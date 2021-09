Gouden Leeuw voor Franse film 'L'événement'

De prijs werd door de jury van de 78ste Mostra, onder leiding van de Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon Ho, toegekend. 'L'événement' handelt over Anne, een zorgeloze studente in het Frankrijk van de vroege jaren '60 waar abortus nog strafbaar is met gevangenisstraffen. Anne ontdekt dat ze zwanger is, maar wil haar studies voortzetten om zo het uitzicht op een toekomst buiten haar geboortedorp te behouden. De film is een adaptatie van het gelijknamige boek van Annie Ernaux.

Vorig jaar sleepte de Amerikaanse cineaste Chloé Zhao de Gouden Leeuw in de wacht met 'Nomadland'.