockbusters zoals Jumanji op te eisen.

Johnson heeft zo veel aanhangers op sociale media dat hij ze kan inzetten als extra argument om lucratieve contracten met de Hollywoodstudio’s te onderhandelen. Die zien in een socialemediaster als ‘The Rock’ vooral een ideaal vehikel om hun prenten te promoten.

Robert Downey Jr., bekend van onder meer de ‘Iron Man’- en ‘Spider Man’-films, vervolledigt de top drie met 81 miljoen dollar inkomsten.Als top tienlijsten zoals die van Forbes al iets aantonen, is het dat er tussen mannelijke en vrouwelijke Hollywoodiconen een gigantische loonkloof gaapt. Terwijl de top tien van best betaalde acteurs vorig jaar goed was voor 748,5 miljoen dollar, verdienden de tien bestbetaalde actrices in dezelfde periode 186 miljoen dollar. Dat is ongeveer een kwart van wat de mannelijke sterren binnenhaalden.

Scarlet Johansson

Volgens Forbes is een deel van dat enorme verschil te verklaren doordat vrouwen minder meespelen in actie- en superheldenfilms, waarmee veel geld te verdienen valt. De producenten van dergelijke producties betalen hun sterren vaak grote bedragen uit voor de film in de bioscoop wordt vertoond.