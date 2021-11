Hoe ijzige kilte in de beste families voorkomt

Kerstfeesten zetten de onderlinge relaties in families vaak op scherp. In 'Kom hier dat ik u kus' is het niet anders.

Griet Op de Beecks tweede roman ‘Kom hier dat ik u kus’ is met verschillende literaire prijzen en een paar honderdduizend verkochte exemplaren haar succesvolste. Het wrange familiedrama heeft nu ook een ijzersterke film opgeleverd.

In hun uitstekende documentaire ‘Ne me quitte pas’ (2013) richtten Sabine Lubbe Bakker en Niels van Koevorden de camera op twee kleurrijke Walen die hun aandoenlijke vriendschap uit de fles putten. Het hoofdpersonage dat het Vlaams-Nederlandse cineastenkoppel een platform geeft in zijn eerste fictiefilm ‘Kom hier dat ik u kus’ is precies het tegenovergestelde, maar daarom niet minder pakkend.

Als die vorige film een portret was van warme samenhorigheid in moeilijke sociale omstandigheden, dan gaat het deze keer over de ijzige kilte in families die het op materieel vlak wel goed hebben.

Net als de bestseller van Griet Op de Beeck uit 2014 die aan de basis ligt van de film, volgt ‘Kom hier dat ik u kus’ zijn hoofdfiguur Mona in drie fases van haar leven: op haar tiende, 25ste en 35ste. Van bij de eerste scène zien we dat ze niet meteen gezegend is met een fortuinlijke gezinssituatie.

Haar moeder is compleet onevenwichtig en slaagt er niet in Mona de liefde te geven waar het kind naar snakt, haar vader (Tom Vermeir) is wel zachtaardig, maar mist de moed om tegen de onredelijkheid van zijn echtgenote in te gaan. Als de moeder om het leven komt in een verkeersongeval en de vader niet lang daarna een nieuwe vriendin Marie (rol van Wine Dierickx) mee naar huis brengt, blijkt die opnieuw weinig stabiel.

‘Kom hier dat ik u kus’ gaat voor een groot deel over het idee dat mensen vaak niet in staat zijn de patronen te identificeren die hun geluk ondermijnen en al zeker niet om die te veranderen.

De essentie ‘Kom hier dat ik u kus’ is de filmbewerking van de gelijknamige bestseller van Griet Op de Beeck.

In drie hoofdstukken volgen we het leven van Mona, een jonge vrouw die gefnuikt wordt door haar omgeving.

Het cineastenkoppel Sabine Lubbe Bakker en Niels van Koevorden hebben er een fijnzinnig, intiem en feilloos geacteerd relatiedrama van gemaakt.

Met name de acteerprestaties van Tanya Zabarylo , Wine Dierickx en de jonge Olivia Landuyt laten een diepe indruk na.

Mona is absoluut in hetzelfde bedje ziek. Als kind heeft ze geleerd zich zo perfect mogelijk te gedragen, wat betekent dat ze verantwoordelijkheden op zich neemt die helemaal niet voor haar bedoeld zijn. Omdat ze zichzelf bovendien systematisch wegcijfert, trekt ze ook als volwassene voortdurend amoureuze en professionele partners aan die wel van haar profiteren, maar haar niet respecteren.

Kannibalisme

‘Zowel ‘Ne me quitte pas’ als ‘Kom hier dat ik u kus’ is voor ons een soort karakterstudie’, stelt van Koevorden. ‘En dan vooral over wat er tussen mensen speelt’, vult Lubbe Bakker aan. ‘Hoe je invloed kunt hebben op elkaar en hoe dat je karakter dan bepaalt.’

In die zin doet het drama meer dan eens denken aan films als ‘Festen’, die onvervaard de kannibalistische kant van families onder de loep nemen. Dat heeft ook te maken met de manier waarop de makers ‘Kom hier dat ik u kus’ hebben aangepakt. In plaats van eerst een uitgewerkt script te schrijven en dat vervolgens in beelden om te zetten, pakten ze het castingproces aan als lange improvisatiesessies.

Ook op de set lieten ze de camera draaien terwijl de acteurs soms drie kwartier lang in de huid van hun personages kropen. Die maken dankbaar van de gelegenheid gebruik om volledig in hun rol te verdwijnen. Het geeft de film een voelbaar realisme - en een herkenbaarheid die niet altijd comfortabel is -, alsof de regisseurs een documentaire hebben gemaakt over een scheefgegroeid gezin.

Op die manier konden Lubbe Baker en van Koevorden zich het boek ook volledig toe-eigenen en vermeden ze de val van al te getrouwe filmbewerkingen. Ze verankeren hun verhaal bijvoorbeeld rond vier kerstfeesten, een structuur die niet in de roman zit.

‘Dat terugkerende thema heeft meerdere functies’, legt Lubbe Bakker uit. ‘Om te beginnen keren tijdens zulke feesten elke jaar weer dezelfde rolpatronen terug, met altijd hetzelfde soort van al dan niet ingehouden ambras in de familie. Dat kennen we allemaal. Daarnaast was het voor ons een goede manier om het thema tijd in beeld te brengen. Het kerstfeest sluit elk deel af.’

‘Kom hier dat ik u kus’ moest eigenlijk een jaar geleden al in de zalen belanden, maar liep toen tegen de eerste lockdown aan. Dat hij begin oktober op het Nederlands Film Festival het Gouden Kalf voor de beste regie in ontvangst mocht nemen, toont dat de film nog niet vergeten is. Gelukkig maar.