Groepsportret met Freddie

Disclaimer: Freddie Mercury gaat niet dood in ‘Bohemian Rhapsody’, de eerste biopic over de Britse rockband Queen.

Op 23 november 1991 deelde de entourage van Queen-zanger Freddie Mercury in een statement intieme informatie uit zijn gezondheidsrapport die iedereen eigenlijk al kende: Mercury had aids. Al minstens vier jaar was hij seropositief, zou later blijken, maar de excentrieke zanger had zijn privéleven altijd afgeschermd. Mercury is ook nooit openlijk voor zijn homoseksualiteit uitgekomen.

Wat niet in het bericht stond, was dat hij op een zucht stond van de dood. De volgende dag zou Vlaanderen niet alleen zijn allereerste Zwarte Zondag beleven, de hele wereld kreeg een schok van een ander formaat te verwerken: Freddie Mercury was niet meer. Op zijn 45ste had de Britse dandy met de onafscheidelijke snor de twijfelachtige eer de eerste aidsdode in de muziekgeschiedenis te zijn.

De jongste 25 jaar werden talloze documentaires aan Queen en Freddie Mercury gewijd, maar tot een biopic kwam het nooit. ‘Bohemian Rhapsody’ is de eerste en wellicht ook de laatste, gezien het slakkentempo waarin de film tot stand kwam. De eerste gesprekken gaan terug tot 2008. Twee jaar later was er een akkoord met de Britse komiek Sacha Baron Cohen om de Queen-zanger te spelen, maar die vond uiteindelijk dat de film te weinig in het hoofd van Mercury keek. Enter acteur Ben Whishaw en de regisseurs David Fincher (‘Fight Club’) en Tom Hooper (‘The Danish Girl’). Uiteindelijk ging Rami Malek (‘Mr. Robot’) met de hoofdrol lopen. Bryan Singer (‘X-Men’, ‘The Usual Suspects’) deed de regie, tot hij in december vorig jaar aan de kant werd geschoven na meldingen van agressief gedrag op de filmset. Het laatste kwart van de opnames werd ingeblikt door Dexter Fletcher.

Queen was een van de allergrootste rockbands aller tijden. De Britse groep verkocht meer dan 300 miljoen albums. Ze waren zowat de uitvinders van de stadionrock. Hun epische rockoperahit ‘Bohemian Rhapsody’ is een van de succesrijkste popsongs aller tijden. Met Freddie Mercury had Queen ook een van de meest fascinerende en charismatische frontmannen in zijn rangen die ooit in de muziekwereld rondliepen. Hij was een fenomenale zanger - hoewel Mercury sprak met een baritonstem, zong hij de meeste liedjes als tenor - met een extravagante levensstijl.

Queen begon en eindigde met hem. Maar in het begin was er geen Freddie Mercury. Er was Farrokh Bulsara, geboren op 5 september 1946 in Zanzibar, een eiland aan de oostkust van Afrika dat vandaag tot Tanzania behoort. De Bulsara’s waren geprivilegieerde mensen. Vader werkte voor de Britse koloniale regering, moeder was een gecultiveerde vrouw die haar kinderen met operamuziek in contact bracht. Op zijn achtste werd Farrokh naar een elitaire jongensschool gestuurd in India, op 150 kilometer van Mumbai. Zijn leraars gaven hem de naam Freddie.

Omdat hij aanleg voor muziek had, kreeg Freddie van zijn ouders een private muziekleraar. In India zat hij in zijn eerste bandje. Hij was een bedeesde jongen, behalve wanneer hij op een podium stond. Voor klasgenoten was het toen al duidelijk dat hij homo was, of op zijn minst biseksueel. In 1963 keerde hij terug naar Zanzibar. Een jaar later eindigde de koloniale heerschappij en vertrok de familie naar Feltham, een voorstad ten westen van Londen.

Bagageafhandelaar

Op dat keerpunt in Mercury’s leven begint de film. Het is de tijd van The Beatles en de Rolling Stones, maar in plaats van carrière te maken in de muziek werkt Freddie overdag als bagageafhandelaar op de luchthaven van Heathrow. ’s Avonds hangt hij, tot afschuw van zijn diepgelovige vader, rond in muziekbars. Daar geraakt hij in de ban van het rockgroepje Smile. Na het vertrek van de zanger neemt hij de drie overgebleven leden op sleeptouw. Vanaf 1970 vormen ze samen de band Queen.

De hoofdrolspeler Rami Malek zet Mercury neer als een hyperambitieuze kerel die vanaf het begin grootse plannen met de groep heeft. Hij wil muziekgeschiedenis schrijven, terwijl de anderen op termijn op hun universitair diploma rekenen om hun maatschappelijke status te verzilveren - drummer Roger Taylor is tandarts van opleiding, gitarist Brian May kernfysicus.

In dezelfde periode leert hij in het Londense uitgaansleven een meisje kennen, Mary Austin. Zij zal de belangrijkste vrouw in zijn leven worden. De twee trouwen, maar als hij op hun eerste tournee in de Verenigde Staten merkt dat hij zich tot mannen aangetrokken voelt, slaat bij beiden de twijfel over hun huwelijk toe. Na hun scheiding ontbolstert zijn homoseksuele kant zich. Dat gebeurt in het verborgene.

Duizenden bedpartners

Die periode in zijn leven is niettemin essentieel om zijn complexe persoonlijkheid te begrijpen. Omdat hij zo bekend was in Groot-Brittannië zocht Mercury zijn seksueel vertier in het homonachtleven in het buitenland. Twee periodes van die seksuele losbandigheid, gekoppeld aan zware drugsexcessen, zijn cruciaal: zijn dubbellevens als excentrieke homo in New York begin jaren 80 en in München later dat decennium. Mercury zou in beide steden honderden - sommige bronnen spreken van duizenden - bedpartners hebben versleten, en zo het hiv-virus hebben opgelopen. Die uitspattingen komen maar oppervlakkig aan bod in deze biopic. De feestjes - promiscue poelen van verderf - flitsen voorbij. De psychologische drijfveren voor al die losbandige seks komen we niet te weten.

De film eert Mercury de showman, maar krijgt de mens Mercury nooit echt te pakken.

Dat is jammer. Een mogelijke verklaring is dat Brian May en Roger Taylor - die uitvoerend producent zijn - uit respect voor Mercury niet te veel gevoelige informatie uit die gewichtige periode in de film wilden. Had Freddie het zelf zo gewild, als hij zelfs met hen nauwelijks over zijn geaardheid en zijn queerness sprak? Ook de hele aidsstory is niet grondig uitgewerkt. Een handvol scènes verwijst er oppervlakkig naar. Zo zien we in een flits hoe Mercury bij de dokter te horen krijgt dat zijn hiv het laatste stadium heeft bereikt, en hij dus aids heeft. Ook de mededeling over zijn ziekte aan zijn bandleden wordt op een drafje afgehaspeld. Misschien omdat het echt zo is gegaan?

Grote twijfels

In de eerste plaats is ‘Bohemian Rhapsody’ is een kroniek van vijftien jaar Queen, met als orgelpunt het legendarische concert van de band op Live Aid in 1985. Mercury had de groep een tijd eerder op non-actief gezet in ruil voor een lucratieve solocarrière, maar hij keerde met de staart tussen de benen terug. Queen bedong in extremis een plekje op het Live Aid-podium in Wembley, weliswaar bij daglicht en omgeven door grote twijfels of de groep na haar tijdelijke breuk in staat zou zijn om te schitteren voor 72.000 mensen en anderhalf miljard televisiekijkers. Dat twintig minuten durende concert wordt bijna integraal overgedaan in de film. Voer de woorden ‘Queen’ en ‘Wembley’ in op YouTube, en speur naar verschillen. Het zijn er niet veel.

De weg naar Wembley lag bezaaid met horden die de zelfverzekerde Mercury met sprekend gemak nam. Zo voelde de platenfirma EMI er aanvankelijk niets voor om ‘Bohemian Rhapsody’ als single uit te brengen. De meeting waarin de hele groep, Mercury voorop, platenbaas Ray Foster - geweldige bijrol van Mike Myers - kordaat op andere gedachten bracht, is grappig, maar geraakt niet voorbij de karikatuur.

‘Bohemian Rhapsody’ eert Mercury de showman, maar krijgt de mens Mercury nooit echt te pakken. Wie wil begrijpen hoe Freddie Mercury in elkaar zat, is beter af met de vele documentaires die de afgelopen jaren over de intrigerende zanger zijn gemaakt. Maar dat maakt deze biopic nog geen mislukking. Het is een entertainend muzikaal groepsportret over de steile opgang van een rockinstituut waarvan de scheuren in de voorgevel kundig zijn dichtgeplamuurd met glamoureuze classic rock en een voortreffelijke cast. Wat een genot is het om te kijken naar Rami Malek, een 37-jarige Amerikaan met Egyptische roots. De man zit de zonderling uit Zanzibar heerlijk dicht op de huid.