Getekend verslag uit een Frans afgesloten kamp

Op de dool in een lamentabel opvangkamp in Perpignan.

Toen Franco na de burgeroorlog de macht overnam, vluchtte een klein half miljoen Spanjaarden naar Frankrijk. Onder hen de Catalaanse kunstenaar Josep Bartoli. Hij is de spilfiguur in de knappe animatiefilm ‘Josep’, vorig weekend bekroond met een César.

Toen de troepen van Franco op 26 januari 1939 Barcelona veroverden en de Spaanse Burgeroorlog definitief in hun voordeel beslechtten, staken 450.000 bange burgers en moegestreden Republikeinen de grens met Frankrijk over. Die collectieve oversteek - in Spanje bekend als ‘La Retirada’ (de terugtrekking) - had een grote impact op de streek rond Perpignan.

Dat stukje geschiedenis is in Frankrijk onderbelicht gebleven. Dat heeft te maken met de weinig warme ontvangst die de Spaanse vluchtelingen te beurt viel. Velen werden aan hun lot overgelaten in afgesloten kampen waar de levensomstandigheden even onmenselijk waren als het gedrag van de meeste bewakers.

Trailer

Frankrijk liet zich in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog en het Vichy-regime niet van zijn beste kant zien. Maar toen tekenaar Aurel op zoek ging naar financiering voor een animatiefilm die de periode als achtergrond kiest, sprong het lokale filmfonds meteen op de kar.

Regisseur/tekenaar Aurel baseert zich op de tekeningen van Bartoli om de diversiteit van het leven in het kamp weer te geven, zowel de gruwel als de onverwachte warme momenten.

‘De Regio Occitanië, waar het verhaal zich afspeelt, ik woon en ons productiebedrijf gevestigd is, wilde dolgraag meewerken', zegt Aurel. ‘Na 80 jaar is iedereen het erover eens dat de Franse staat zich toen schandelijk heeft gedragen. In het zuiden leeft die geschiedenis tot vandaag door. Velen in de streek zijn afstammelingen van de vluchtelingen van toen. De regionale overheid was heel blij dat ze de kans kreeg een artistiek project te steunen dat het mogelijk maakt over die periode te praten.’

Ken Loach

Aurel heeft een levendige interesse voor de Spaanse Burgeroorlog sinds hij ‘Land and Freedom’ van Ken Loach zag. Hij ontdekte zo het leven en werk van de Catalaanse artiest Josep Bartoli. In 2009 gaf diens neef Georges Bartoli het boek ‘La Retirada’ uit, een verslag van die verfoeilijke tijd geïllustreerd met Goya-achtige tekeningen en schetsen die zijn oom had gemaakt toen hij in een afgesloten kamp zat.

‘Mijn hoofdberoep is hetzelfde als dat van Bartoli’, zegt Aurel. ‘We zijn beiden perstekenaar. We doen wat elke journalist doet: verslag uitbrengen van de problemen in de wereld. Alleen zetten we onze bevindingen om in tekeningen. ‘Josep’ is geen militante film, al zijn er momenten die hard en moeilijk te vertellen zijn. Door ze te tekenen bouw je automatisch een afstand in. Maar dan nog moet je met overleg te werk gaan.’

Josep Wat? Franse animatiefilm over de Catalaanse kunstenaar Josep Bartoli. Hij vluchtte aan het einde van de Spaanse Burgeroorlog naar Frankrijk. Daar belandde hij in een gesloten kamp, waar hij zijn leven omzette in sprekende tekeningen. Waarom de moeite? De Franse perstekenaar Aurel plaatst in zijn debuut als regisseur een vergeten stukje geschiedenis in de schijnwerpers. Hij vat net als Bartoli een donkere realiteit met veel gevoel voor menselijkheid. Waar te zien? Vanaf 17 maart beschikbaar op cinemabijjethuis.be, Sooner en Proximus Pickx.

Dat evenwicht tussen een nuchtere zin voor realiteit en respect voor menselijke waardigheid is een van de sterke punten van de film. Aurel baseert zich op de tekeningen van Bartoli om de diversiteit van het leven in het kamp weer te geven, zowel de gruwel als de onverwachte warme momenten. Hij verdunt of verhult de pijnlijke ervaringen van de vluchtelingen niet, maar hij maakt er ook geen spektakel van.

‘Josep’ is meer dan een geschiedenisles. De film heeft veel te vertellen over de manier waarop het geheugen werkt, bijvoorbeeld door heen en weer te springen in de tijd. Bartoli is de centrale figuur, maar de verteller is een fictieve, oude Fransman die als bewaker werkte in het kamp en er de kunstenaar leerde kennen. Hij bezocht hem later in Mexico, waar Bartoli in 1943 belandde en een affaire had met de kunstenares Frida Kahlo.

Voor een hedendaags publiek brengt een verhaal over vluchtelingen automatisch de actualiteit met zich mee, maar daar dacht Aurel niet aan toen hij ‘Josep’ maakte. ‘We hebben die thematiek niet bewust in de film verwerkt,’ zegt hij. ‘Maar de huidige situatie verrijkt wel de manier waarop het publiek ‘Josep’ ontvangt. Als filmmaker word je gevoed door de wereld waarin je leeft. Dit verhaal is helaas zeer actueel. Tegelijk is de trieste waarheid dat we dat de voorbije 80 jaar op om het even welk moment konden zeggen. De stromen van mensen die hun thuis verlaten om te ontkomen aan oorlog, dictatuur of ellende hebben altijd bestaan. We zijn er jammer genoeg zelden in geslaagd ze met de nodige waardigheid op te vangen.’