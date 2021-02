Hoe het nieuws uit 1870 nog verrassend hedendaags is

Geen enkel genre is zo door en door Amerikaans als de western. Sterregisseur Paul Greengrass koppelt de Amerikaanse Burgeroorlog aan politieke en maatschappelijke problemen van vandaag in de Verenigde Staten.

Texas anno 1870, vijf jaar na het einde van de Amerikaanse Burgeroorlog. Jefferson Kyle Kidd (rol van Tom Hanks), tijdens het conflict tussen Noord en Zuid kapitein van een legereenheid aan de verliezende kant, heeft een unieke broodwinning gevonden. Hij trekt van stadje naar stadje en leest aan een betalend publiek uiteenlopende artikels en anekdotes voor uit een stapel kranten die hij bij zich heeft.

De wereld die hij doorkruist, is arm, gebroken en verbitterd. De diepe frustraties die veel mensen in zich dragen, uiten zich op manieren die 150 jaar later nog steeds bekend in de oren klinken: agressie, bekrompenheid, onderdrukking en racisme. Dat zal Captain Kidd meer dan ooit ervaren als hij zich moet ontfermen over de tienjarige Johanna (rol van Helena Zengel, de fenomenale actrice uit de Duitse film ‘System Crasher’).

trailer

Het meisje werd als jong kind ontvoerd door Kiowa-indianen en is haar Europese achtergrond en cultuur volledig vergeten. Kidd besluit haar terug te brengen naar haar familie, maar de tocht van 400 kilometer die ze ondernemen is vol gevaar.

Nood aan optimisme

Voor de Britse regisseur Paul Greengrass kwam ‘News of the World’, een roman van de Texaanse auteur Paulette Jiles, als een geschenk uit de hemel. Het grote publiek kent de cineast van zijn drie succesvolle actiethrillers rond de belaagde spion Jason Bourne, maar Greengrass verdiende zijn sporen als verslaggever. Als twintiger reisde hij de wereld rond om vanuit conflictgebieden reportages te draaien voor het onderzoeksprogramma ‘World in Action’ van de zender ITV.

Die interesse in journalistiek komt ook naar voren in zijn langspeelfilms, waargebeurde verhalen over hete hangijzers als de spanningen in Noord-Ierland (‘Bloody Sunday’), de aanslagen van 11 september 2001 (‘United 93’), de oorlog in Irak (‘Green Zone’) en de kaping van vrachtschepen (‘Captain Phillips’, ook al met Tom Hanks in de hoofdrol).

Na zijn ‘22 July’, over de extreemrechtse aanslagen in Oslo en op het eiland Utøya in 2011, had Greengrass nood aan een optimistisch verhaal. De avonturen van Captain Kidd en de kleine Johanna waren net wat hij zocht, ook al omdat hij nooit eerder een western had gemaakt.

De zachte toon, de ingehouden cameravoering, de fraaie taferelen, Greengrass past zijn stijl moeiteloos aan. Met Tom Hanks - ook toe aan zijn eerste western - heeft hij bovendien een wandelend symbool van integriteit in de rangen. Het maakt van ‘News of the World’ misschien geen uitgesproken spannend of verrassend drama, maar de degelijkheid druipt eraf.

De schaduw van de Burgeroorlog

De Amerikaanse Burgeroorlog, die bij de personages in de film nog vers in het geheugen ligt, is vandaag verre van verteerd, vertelt Greengrass aan de Amerikaanse radiozender NPR. ‘Dit verhaal speelt zich dan wel af in 1870, het voelt heel actueel aan. Amerika is nog steeds niet in het reine gekomen met het racisme en de raciale ongelijkheid die voortgevloeid zijn uit de slavernij. Het land worstelt ook nog met de onenigheid die de Burgeroorlog gezaaid heeft. Tijdens de rebellie van begin dit jaar in Washington D.C. zagen we niet toevallig een man in het Capitool met een enorme vlag van de (zuidelijke, red.) Confederatie.’

Naar eigen zeggen heeft Greengrass nog geen enkele film gemaakt die nihilistisch of deprimerend is, ook al kiest hij vaak weinig opbeurende onderwerpen. In dit geval zocht hij echter uitdrukkelijk naar een antwoord op de vraag hoe de wereld de heersende verbittering, vervreemding en verdeeldheid kan overwinnen.

‘News of the World’ toont - weliswaar op een romantische manier - wat die uitweg kan zijn. ‘Kidd is een gewone man die probeert naar het goede te streven in een gebroken natie,’ meent Greengrass.

News of the World Wat? Een voormalige geconfedereerde militair (Tom Hanks) reist vlak na de Amerikaanse Burgeroorlog door de zuidelijke staten en leest kranten voor aan een betalend publiek. Door omstandigheden krijgt hij een tienjarig meisje onder zijn hoede. Verfilming van de gelijknamige roman van Paulette Jiles. Waarom de moeite? De Britse regisseur Paul Greengrass (‘Bloody Sunday’, ‘United 93’) vertelt aan de hand van een eenvoudige en traditionele western een positief verhaal over verzoening en gemeenschapsgevoel in tijden van verdeeldheid. De link naar vandaag is snel gelegd. Waar te zien? ‘News of the World’ is vanaf woensdag 10 februari beschikbaar op Netflix.