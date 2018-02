Het innemende verhaal achter de slechtste film ooit

Toen 'The Room' in 2003 in première ging, werd hij uitgeroepen tot de slechtste film aller tijden. Maar vandaag is hij alsnog een succes. James Franco vertelt in het komische 'The Disaster Artist' het verhaal erachter.

Een onsamenhangende plot over de driehoeksverhouding tussen een bankier, zijn verloofde en zijn beste vriend. Scènes die tegelijk banaal, dwaas en geflipt zijn. Dialogen die klinken alsof Google Translate ze bewerkt heeft. Vertolkingen die je bij een amateurtoneelgezelschap uit Herstappe al ‘eerder wankel’ zou noemen. En een centrale figuur - Tommy Wiseau heet hij - met een geplamuurd gezicht, een lodderoog en een zwaar accent dat je onmogelijk kunt thuisbrengen.

Regisseur James Franco speelt zelf de hoofdrol in 'The Disaster Artist'.

Het zijn maar enkele van de redenen waarom ‘The Room’ van regisseur Tommy Wiseau de stempel slechtste film aller tijden draagt. En toch wordt 14 jaar nadat hij in première is gegaan nog altijd over de film gepraat. Meer nog, hij staat constant op het programma van midnight screenings, speciale voorstellingen waar een groeiende groep uitgelaten fans naartoe komt.

Het was op zo’n middernachtvoorstelling dat acteur/regisseur James Franco het plan opvatte om het verhaal achter ‘The Room’ te verfilmen. ‘De voorstelling was pure waanzin’, vertelt hij. ‘Mensen schreeuwden naar het scherm, gooiden voetballen en plastic vorken in het rond, of hadden een smoking aangetrokken. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt in een bioscoop. Ik was meteen verkocht.’

Maar ook de film intrigeerde Franco, bekend van ‘The Night Before’ en ‘The Interview’. Er zijn veel prenten die hoongelach verdienen, denk aan de Scientology-blockbuster ‘Battlefield Earth’, het schaamteloze ‘E.T.’-dubbeltje ‘Mac and Me’ of de vogelthriller ‘Birdemic’. Maar dat ‘The Room’ na al die jaren nog tot de verbeelding van de kijker spreekt, is omdat hij met de ‘juiste’ intenties is gemaakt. In dat opzicht leunt hij aan bij die andere gepatenteerde slechtste film aller tijden: ‘Plan 9 from Outer Space’ van de vermaarde Ed Wood.

5 miljoen euro 'The Room' heeft 5 miljoen euro gekost. Waar Wiseau de middelen vandaan heeft gehaald, weet niemand.

‘De regisseur heeft zijn hele leven moeten vechten tegen mislukking en afwijzing’, legt Franco uit. ‘Aanvankelijk probeerde hij via de traditionele weg door te breken, door acteerlessen te volgen en auditie te doen. Keer op keer kreeg Wiseau te horen dat hij niet aan de normen beantwoordde, dat hij niet goed genoeg was. Maar in zijn eigen hoofd was hij de nieuwe James Dean. Op een bepaald moment heeft hij dan maar zelf een film gemaakt, puur op wilskracht.’

Waar Wiseau de middelen vandaan haalde -‘The Room’ heeft zowat 5 miljoen euro gekost - is tot op heden een even groot mysterie als de exacte afkomst van de man. Die vragen vindt Franco echter veel minder interessant of belangrijk dan wat Wiseau verwezenlijkt heeft.

‘Iedereen die in de filmbusiness werkt, weet hoe moeilijk het is om een film te produceren’, stelt Franco. ‘Dat Tommy het voor elkaar heeft gekregen, is een succes. Alleen had hij een aangrijpende en diepgravende tragedie in gedachten. Op het niveau van de Amerikaanse schrijver Tennessee Williams, zoals hij zelf op de affiche schreef. Maar tijdens de première werd enkel hard gelachen.’

Toch gaf Wiseau niet op. ‘Hij heeft betaald om de film nog twee weken in de cinema te laten spelen, zodat hij in aanmerking zou komen voor de Oscars. Zonder gevolg. Hij had trouwens ook het idee om een publiek te zoeken via middernachtvoorstellingen.’

KORT ‘The Disaster Artist’ is een aanstekelijk komisch drama van en met James Franco. Het reconstrueert de productie van ‘The Room’, volgens velen de slechtste film aller tijden. Franco speelt zelf Tommy Wiseau, de mysterieuze en bizarre drijvende kracht achter het legendarische project. ‘The Room’ werd een onverwachte culthit en draait al 14 jaar mee in het circuit van de midnight screenings, speciale filmvoorstellingen. ‘The Disaster Artist’ won het festival van San Sebastián en is genomineerd voor de Oscars als beste niet-originele script.

Je voelt aan ‘The Disaster Artist’, Franco’s film, dat hij respect heeft voor Wiseau. Die blijft een bizarre figuur en de komische situaties die hij creëert, zijn vaak compleet van de pot gerukt. Maar toch steekt Franco nooit de draak met zijn onderwerp. Tegelijk is ‘The Disaster Artist’ een innemende historie over vriendschap en ambitie. Daarom hoef je ‘The Room’ niet gezien te hebben om ervan te genieten.

‘Al wie geprobeerd heeft het te maken in Hollywood of ooit een droom nagestreefd heeft, kan zich in dit verhaal herkennen’, vindt Franco. ‘Je kunt ‘The Room’ een mislukking noemen omdat hij geen goede film is geworden. Maar je voelt dat Tommy Wiseau er zijn hart en ziel in gestort heeft. En als die film dan na veertien jaar nog altijd een publiek vindt, mag je volgens mij van een succes spreken.’