Golden Globes: 'Nomadland', Lady Di en Chadwick Boseman

Het is nog maar de tweede keer dat een vrouw die award krijgt. De vorige winnares was Barbra Streisand in 1983, met 'Yentl'. De film van Zhao viel eerder al in de prijzen tijdens het internationale filmfestival van Toronto en kreeg half september ook de Gouden Leeuw tijdens het filmfestival van Venetië. Hij moet nog uitkomen bij ons.

Nog veel werk

De Globes worden uitgereikt door de Hollywood Foreign Press Association, een groep van 87 buitenlandse journalisten. De voorbije week kwam die organisatie in het oog van een storm terecht na berichtgeving in The New York Times over het lidmaatschap en de ethische standaarden van de Association. 'Vanavond vieren we het werk van artiesten uit de hele wereld, maar we erkennen dat we ook nog werk te doen hebben', zei vicevoorzitster Helen Hoehne. 'Net zoals in film en tv is vertegenwoordiging van levensbelang. We moeten zwarte journalisten in onze organisatie hebben.'