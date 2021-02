Het politieleven zoals het is: de duikbootmoord

In de cockpit van het onderzoek. 'The Investigation' is een fictiereeks die nauw aansluit bij wat echt gebeurd is tijdens de duikbootmoord.

Denemarken was in 2017 in de ban van de duikbootmoord. De Deense cineast Tobias Lindholm maakte er een grensverleggende zesdelige reeks over. Hij concentreerde zich op het speurwerk van de politie.

Natuurlijk had filmmaker Tobias Lindholm al van de ‘duikbootmoord’ gehoord. Er was geen ontsnappen aan in Denemarken. Op 10 augustus 2017 wist de 32-jarige Zweedse journaliste Kim Wall eindelijk een ietwat excentrieke Deense uitvinder te strikken voor een interview voor het technologische lifestylemagazine WIRED. De man had een miniduikboot gebouwd, de Nautilus, en hij stelde Wall voor om het gesprek aan boord van dat vaartuig te laten plaatsvinden. Ze zouden een tochtje maken in de Baai van Køge, een zee-inham ten zuiden van Kopenhagen. Niemand zag Wall ooit terug.

Mediacircus

De merkwaardige verdwijningszaak mondde al snel uit in een mediacircus. Elk detail werd uitgebreid onder de loep genomen en iedereen had een theorie over wat precies gebeurd was. Naarmate de weken verstreken, kwamen bovendien steeds meer duistere feiten aan het licht. ‘De focus lag vooral op de dader', herinnert Lindholm zich in een opiniestuk in ‘The Guardian’. ‘Het leidde ertoe dat ik afhaakte. Kim Wall kwam nauwelijks aan bod in de pers vergeleken met de beklaagde.’

Trailer

Het idee om de zaak te verwerken tot fictie kwam niet in hem op, tot hij toevallig Jens Møller ontmoette, het voormalige politiehoofd van de afdeling moordzaken in Kopenhagen. Ze hadden afgesproken om te praten over de zaak van een Tsjetsjeense terrorist uit Luik die in 2010 een bomaanslag had gepleegd in een hotel.

De verdachte uitvinder komt op geen enkel moment in beeld, ook niet in de verhoorkamer. Meer zelfs: Lindholm vermeldt zijn naam niet.

Maar Møller kreeg Lindholms aandacht pas echt te pakken toen hij vertelde over zijn ervaringen tijdens het onderzoek naar de dood van Wall. ‘Hij had het over hoe dat verlopen was, over zijn vriendschap met haar ouders en over de ongelooflijke inspanningen die zo veel mensen hebben geleverd om haar lichaam te vinden,’ zegt Lindholm. ‘Toen ik naar huis fietste, besefte ik dat hier een ander soort verhaal in zat en niet het zoveelste verhaal over een ‘fascinerende’ man die een vrouw vermoord had.’

True investigation

Het resultaat, dat toepasselijk ‘The Investigation’ heet, maakt komaf met zowat alle elementen die doorgaans centraal staan in misdaadverhalen. We krijgen de misdaad zelf nooit te zien en ook het moordproces komt niet in beeld. De verdachte uitvinder komt op geen enkel moment in beeld, ook niet in de verhoorkamer. Meer zelfs: Lindholm vermeldt zijn naam niet.

In de plaats daarvan volgt hij de rechercheurs, met de nadruk op het personage van Jens Møller. ‘The Investigation’ toont puur politiewerk, de waarde van hardnekkige speurarbeid. De serie mijdt de plotse wendingen en openbaringen die vaak deel uitmaken van dit soort verhalen, maar ze maakt op een subtiele manier toch de emotionele impact van het onderzoek op de verschillende partijen voelbaar. De grootste krachttoer is echter dat Lindholm er zonder die klassieke dramatische elementen in slaagt een meeslepende serie af te leveren.

True crime is dezer dagen populair op streamingplatformen. Lindholm verzint met deze miniserie een nieuw genre dat hij ‘true investigation’ noemt. De cineast heeft altijd geprobeerd om de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen. ‘R’ toonde het leven in een gevangenis, ‘Kapringen’ had het over de kaping van een containerschip voor de kust van Somalië, ‘Krigen’ boog zich over het lot van een Deense militair in Afghanistan.

Een van de technieken die Lindholm hanteert, is om echte professionals te gebruiken als figuranten. Dat drijft hij in ‘The Investigation’ verder dan ooit. De duikers, de zeedeskundigen en de Zweedse lijkhonden die vier jaar geleden meewerkten aan het onderzoek zijn te zien in de serie. Dat geldt ook voor het bergingsschip en zelfs de echte hond van de ouders van Wall. Al die details samen creëren een onmiskenbaar gevoel van authenticiteit.