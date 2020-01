Het fabriekje van griezelmeester Stephen King

In 2017 werd de Stephen King-verfilming ‘It’ de grootste horrorhit aller tijden. De griezelmeester is niet meer weg te slaan uit de bioscoop. De streamingzenders volgen. Bewijsstuk A: de tiendelige HBO-reeks ‘The Outsider’, een meeslepend moordonderzoek met Kings lugubere insteek

In de bossen van Georgia wordt het gruwelijk verminkte lichaam van een elfjarige jongen aangetroffen. Getuigen wijzen al snel de dader aan, en vingerafdrukken, DNA-sporen en videobeelden bevestigen zijn schuld. Alleen houdt die vermoedelijke moordenaar vol dat hij op het moment van de misdaad tientallen kilometers verderop een lerarenconventie bijwoonde, en ook daar zijn beelden van. Zo begint ‘The Outsider’, een nieuwe HBO-serie die het perfecte midden vindt tussen een spannend politieonderzoek à la ‘The Killing’ (met aandacht voor de families van slachtoffer en dader) en een bovennatuurlijke thriller. ‘The Outsider’ is dan ook de bewerking van een roman van Stephen King.

Voor filmmakers zijn Kings populaire nagelbijters altijd al gefundenes Fressen geweest. In 1976, amper twee jaar nadat Kings debuutroman ‘Carrie’ was uitgekomen, bracht Brian De Palma een memorabele filmversie in de zalen. Vier jaar later volgde Stanley Kubricks ‘The Shining’ en was het hek van de dam. Sindsdien zijn Kings romans en kortverhalen zowat allemaal naar het scherm vertaald, bepaald indrukwekkend als je weet hoe onwaarschijnlijk productief hij is. Vandaag lijkt de intussen 72-jarige schrijver meer dan ooit in trek, en zeker op het grote en kleine scherm. Drie jaar geleden haalde ‘It’, de bioscoopbewerking van Kings roman uit 1986 (toen al zijn 22ste), wereldwijd 630 miljoen euro op, 20 keer zoveel als hij gekost had en een record voor een horrorfilm.

Verbeten strijd

De voorbije jaren heeft Stephen King de filmrechten op zijn boeken stelselmatig teruggekocht. Als hij vandaag zijn toestemming geeft, wil hij minder geld en meer inspraak.

Vandaag staan nog minstens vijf andere bioscoopprojecten op stapel. Daarnaast vechten tv-zenders en streaminggiganten een verbeten strijd uit om Kings verhalen te strikken. Netflix voegde onlangs een bewerking van de metafysische thriller ‘In the Tall Grass’ aan zijn aanbod toe, Apple+ bouwt het rouwdrama ‘Lisey’s Story’ - een van Kings favorieten - om tot een serie, CBS neemt het apocalyptische epos ‘The Stand’ onder handen, en ga zo maar door. Er is zelfs een serie, ‘Castle Rock’, die originele verhalen verzint rond personages, plaatsen en gebeurtenissen uit Kings oeuvre.

De schrijver is daar blij mee, en niet alleen omdat elke productie gratis promotie is voor de romans en verhalenbundels die hij met de regelmaat van de klok blijft publiceren. In mei volgt de verhalenbundel ‘If It Bleeds’.

Dollar babies

Volgens Forbes verdient King zowat 36 miljoen euro per jaar. Voor het geld hoeft hij het dus niet te doen. Filmstudenten kunnen kiezen uit zijn ‘dollar babies’, 25 kortverhalen waarvan de rechten te koop zijn voor 1 dollar. Het enige wat de schrijver eist, is dat hij het eindresultaat kan bekijken en dat de film geen commerciële release krijgt.

King neemt meer dan vroeger zelf de touwtjes in handen van de bewerkingen. De voorbije jaren heeft hij de filmrechten op zijn boeken stelselmatig teruggekocht. Als hij vandaag zijn toestemming geeft, wil hij minder geld en meer inspraak. ‘Ik wil mijn goedkeuring kunnen geven voor de scenarist, de regisseur en de hoofdacteurs’, zegt hij in een interview met de filmsite Deadline. ‘Ik wil een deel zijn van de oplossing en niet van het probleem. Tegelijk vraag ik een aandeel in de opbrengsten, vanaf de eerste dollar. Ik wil het filmmakers gemakkelijk maken eraan te beginnen. En als het een succes is, profiteren we er allemaal van.’

Dat betekent niet dat de filmmakers verplicht zijn de boeken en verhalen woord voor woord trouw te blijven, benadrukt hij. Als ze iets willen veranderen, heeft hij daar geen enkel probleem mee. ‘The Outsider’ is daar een mooi voorbeeld van. De serie werd ontwikkeld en geschreven door Richard Price (‘The Wire’, ‘The Night Of’). Een andere bejubelde misdaadschrijver, Dennis Lehane (‘Shutter Island’, ‘The Drop’), nam ook een deel van de scenario’s voor zijn rekening. De reeks volgt voor een deel Kings roman maar voegt er eigen accenten aan toe. Het personage van de uniek getalenteerde privédetective Holly Gibney, dat ook al in de King-serie ‘Mr. Mercedes’ zat, is hier bijvoorbeeld Afro-Amerikaans. Ook het feit dat de rechercheur die het onderzoek voert zelf om een overleden kind rouwt, is nieuw. Hoe meer het verhaal opschiet, hoe meer het afwijkt van het boek. En King, die zich nooit inhoudt om zijn mening te geven, toont zich enthousiast. ‘Ik sta versteld van de HBO-bewerking van ‘The Outsider’,’ tweette hij eind vorig jaar. ‘Het is het perfecte winterverhaal.’