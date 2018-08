'Girl' in Toronto en op shortlist European Film Awards

Het speelfilmdebuut van Lukas Dhont wordt in Toronto vertoond in het Discovery-programma voor jong en opkomend internationaal filmtalent. Toronto, één van de vier belangrijkste filmfestivals ter wereld, heeft al enkele jaren een boon voor cineasten uit Vlaanderen. Ook ‘Black’ van Adil El Arbi en Bilall Fallah, ‘Waste Land’ van Pieter Van Hees, ‘D’Ardennen’ van Robin Pront, ‘Home’ van Fien Troch, ‘Le ciel flamand’ van Peter Monsaerts en 'Le fidèle' van Michael Roskam gingen er in première.

'Girl' triomfeerde in mei in Cannes en kaapte er onder meer de prestigieuze 'Camera d'Or' voor de beste debuutfilm weg. Het speelfilmdebuut van 27-jarige Lukas Dhont viel ook in de prijzen op de festivals van Palic en Odessa. 'Girl' vertelt het aangrijpende verhaal van Lara, een 15-jarig transgendermeisje dat een carrière als ballerina nastreeft en met haar eigen emotionele en fysieke grenzen wordt geconfronteerd. Op 9 oktober opent de prent' het Film Fest Gent, waarna de film op 17 oktober in de Belgische zalen komt.