'Green Book' wint Oscar voor beste film

De roadmovie Green Book heeft in de nacht van zondag op maandag de Oscar voor beste film gewonnen. Het drama vertelt over een zwarte pianist die in de jaren zestig een tournee maakt door het gesegregeerde zuiden van de VS.

Green Book won in totaal drie prijzen.

Ook het scenario en acteur Mahershala Ali, die de pianist speelt, kregen een beeldje. Het was voor Ali de tweede Oscar in drie jaar tijd; eerder won hij de bekroning voor zijn rol in het drama Moonlight.

De meeste prijzen gingen naar Bohemian Rhapsody, de even succesvolle als omstreden film over het leven en werk van Queen-zanger Freddie Mercury. De film won vier prijzen, waaronder die voor beste mannelijke hoofdrol.

Rami Malek memoreerde in zijn dankwoord dat hij, net als Mercury, een immigrant is die altijd zijn droom is blijven volgen. De andere prijzen voor Bohemian Rhapsody waren voor beste montage en beste geluidsmontage en -mixage.

Opvallend was dat nergens Bryan Singer werd bedankt. De oorspronkelijke regisseur kwam onder vuur te liggen vanwege seksueel misbruik en werd voor het einde van de opnames van het project gehaald.

Labiele koningin

De Oscar voor beste vrouwelijke hoofdrol ging heel verrassend naar de Britse actrice Olivia Colman voor haar vertolking van de labiele koningin Anne in The Favourite. Collega Glenn Close, die voor de zevende keer genomineerd was maar nog nooit won, leek favoriet voor haar rol in The Wife.

Colman excuseerde zich in haar dankwoord ook. 'Glenn, je bent al mijn hele leven mijn idool; ik heb dit niet zo gewild', stelde ze.

De zaal reageerde uitzinnig op de bekroning van regisseur Spike Lee met de Oscar voor beste bewerkte scenario voor zijn hit BlacKkKlansman. Het was het eerste beeldje dat de geliefde Lee in zijn dertigjarige carrière won. Lee haalde in zijn gepassioneerde speech het slavernijverleden van de VS aan en riep Amerikanen op bij de verkiezingen voor 2020 'liefde boven haat te verkiezen: do the right thing!'

Net zo ontroerend was de speech van Lady Gaga, die een Oscar won voor haar lied Shallow uit de film A Star is Born.

Netflix en Free Solo

Black Panther, de megahit van producent Marvel, won drie prijzen: voor beste muziek, kostuums en production design. Streamingdienst Netflix won ook drie prijzen voor het drama Roma van regisseur Alfonso Cuaron.

De Mexicaan kreeg de drie prijzen voor zijn regie, de montage en de beste buitenlandse film van het jaar. Cuaron was de vijfde Mexicaanse regisseur in zes jaar tijd die de prijs voor beste regie in de wacht sleepte.