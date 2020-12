Het einde van de wereld volgens George Clooney...

In ‘The Midnight Sky’ vermengt regisseur George Clooney (59) drama en actie, zowel op aarde als in de ruimte. De inzet: het voortbestaan van de mensheid. Een gesprek over het leven, de dood en Netflix.

Begin 2049 is het gedaan met de aarde. Dat is wat ‘The Midnight Sky’ vertelt, naar de roman ‘Good Morning, Midnight’ van Lily Brooks-Dalton. De precieze oorzaak van de apocalyps laat de film in het midden, maar het is duidelijk dat de mensheid er zelf een hand in heeft gehad, actief of door nalatigheid. Enkel de Noordpool blijft voorlopig buiten schot. Daar treffen we de wetenschapper Augustine Lofthouse aan. Hij is terminaal ziek en wacht op zijn eentje zijn einde af. Eerst wil hij nog een laatste taak afwerken: een team astronauten verwittigen dat na een lange missie naar de aarde terugkeert.

Licht aan het einde van de tunnel Toen George Clooney aan ‘The Midnight Sky’ begon, zal hij niet gedacht hebben dat hij een kerstfilm maakte. Tenslotte gaat het verhaal over het einde van de wereld, een catastrofe die geen mens op aarde overleeft. Die donkere context biedt Clooney de kans stil te staan bij thema’s die vandaag erg relevant zijn (isolement, menselijk contact, communicatie), of waar we in elk geval meer oor voor hebben. ‘The Midnight Sky’ is eerder een mijmerend drama dat occasioneel meegesleurd wordt door spectaculaire actiescènes dan omgekeerd. Die structuur resulteert in een ongelijk en soms wat slepend tempo, maar ze geeft de film wel een eigen persoonlijkheid, ergens tussen ‘Solaris’ en ‘Gravity’ in. Hoe dan ook kan je het verhaal het best bekijken als een fabel, en niet alleen omdat het einde misschien niet zo hoopvol is als het lijkt (één woord: genenpoel). Noem dit maar de kerstfilm die 2020 verdient.

‘The Midnight Sky’ is de zevende keer dat George Clooney achter de camera postvat, en de eerste eigen film waarin hij zelf ook een hoofdrol speelt. Het intimistische actiedrama is met voorsprong het meest ambitieuze project uit het rijtje. Tegelijk past het verhaal van een man die zich inspant om de mensheid te redden bij hem. Niet dat hij zichzelf als grote held ziet, maar samen met zijn echtgenote Amal, een bekende advocate, zet hij zich al langer in voor de goede zaak. Sinds 2016 proberen ze via hun stichting internationale leiders die de mensenrechten schenden ter verantwoording te roepen. Op een indirecte manier sluit ‘The Midnight Sky’ daarbij aan, wat ook bleek toen Clooney het eind november aan de stok kreeg met de Hongaarse regering. De reden: hij had premier Viktor Orbán aangestipt als voorbeeld van politici die onze wereld naar een catastrofe kunnen leiden.

Voor Clooney is ‘The Midnight Sky’ dan ook veel meer dan zomaar een film, zeker nu. Hij had net de opnames af toen de gezondheidscrisis in alle hevigheid losbarstte. Covid-19 stelt de thema’s van de film op een bepaalde manier scherp, maar heeft ook een grote impact. Zo krijgt ‘The Midnight Sky’ - in tegenstelling tot oorspronkelijk gepland - geen bioscoopcarrière naast zijn release op Netflix, terwijl hij wel degelijk gemaakt is met een groot scherm in het achterhoofd. Bovendien voert Clooney de promotie en dus ook dit gesprek via Zoom vanuit zijn huis in Los Angeles.

George Clooney: ‘Door de pandemie worstelen we collectief met een ernstig probleem. Normaal hadden we nu samen aan tafel zitten te praten. We missen het contact met elkaar. Een hand of een omhelzing geven en je geliefden een zoen. Ik heb mijn familie al negen maanden niet meer in het echt gezien. Aan de mensen die zich echt eenzaam voelen, zeg ik: ‘Hou vol, want er komt een einde aan deze ellende.' Ik heb vrienden die hun ouders in het rusthuis al negen maanden moeten bezoeken door een glazen raam. Dat weegt. En die oude mensen voelen zich diep eenzaam in hun kamers. Het wordt nog een paar maanden doorbijten.’

Kunt u goed om met alleen zijn?

Clooney: ‘Ik heb me er nooit zorgen om gemaakt. Ik zit graag in mijn eentje een boek te lezen. Ik heb hier thuis een tweeling van drie jaar oud en ik kan je verzekeren dat ik soms best wat meer in mijn eentje zou willen zijn. Ik zou mijn linkerbeen geven voor een momentje rust. Maar ik zou het niet lang volhouden om met niemand contact te hebben. Ik begrijp hoe zwaar dat kan wegen.’

‘The Midnight Sky’ gaat over het einde van de wereld. Moeten we de film zien als een waarschuwing?

Clooney: ‘Het lijkt me niet compleet onvoorstelbaar dat we dat over 30 jaar meemaken, als je ziet hoeveel haat en verdeeldheid er vandaag is in de wereld. Dat is al een tijd aan de gang, en niet alleen in de Verenigde Staten. Dan weet je hoe broos de mensheid is. Ik moet altijd denken aan iets wat Jimmy Carter ooit heeft gezegd: ‘Vrede is zoals oorlog. Je moet ze voeren.’ Je moet ervoor vechten. En als we dat niet doen, is een uitkomst zoals in de film denkbaar. ‘The Midnight Sky’ gaat over de dingen die mensen elkaar kunnen aandoen, goed en slecht. Ik wilde het verhaal vertellen omdat het ondanks alles toch hoop en verlossing bevat.’

Cinema zal hoe dan ook overleven. De mensen willen niet constant thuisblijven om naar hun televisie te kijken.

Hebt u ooit de dood in de ogen gekeken?

Clooney: ‘Het heeft een paar keer niet veel gescheeld. Twee jaar geleden heb ik op Sardinië een ongeval gehad met een motorfiets. Ik ben toen met 110 kilometer per uur tegen een auto gereden die me de weg afsneed. Ik dacht dat ik eraan was. In Zuid-Soedan heb ik ooit een pistool tegen mijn hoofd gekregen, maar dat was alleen omdat ze onze truck wilden leegroven. Ik herinner me ook een moment in het Noebagebergte in Soedan, toen er bommen en raketten vielen op het dorp waar ik me bevond. Maar ik heb het allemaal overleefd.’

Wat leert u van zulke ervaringen?

Clooney: ‘Dat ik niet mag rijden met een motorfiets. (lachje) Dat heeft mijn vrouw me duidelijk gemaakt. Over het algemeen besef je door zulke ervaringen hoe snel het voorbij kan zijn en hoeveel afhangt van stom geluk. Bij dat ongeval ben ik in de lucht geslingerd en op mijn handen en knieën geland. Ik had op eender welk ander deel van mijn lichaam kunnen smakken. Dan was ik dood geweest of had ik mijn nek gebroken. Geluk speelt zo’n gigantische rol in ons leven. Waar en wanneer je op de wereld komt bijvoorbeeld. Je zal maar vandaag in Syrië geboren worden.’

‘The Midnight Sky’ is geen vrolijke film. Vanwaar het idee om hem met Kerstmis uit te brengen?

Clooney: ‘Daar hebben we niet bij stilgestaan. De redering was dat veel mensen thuis zitten in die periode, en Netflix wil inhoud aanbieden. Ik vind het geen bizarre film om tijdens het eindejaar te bekijken. Oké, als je vijf minuten voor het einde stopt, lijkt het allemaal heel donker. Maar niet alle kerstverhalen zijn per se vrolijk. Denk aan ‘A Christmas Carol’ van Charles Dickens. Scrooge is onuitstaanbaar tot hij aan het eind het licht ziet. Bij mijn film luidt de hamvraag: ‘Is de mensheid het waard om voor te vechten?’ En ik denk dat de film ‘ja’ antwoordt. Dat lijkt me een goed onderwerp om in deze tijd van het jaar over na te denken.’

Dit is uw eerste samenwerking met Netflix. Vreest u dat streaming het voortbestaan van de bioscopen in gevaar brengt?

Clooney: ‘Absoluut niet. Cinema zal hoe dan ook overleven. De mensen willen niet constant thuisblijven om naar hun televisie te kijken. In de bioscoop vind je ook een unieke gedeelde ervaring. Daar komen komedies en horrorfilms veel beter tot hun recht. Streaming en bioscoop kunnen perfect naast elkaar bestaan. Los daarvan zijn Netflix en de andere streamingdiensten een godsgeschenk geweest voor mijn industrie. Ze hebben honderden jobs gecreëerd voor regisseurs, acteurs, scenaristen, producenten en crewleden. Toen ik in 1982 begon, was het veel moeilijker werk te vinden. Bovendien maakt Netflix nu het soort minder evidente films die vroeger een thuis vonden bij kleine onafhankelijke studio’s, zoals Warner Independent en Miramax. Die studio’s zijn echter verdwenen. Blockbusters zeggen me niets, en de grote studio’s weigeren de lowbudgetfilms die me wel interesseren. Gelukkig kan ik nu aankloppen bij Netflix.’