‘Het leven in Iran is gebaseerd op contradicties’...

In de Iraanse film ‘A Hero’ wordt een man bejubeld om een extreem altruïstische daad. Maar het duurt niet lang voor zijn plotse roem verzuurt. Regisseur Asghar Farhadi (‘A Separation’) fileert naar goede gewoonte met onthutsende trefzekerheid de kleine kantjes van de menselijke soort.

Als iemand zich de voorbije 20 jaar ontpopt heeft tot de vooraanstaande chroniqueur van het moderne Iraanse leven, dan wel Asghar Farhadi. De filmmaker verstaat als geen ander de kunst om de paradoxen van zijn land te vatten in alledaagse verhalen die nooit pamflettair of verontwaardigd lijken.

Het legt uit waarom hij in tegenstelling tot collega’s als Jafar Panahi en Mohammad Rasoulof aan de repressie van het Iraanse Ministerie van Cultuur en Islami- tische Begeleiding weet te ontsnappen. Farhadi heeft geen schrik om wantoestanden aan de kaak te stellen, maar als uit- gesproken humanist maakt hij er ook een punt van niemand af te schilderen als een schurk.

Asghar Farhadi Geboren 7 mei 1972 in Homayoon Shahr in Iran.

Draaide zijn eerste kortfilm (‘The Radio’) toen hij 13 was en daarna elk jaar een nieuwe.

Studeerde theater in Teheran en stapte vervolgens in de tv-wereld.

Maakte in 2003 zijn eerste langspeelfilm, ‘Dancing in the Dust’.

Liet zich voor het eerst opmerken met ‘About Elly’, in Berlijn bekroond voor beste regie.

Brak internationaal door met ‘A Separation’, dat in Berlijn een Gouden Beer won en een Oscar opleverde.

Won in 2016 een tweede Oscar met ‘The Salesman’.

Draaide twee projecten buiten Iran: ‘Le passé’ en ‘Nobody Knows’.

‘A Hero’ is Farhadi’s negende langspeelfilm.

Hoe donker en schrijnend films als ‘About Elly’, ‘A Separation’ en ‘The Salesman’ ook worden, je begrijpt altijd waarom de personages doen wat ze doen. Die aanpak maakt dat Farhadi’s verhalen universeel aanspreken, ook al spelen ze zich af in een specifieke cultuur. Het is geen wonder dat hij geregeld internationaal in de prijzen valt, van een Gouden Beer in Berlijn en twee Oscars tot verschillende onderscheidingen in Cannes.

Eerder dit jaar mocht de cineast alweer op het podium in Cannes om een Grand Prix (zeg maar zilveren medaille) in ontvangst te nemen voor ‘A Hero’. De film is Farhadi grand cru. Het drama begint bij een fait divers en hij laat de situatie vervolgens met wurgende precisie uit de hand lopen.

Het uitgangspunt is naar westerse maatstaven wel excessief. De hoofdfiguur Rahim zit in de gevangenis omdat hij bij zijn schoonbroer een openstaande schuld heeft die hij niet kan afbetalen. Als zijn vriendin bij een bushalte een tas vol gouden munten vindt, beslist Rahim om tijdens zijn penitentiar verlof op zoek te gaan naar de rechtmatige eigenaar in plaats van de schat te gebruiken om zichzelf vrij te kopen. Hij wordt plots op handen gedragen. Maar dat is lang niet het einde van het verhaal.

Gelooft u in oprecht altruïsme?

Asghar Farhadi: ‘Meer nog, ik ben ervan overtuigd dat het de essentie van de menselijke natuur en relaties is. Spijtig genoeg wordt die onbaatzuchtigheid door de jaren vervormd of misbruikt. Maar ze verdwijnt nooit helemaal. Alleen is er op den duur geen duidelijke scheidingslijn meer tussen wat oprecht altruïstisch is en wat iemand doet om er iets mee te bereiken. Het loopt allemaal door elkaar. Vaak weten mensen het zelf niet meer. Het is altijd een complex verhaal.’

Hoe past u dat toe op de situatie van Rahim?

Farhadi: ‘Aan de ene kant wil hij echt dat goud terugbrengen naar de rechtmatige eigenaar. Dat is geen schijnheiligheid. Hij wil het niet stelen. Maar hij doet het ook als reactie op de vernederingen en de minachting die hij heeft moeten ondergaan. Zelfs zijn eigen zus verdenkt hem. Daarom wil Rahim dat de eigenaar die munten bij haar gaat ophalen, om te bewijzen dat hij de schat niet gepikt heeft.’

Hebt u al ooit iemand ontmoet die u een echte held zou noemen?

Farhadi: ‘Als tiener had ik net als iedereen mijn helden, mensen die ik bewonderde en aan wie ik me spiegelde. Met ouder worden besefte ik echter dat het een heel eendimensionaal beeld is van een persoon. Het is maar één aspect van hun leven waarvoor je bewondering hebt, terwijl een mens uit veel verschillende aspecten bestaat en in de loop van het leven ook verandert.'

'Het is niet fair om die persoon te reduceren tot dat ene mooie moment, en dat is net wat gebeurt als iemand op een voetstuk wordt geplaatst als held. Als je dan de rest van hun leven bekijkt, begrijp je dat ze in andere aspecten veel minder bewonderenswaardig waren.’

In ‘A Hero’ legt u veel nadruk op televisie en sociale media. Welke rol spelen die in het verhaal?

Farhadi: ‘Ze liggen er aan de basis van dat er plots veel zogezegde helden zijn, en ook dat die veel sneller weer verdwijnen. De verschillende media richten voortdurend hun schijnwerpers op nieuwe mensen, maar omdat er zoveel zijn, komen de minder fraaie kanten van hun persoonlijkheid ook veel gemakkelijker aan het licht. Met als gevolg dat die helden al even snel weer van hun voetstuk tuimelen.’

Iran komt uit uw films naar voren als een samenleving met allerlei ongeschreven wetten. Wat is volgens u het moeilijkst te begrijpen voor een buitenstaander?

Farhadi: ‘Het is per definitie moeilijk vanaf een afstand een samenleving te begrijpen. Je ziet alleen de oppervlakte. Om de textuur en alle tegenstrijdigheden en paradoxen van een systeem te begrijpen, moet je er wonen.'

Mijn vader had een kruidenierswinkel. Dat was als een soort theater voor mij. Ik beeldde me het leven van die klanten in op basis van wat ze kochten. Asghar Farhadi Regisseur

'Mensen die ‘A Hero’ gezien hebben, vragen me vaak hoe het komt dat sociale media zo vrij zijn in Iran. Maar ze zijn helemaal niet vrij. Ze worden gecontroleerd en gefilterd. Maar tegelijk bestaan ze wel en maken de mensen er gretig gebruik van. Iran is volledig gebaseerd op dat soort contradicties.’

U hebt al twee keer een film in het buitenland gemaakt, ‘Le passé’ in Frankrijk en ‘Nobody Knows’ in Spanje. Ontdekt u dan zelf nieuwe dingen als weer in Iran komt?

Farhadi: ‘Dat is ook zo als ik even op reis vertrek. Iran is een heel jonge maatschappij, er is veel aan de hand en er is een grote dynamiek. Dat stemt me optimistisch. Op de korte termijn lijkt de evolutie die Iran doormaakt niets voor te stellen en heb je alleen medelijden. Maar ik zie ook dat die minieme veranderingen een bewustzijn doen groeien, vooral bij de jongere generatie. Zij hebben meer besef van wat er aan de hand is in de wereld, zowel sociaal als politiek als ecologisch, en ze maken zich daar zorgen om.'

'Dat groeiende bewustzijn zal op de lange termijn vruchten afwerpen. Daarin spelen de sociale media ook een grote rol. Stemmen die voordien niet gehoord werden, krijgen nu een platform. De mensen kunnen communiceren met elkaar.’

U staat bekend om uw gave als verteller en uw inzicht in de mens. Weet u waar u die talenten hebt gehaald?

Farhadi: ‘Mijn grootvader was een geweldige verteller. Hij wist hoe je een verhaal moest opbouwen. Overal waar hij ging, kwamen de mensen naar hem luisteren. Als kind droomde ik ervan dat ook te kunnen en ik heb die vaardigheid beetje bij beetje ontwikkeld.'

'Wat zeker ook heeft meegespeeld, is dat ik opgegroeid ben in een klein dorpje, niet ver van Isfahan. We woonden samen met veel andere gezinnen in een klein straatje. Als al die kinderen op straat speelden, was er genoeg volk voor twee voetbalploegen.'

'Omdat het zo’n diverse gemeenschap was, heb ik er veel geleerd over hoe mensen zijn. Ik heb er allerlei verschillende persoonlijkheden geobserveerd. Bovendien had mijn vader een kruidenierswinkel, en mijn broer en ik gingen er na school helpen. Dat was als een soort theater voor mij. Ik beeldde me het leven van die klanten in op basis van wat ze kochten.’