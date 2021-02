Het liefdesdrama waarmee Netflix Oscarkudos verdient

Na ‘Marriage Story’ ambieert Netflix opnieuw Oscarsucces met een relatiedrama. Ondanks de lockdownbeperkingen - twee acteurs, één locatie - verveelt de contrastrijke zwart-witfilm ‘Malcolm & Marie’ geen moment.

Een lockdowndrama, hadden we dat al in de cinema? Productioneel mogen we ‘Malcolm & Marie’ zo noemen. Regisseur Sam Levinson (‘Euphoria’) nam het bijna twee uur durende relatiedrama afgelopen zomer op in het heetst van de coronacrisis. Op één plaats: een prachtig huis in Carmel, een kuststad op een uurtje rijden van Santa Cruz in Californië. De crew werd bewust klein gehouden, op de set stonden maar twee acteurs: John David Washington (zoon van Denzel en afgelopen jaar doorgebroken dankzij zijn hoofdrol in ‘Tenet’ van Christopher Nolan) en zijn tegenspeelster Zendaya. De twee, die allebei te zien zijn in 'Euphoria', hadden tijd voor het project omdat de opnames van het tweede seizoen van die HBO-reeks door de pandemie zijn uitgesteld.

'Malcolm & Marie': jazzy-chic portret van de autopsie van een relatie..

Levinson had 14 dagen om alles in te blikken. Een waagstuk, maar de chemie tussen de acteurs spat van het scherm. Netflix zou tijdens het virtuele Toronto International Film Festival 30 miljoen dollar hebben betaald voor ‘Malcolm & Marie’. Het platform lonkt met de ‘kleine’ film naar de Oscars, die zonder calamiteiten op 25 april worden uitgereikt. 'Malcolm & Marie' kan er verrassen. Is het niet voor de straffe acteerprestaties dan zeker voor de prachtig gestileerde, contrastrijke zwart-witfotografie.

Zelfvoldaan

‘Je bent onuitstaanbaar.’ Net voorbij halfweg de film bijt Washingtons personage, de filmregisseur Malcolm, zijn vriendin voor het eerst in die nacht toe dat hij haar grillen kotsbeu is. Marie heeft de mooiste dag van zijn leven verpest. Na enkele slecht onthaalde romantische komedies lijkt Malcolm met zijn nieuwe film eindelijk de critici aan zijn kant te hebben. Commercieel succes lonkt. Dat bleek in elk geval uit de vele schouderklopjes op de feestelijke première die ze eerder op de avond als koppel bijwoonden.

Die première krijgen we niet te zien. De film speelt zich volledig af in het chique huis dat het koppel huurde voor de ceremonie. ‘Malcolm & Marie’ opent met de regisseur die er na het feestje euforisch en zelfvoldaan komt binnenwandelen, gevolgd door zijn sip kijkende vriendin. Malcolm heeft niet in de gaten dat zijn vriendin, gekleed in een diep uitgesneden galajurk, zich aan hem stoort. De reden: hij vernoemde iedereen behalve haar in zijn dankwoord. Dat blijkt uit het leven gegrepen. Regisseur Levinson vergat ooit zijn vrouw te bedanken op een première. Marie vindt dat vooral unfair omdat het hoofdpersonage van de film bijna volledig op haar is gebaseerd. En erger: Marie is zelf een actrice, maar Malcolm heeft haar niet gevraagd om auditie te doen voor zijn film.

Omdat het altijd een slecht idee is liefde en werk te vermengen mondt de discussie al snel uit in een witheet verbaal gevecht over hun relatie. De verwijten vliegen over en weer. Er komen geheimen over hun relatie naar boven die hun liefde op de proef stellen. Zij bedroog hem met enkele van zijn vrienden. Hij vond de seks met zijn ex beter. Volgens haar is hij een narcist die haar persoonlijke verleden misbruikt voor zijn carrière. Zij is ‘solipsistic’, ‘je ziet jezelf in alles, zelfs in dingen waar je niets mee te maken hebt.’ En zo gaat het maar door. Het bekvechten wordt een keer onderbroken door iets wat richting goedmaakseks gaat, al wil dat ook niet zo goed lukken. Haalt hun relatie de ochtend?

Moreel kompas

‘Malcolm & Marie’ is meer dan een film over de liefde. Levinson snijdt thema’s aan die hot zijn in Hollywood, zoals sociale klasse, kleur en gender. Malcolm is er als de dood voor dat critici zijn film als een politiek pamflet zien omdat hij een Afro-Amerikaan is. Dat gebeurt ook als wat dieper in de ruzienacht de eerste recensie op zijn smartphone binnenloopt. Hij steekt tegenover Marie een zes minuten durende tirade af over de blanke, vrouwelijke criticus. De denkbeeldige vete in de oorspronkelijke ruzie vormt een hilarisch hoogtepunt.

Schermvullende weergave ©NETFLIX