Gouden Beer voor Roemeense satire over internetseks

De Roemeense cineast Radu Jude heeft met 'Bad Luck Banging or Loony Porn' de Gouden Beer op de Berlinale gewonnen. Het filmfestival vond online plaats.

'Bad Luck Banging or Loony Porn' is een bijtende satire over seks en sociale media. Het hoofdpersonage is een lerares. Haar reputatie en haar carrière komen in het gedrang wanneer een seksopname van haar, gemaakt door haar echtgenoot, op het internet belandt. De ouders van enkele schoolkinderen vragen haar ontslag. De lerares geeft echter niet toe en probeert om te gaan met de druk.

De trailer van 'Bad Luck Banging or Loony Porn'.

Jude draaide zijn film in volle pandemie. Het is geen toeval dat heel wat personages maskers dragen, al heeft dat ook te maken met de erotiek in de film. De film is vooral een aanklacht tegen hypocrisie en vooroordelen.

Het is niet de eerste keer dat Radu Jude in Berlijn in de prijzen valt. In 2015 won hij de Zilveren Beer voor beste regie voor 'Aferim!'.

Donderdag viel de Vlaamse documentaire 'Nanu Tudor' van Olga Lucovnicova in de prijzen. De docu won de Gouden Beer voor beste kortfilm.