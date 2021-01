Hoe je in India een succesvol ondernemer wordt

Een jonge Indiër van arme afkomst wordt een succesvolle zakenman. Dat klinkt als een ode aan de mogelijkheden die de groeimarkt India te bieden heeft. Maar de Netflix-film ‘The White Tiger’ heeft een heel ander verhaal in gedachten.

‘Geloof geen seconde dat je in een tv-quiz een miljoen zal winnen om uit de put te klauteren.' Mocht het nog niet helemaal duidelijk zijn, dan zegt ‘The White Tiger’ het zelf: dit is geen ‘Slumdog Millionaire’. En toch zijn er op het eerste gezicht gelijkenissen.

In beide gevallen is het hoofdpersonage een Indiër, komt hij uit de laagste kaste en maakt hij in de loop van zijn leven vreselijke toestanden mee. In beide gevallen lukt het hem om zich tegen alle verwachtingen uit dat zuigende moeras los te rukken, wat ‘The White Tiger’ al bij zijn allereerste scène verklapt. En onderweg krijg je een weinig vrolijk beeld van de Indiase samenleving, die stoelt op onderdrukking, uitbuiting en corruptie.

Waar ‘Slumdog Millionaire’ er een modern sprookje van maakt en uitmondt in een Bollywoodachtig dansnummer, hecht ‘The White Tiger’ te veel waarde aan de realiteit om nog in sprookjes te geloven. Hier is cynisme troef, wat niet betekent dat er geen donker plezier aan te beleven valt.

De hanenkooi

In ‘The White Tiger’ vertelt hoofdfiguur Balram Halwai zijn verhaal in de vorm van een lange e-mail die hij schrijft aan de Chinese premier Wen Jiabao. Het jaar is 2010 en Jiabao staat op het punt een bezoek te brengen aan buurland India, een collega als opkomende economische supermacht. Balram wil de premier een blik gunnen op het ware gezicht van India door uit de doeken te doen hoe hij zelf een succesvolle ondernemer is geworden. Want, zo schrijft hij, ‘Amerika is helemaal passé, India en China zijn helemaal de toekomst’.

Trailer

Het sardonische relaas laat weinig aan de verbeelding over. Aravind Adiga, die met ‘The White Tiger’ zijn debuut maakte als romanschrijver en er in 2008 prompt de prestigieuze Man Booker Prize voor kreeg, weet waarover hij het heeft. De voormalige journalist baseerde zijn hoofdpersonage op allerlei mannen die hij ontmoette tijdens zijn reizen in zijn moederland, in stations, bij bushaltes, in de gebouwen waar personeel ondergebracht wordt en in de sloppenwijken.

'The White Tiger’ werpt een specifieke en niet mis te verstane blik op een wereld waar vaak een waas rond hangt. Zwierig verteld, bijtend bedoeld.

‘Onder de middenklasse in India hoor je een continu gefluister of gegrom', zegt Adiga aan de literaire website BookBrowse, ‘en niemand tekent dat geluid op. Balram is wat je zou horen als de afvoer en kraantjes in je huis plots begonnen te praten.’

Balram Halwai slaagt erin het juk van de onzichtbare onderklasse af te gooien, maar hij geeft toe dat het lang geduurd heeft. Het heeft alles te maken met de centrale metafoor in de film: de ‘rooster coop’ (hanenkooi). Balram vergelijkt de gelaten houding van de onderdrukte lagere kaste met hanen die op een dierenmarkt in op elkaar gestapelde kooien zitten, zien hoe de ene haan na de andere geslacht wordt en blijven toekijken. In India is armoede een gevangenis. Ontsnappen lijkt onmogelijk tenzij je radicaal ingrijpt. Dat is wat Halwai leert doen.

Overleven

The White Tiger Wat? Verfilming van de bekroonde bestseller van Aravind Adiga over een Indiase jongeman die een weg ontdekt om uit de ingebakken armoede van zijn afkomst te klimmen. Waarom de moeite? Regisseur Ramin Bahrani vertaalt de vlijmscherpe toon en de donkere humor van het boek naar een meeslepend portret van de Indiase maatschappij. Te vergelijken met ‘Slumdog Millionaire’, maar dan met beide voeten stevig op de grond geplant. Waar te zien? Beschikbaar op Netflix vanaf 22 januari.

‘The White Tiger’ werd een bestseller in India, maar werd- net als de roman ‘Slumdog Millionaire’ - zwaar op de korrel genomen in bepaalde kringen. ‘Je hoeft maar een verhaal te vertellen over arme personages, die in de meerderheid zijn in mijn land, net zoals in Azië, Afrika en Zuid-Amerika, en veel critici en schrijvers schreeuwen dat je onrust stookt en prekerig bent,’ merkt Adiga op.

Het hoeft niet te verbazen dat net de Amerikaanse regisseur Ramin Bahrani ‘The White Tiger’ wilde verfilmen. Hij is bevriend met Adiga sinds ze samen studeerden in New York en de auteur droeg het boek aan hem op. Inhoudelijk sluit het perfect aan bij de verhalen die Bahrani al zijn hele leven vertelt: scherp geobserveerde portretten van gewone mensen die proberen te overleven in een harde wereld.