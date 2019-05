Gouden Palm voor Zuid-Koreaanse film Parasite

De hoofdrollen worden vertolkt door Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Jang Hye-jin, Choi Woo-shik en Park So-dam. De film draait om een arme familie die onder valse voorwendselen aan het werk gaat bij een rijke familie. Ze moeten doen of ze elkaar niet kennen.

De film is in 2019 uitgekomen. Bong Joon-ho regisseerde eerder de Engelstalige Snowpiercer en Okja.

De Belgische co-productie Atlantique heeft de Grand Prix in Cannes in de wacht gesleept.

De Spanjaard Antonio Banderas heeft voor zijn rol in de film Dolor y gloria (Pijn en glorie) de prijs voor de beste mannelijke rol gekregen. De vrij onbekende Britse Emily Beecham werd uitgeroepen tot beste actrice voor haar rol in de film Little Joe.