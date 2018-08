'Girl' wordt Belgische inzending voor de Oscars

Het is het derde jaar op rij dat een Vlaamse productie wordt ingezonden voor de Oscars.

De film 'Girl' ging in mei in première op het festival van Cannes en verzamelde nadien selecties voor belangrijke festivals als Toronto en San Sebastian. Op 9 oktober opent 'Girl' het Film Fest Gent en vanaf 17 oktober loopt de film bij ons in de zalen.

'Sinds ik een kind ben, droom ik van de Oscars. België te mogen vertegenwoordigen, is een ongelofelijke eer', zo reageerde regisseur Lukas Dhont op het inzenden van zijn debuutfilm in de categorie Niet-Engelstalige Film. 'Wat me de voorbije maanden is overkomen, overtreft mijn stoutste dromen en de Oscarinzending is de kers op de taart.'

'Girl' won in Cannes de Queer Palm, de Fipresci-prijs van de filmkritiek en ten slotte ook de Caméra d'Or voor het beste speelfilmdebuut. Hoofdrolspeler Victor Polster werd er bekroond met de Prijs voor Beste Acteerprestatie. 'Girl' vertelt het aangrijpende verhaal van Lara, een 15-jarig transgendermeisje dat een carrière als ballerina nastreeft en met haar eigen emotionele en fysieke grenzen wordt geconfronteerd.

Het is het derde jaar op rij dat een Vlaamse productie wordt ingezonden voor de Oscars, na 'Le Fidèle' van Michaël R. Roskam in 2017 en 'D'Ardennen' van Robin Pront in 2016. Eerdere Vlaamse inzendingen voor Beste Niet-Engelstalige Film waren 'De helaasheid der dingen' (2009) en 'Ben X' (2007). Naast 'Rundskop' in 2011 sleepten ook de Vlaamse producties 'The Broken Circle Breakdown' (2013), 'Iedereen beroemd!' (2000) en 'Daens' (1992) een Oscarnominatie in de wacht.