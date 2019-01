'Girl' genomineerd voor Franse filmprijzen

De film 'Girl' van de Vlaamse regisseur Lukas Dhont is geselecteerd voor de Césars in de categorie beste buitenlandse film.

Een van de concurrenten van 'Girl' is de andere Belgische film 'Nos batailles' van Guillaume Senez. 'Girl' en 'Nos batailles' nemen het verder op tegen 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' van Martin McDonagh, 'Hannah' van Andrea Pallaoro, 'Shoplifters' van Hirokazu Kore-eda, 'Cafarnaúm' van Nadine Labaki en 'Cold War' van Pawel Pawlikowski.