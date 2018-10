Girl scoort in Belgische en Franse bioscopen

Girl, het filmdebuut van Lukas Dhont, haalt vandaag zijn 100.000ste bezoeker. En dat na amper twee weken in de Belgische bioscopen. In Frankrijk staat de teller al op een kwart miljoen.

Dat meldt de filmdistributeur Lumière. Girl heeft zijn afspraak met de Belgische bioscoopbezoeker niet gemist. Zeer uitzonderlijk daarbij is het feit dat een film van bij ons zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië weet te scoren, en een zeer ruim publiek bereikt. In Nederland komt Girl in de zalen vanaf donderdag 1 november. En vanaf 16 januari komt hij in roulatie in de Amerikaanse bioscopen.